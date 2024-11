Kuntosali laajenee latukonehalliin

Seurayhtymän puheenjohtaja Matti Heinänen on tyytyväinen, että kuntosalin laajennus toteutuu. – Reija Laamaselle pisteet, hän teki tässä ison työn, Heinänen kiittelee.

Tiina Lamminaho

Petäjäveden kuntosalia laajennetaan nykyiseen latukonehalliin. Uuteen osaan tulee toiminnalliseen harjoitteluun sopivia laitteita, valmista pitäisi olla alkuvuodesta.

Aiemmin kuntosalin laajennushaaveet tyrmättiin latukoneen säilytyksen takia; latukonetta on säilytettävä lämpimässä tilassa, jossa on lattiakaivo, eikä kunnalla ole varaa investoida isosti minkään tilan remontoimiseen latukoneen säilytykseen sopivaksi. Nyt tila löytyi Teollisuustieltä, jossa Tuulentuvan / työpajan pesuhalli soveltuu latukoneen sijoituspaikaksi, kunhan tilaan vaihdetaan isompi nosto-ovi.

– Pesuhalli on kunnan omistamassa kiinteistössä, joka on tällä hetkellä vuokrattu hyvinvointialueelle. Vuokrasopimus loppuu vuoden 2025 lopussa, Petäjäveden kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkö Reija Laamanen kertoo.

– Hyvinvointialueella on vuokralla kyseisessä kiinteistössä reilut 500 neliötä, pesuhalli on pieni osa siitä. Hyvinvointialueelle sopii hyvin, että pesuhallia ei enää vuokrata heille vuoden 2026 alusta, ja tarvittaessa he voivat luopua siitä aikaisemminkin.

Pesuhallissa on nyt kolmen metrin levyinen nosto-ovi. Nykyisessä latukonehallissa on 3,5-metrinen ovi, Reija Laamasen mukaan sekin on hieman kapea, joten pesuhalliin täytyy vaihtaa leveämpi ovi. Muuten pesuhalli soveltuu hyvin latukoneelle, siellä on lattiakaivo ja konetta voi myös pestä ja huoltaa siellä.

– Jos saamme uuden oven nopeasti, pesuhalli voitaisiin ottaa latukoneen käyttöön jo tänä talvena, Reija Laamanen kertoo. Mikäli latukonetta ei saada vielä tänä talvena Teollisuustien pesuhalliin, se sijoitetaan paikallisen yrittäjän lämpimään halliin.

– Tässä ratkaisussa kunnalle koituu kustannuksia nosto-oven uusimisesta ja mahdollisesta tämän talven vuokrasta yhteensä korkeintaan 8000 euroa. Kuntosalin laajennuksesta kunnalle ei tule kustannuksia, vaan kuntosalia pyörittävä Seurayhtymä vastaa niistä, Laamanen toteaa.

Töihin mahdollisimman pian

Latukonehalli eli entinen kirjastoautotalli tuo noin 50 neliötä lisää tilaa kuntosalille.

– Kuntosalin seinään tehdään aukko, jonka kautta uuteen osaan pääsee. Latukonehallin lattia on matalammalla kuin nykyisen kuntosalin lattia ja se jääkin matalammalle. Lattiaremonttia tila toki vaatii, Reija Laamanen kertoo. Lisäksi toimia vaativat lämmitys ja ilmanvaihto, nosto-oven kohtaloa mietitään vielä.

– Kuntosali voi olla remontinkin aikana normaalisti avoinna. Ainoastaan sinä aikana, kun seinään tehdään reikää, kuntosalin käyttöä täytyy rajoittaa, Laamanen sanoo.

Laajennusosaan tulee tilaa ja laitteita toiminnalliselle kuntosaliharjoittelulle.

– Se on harjoittelua, joka ei tähtää lihaksien kasvattamiseen vaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen ja se sopii kaiken ikäisille. Toiminnallinen kuntosaliharjoittelu on koko vartalon treeniä, Seurayhtymän puheenjohtaja Matti Heinänen kertoo.

Seurayhtymä rahoittaa laajennuksen, Matti Heinäsen mukaan puhutaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista.

– Mikäli Seurayhtymän omat rahat eivät riitä, otamme lainaa, mutta olemme kyllä varautuneet remontin tekoon, Heinänen toteaa.

Remontin aikataulu on vielä hieman auki, tarkoitus on aloittaa mahdollisimman pian.

– Toiveissa on, että laajennusosa olisi käytössä alkuvuodesta, Matti Heinänen ja Reija Laamanen sanovat.

– Ensin tehdään remontti ja sitten hankitaan kalustus. Jos rahatilanne ei salli kaikkien laitteiden hankkimista kerralla, hankimme ensin jotain ja myöhemmin lisää, Heinänen toteaa.

Seurayhtymä on ylläpitänyt Petäjäveden kuntosalia 30 vuotta.

– Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana salia laajennettiin kaksi kertaa, nyt tämä laajennus oli pitkissä puissa. Reija Laamanen on tehnyt tässä tosi suuren työn, jotta laajennus voidaan toteuttaa, Matti Heinänen sanoo.

– Tämä on kustannustehokas ratkaisu, joka edistää kuntalaisten terveyttä. Kun kuntalaiset pysyvät paremmassa kunnossa, kunnan kustannuksetkin vähenevät. Kuntosalilla on paljon ja monen ikäisiä käyttäjiä, Reija Laamanen toteaa.