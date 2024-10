Lisää tietoa vanhoihin valokuviin

Kumpusella katseltiin yhdessä Matti Tuomisen vanhoja valokuvia Petäjävesi-Seuran järjestämässä tunnistustilaisuudessa.

Tiina Lamminaho

Matti Tuomisen vanhoja valokuvia katseltiin porukalla Maatilamatkailu Kumpusella tämän viikon torstaina, ja joistakin kuvista tunnistettiinkin lisää kuvissa olevia henkilöitä.

– Matti Tuomisen valokuvissa olevien henkilöiden ja paikkojen tunnistaminen tuli puheeksi, kun lahjoitimme muita valokuvia Keski-Suomen museoon. Museoamanuenssi toivoi meiltä lisää tietoja Matti Tuomisen kuviin, Petäjävesi-Seuran puheenjohtaja Eija Wilmi kertoo.

– Kuvia on katseltu aikaisemminkin, ja tästä viidensadan kuvan kokoelmasta noin 120 on sellaisia, joista tiedetään jotain, joko yksi tai useampi kuvassa oleva henkilö tai kuvauspaikka, Wilmi kertoo.

– Viimeksi näitä kuvia katseltiin porukalla vuonna 2002 Solikkosalissa, kuvien heijastamisesta valkokankaalle vastannut Tapio Kokkonen kertoi.

Petäjävedellä vuonna 1915 syntynyt valokuvaaja Matti Tuominen otti elämänsä aikana satoja valokuvia ja piti vaimonsa Eilan kanssa valokuvaliikettä Keuruulla vuoteen 1976 asti. Matti Tuomisen kuoleman jälkeen hänen poikansa Vesa Tuominen lahjoitti kuvien negatiiveja sekä Keuruun kaupungille että Keski-Suomen museolle.

– Keski-Suomen museolle Vesa Tuominen lahjoitti 500 lasinegatiivia vuonna 1998. Keski-Suomen museo on digitoinut kuvat, Eija Wilmi kertoo.

Kuvia myös nettisivuille

Kuvista iso osa on henkilökuvia. Mukana on paljon hääkuvia ja kuvia lapsista, myös hautajaisia on kuvattu. Joissakin kuvissa poseerataan tukkikuorman kanssa, jossakin ollaan kahvitauolla peltotöiden lomassa, joissakin vietetään joulua, joissakin taas ollaan uimassa. Kuvia on myös rakennustyömailta, kutomakoulusta ja Petäjävedellä olleesta sotasairaalasta. Kuorma-autoja on monissa kuvissa, yhdessä jopa ojaan päätynyt auto.

– Joukossa on paljon kuvia, jossa on useita ihmisiä, esimerkiksi suku kokoontunut yhteen, Eija Wilmi toteaa ja kertoo, että monista sellaisista kuvista on tunnistettu osa kuvissa olevista henkilöistä.

– Kuvat ovat 1930- ja 1940-luvuilta, eikä kaikista tiedetä varmuudella, onko ne otettu Petäjävedellä, Eija Wilmi sanoo.

Kuvia laitetaan myös Petäjävesi-Seuran nettisivuille, hääkuvia ja vauvakuvia siellä jo onkin.

– Matti Tuomisen kuvista tehdään oma sivusto Petäjävesi-Seuran nettisivuille ja sitä kautta toivottavasti saamme lisää tunnistuksia. Jos kuvista tunnistaa henkilöitä tai paikkoja, meille voi lähettää sähköpostia, Wilmi kertoo.

Tunnistustilaisuudessa Kumpusella pohdittiin myös viime viikon Petäjävesi-lehdessä julkaistun Matti Tuomisen ottaman kuvan ”mysteeriesinettä” ja tultiin siihen tulokseen, että jonkinlainen viskuri sen täytyy olla. Viljalle tarkoitetut viskuumyllyt tiedettiin isommiksi, mutta kuvan laitteen arveltiin olevan tarkoitettu puolukoille.

Kuvassa olevan mysteeriesineen käyttötarkoitus mietitytti tunnistustilaisuudessa.