Petäjävesi-lehden tilaajana saat nyt enemmän!

Petäjävesi-lehden tilaajilla on käytössään nyt käyttäjätunnukset, joilla voi lukea uutisia lehden kotisivuilta sitä mukaa kun toimitus saa ne valmiiksi. Jatkossa myös sähköinen Petäjävesi-lehden näköislehti on luettavissa kotisivuillamme käyttäjätunnuksilla heti tiistaina iltapäivällä, kun lehti on valmistunut. Käyttäjätunnukset kuuluvat voimassa olevan lehtitilauksen hintaan, ja käyttöönottoa varten tulee olla asiakasnumero ja käytössä sähköpostiosoite.

Toimi näin ottaaksesi käyttäjätunnuksesi käyttöön:

1. Katso valmiiksi paperilehden osoitekentästä neli- tai kuusinumeroinen tilaajanumerosi. Jos et löydä numeroa, kysy se lehden toimituksesta puh. 050 366 7691 tai toimitus@petajavesilehti.fi

2. Mene lehden kotisivuille www.petajavesilehti.fi. Sivut toimivat älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

3. REKISTERÖIDY ENSIN! Voit kirjautua sisään kolmesta eri paikasta: pääsivun ylhäältä oikealta, artikkelista tai näköislehdestä.

a) Pääsivulta valitaan ”Kirjaudu sisään” -kohdasta ”Siirry rekisteröitymään” ja ”Luo käyttäjätunnus”. Luot käyttäjätunnuksen antamalla sähköpostiosoitteesi.

b) Artikkelista taas valitaan ”Rekisteröidy” ja ”Luo käyttäjätunnus” ja annetaan sähköpostiosoite.

4. AKTIVOI TILAUS! Saat sähköpostiisi heti Lehtiluukku-käyttäjätunnukset Petäjävesi-lehden -sivustolle. Jatkossa käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoitteesi, salasanasi on sähköpostin välityksellä saamasi kahdeksanmerkkinen tunnus. Pääset lukemaan artikkeleita ja näköislehteä aktivoimalla tilauksesi antamalla tilaajanumerosi, jonka löydät paperilehden osoitekentästä. Tilaajanumero on neli- tai kuusinumeroinen.

Aktivoidaksesi tunnuksesi mene takaisin lehden kotisivuille www.petajavesilehti.fi.

a) Pääsivulta ylhäältä oikealta voit klikata omaa sähköpostiosoitettasi, jolloin voit ”Kirjautua sisään” ja ”Aktivoida tilauksesi” antamalla asiakasnumerosi.

b) Voit aktivoida tilauksesi myös, kun yrität päästä lukemaan tilaajille tarkoitettua artikkelia tai näköislehteä.

Jatkossa voit kirjautua lehden sivuille ”Kirjaudu sisään” -kohdasta käyttäjätunnuksillasi niin, että kaikki uutiset ja näköislehdet ovat luettavissa.

6. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi tallentaa useimmin käytettyihin laitteisiin. Samaa tunnusta saavat käyttää kaikki talouden jäsenet. Huomaathan, että käyttäjätunnus on tilauskohtainen ja sen voi luoda vain yhden henkilön sähköpostiosoitteeseen.

Huomioittehan, että jatkamme kotisivujen kehittämistyötä lähiviikkojen aikana, jotta sivut saataisiin mahdollisimman toimiviksi ja sujuviksi käyttää. – SK