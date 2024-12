Poliisi pyytää havaintoja ylöjärveläisestä Ari Sokasta

Poliisi on julkaissut tiedotteen, jossa pyydetään havaintoja Ylöjärvellä asuvasta Ari Sokasta. Sokan epäillään syyllistyneen 27.11.2024 Petäjävedellä törkeään väkivaltarikokseen, jonka johdosta hänet on etsintäkuulutettu. Sokan rikoksen tekoaikaan käyttämä ajoneuvo, vaalea Toyota Hiace, jonka rekisteritunnus on LRR-101, löytyi 28.11.2024 hylättynä Parkanosta. Poliisi on suorittanut laajoja etsintöjä Sokan tavoittamiseksi, mutta toistaiseksi hänen olinpaikkansa on tuntematon.

Poliisin mukaan Sokka saattaa liikkua seuraavilla ajoneuvoilla: punainen Toyota Celica, jonka rekisteritunnus on RCY-133 ja käyttöönottovuosi 2003 tai vaaleanharmaa Toyota Hiace, jonka rekisteritunnus on OIH-894 ja käyttöönottovuosi 1997.

Sokka on viettänyt aiemmin pitkiäkin aikoja Keski-Suomessa Petäjäveden alueella ja Pohjois-Suomessa Sirkan kunnassa.

Poliisi julkaisee poikkeuksellisesti Ari Sokan kuvan, sillä rikoksesta epäillyn kuvan saa antaa julkisuuteen vain, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi, rikoksesta epäillyn tavoittamiseksi, uuden rikoksen estämiseksi tai rikoksesta aiheutuvan vahingon estämiseksi.

Havainnot Sokasta pyydetään välittämään sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi tai numeroon 0295 447 907.

Etsintäkuulutetun henkilön kuva on nähtävillä poliisin verkkosivuilla.