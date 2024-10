Toinilassa esillä neljän sukupolven taiteellisia vaiheita

Veikko Silvennoisen maalama teos Rautatiesilta Koskensaarella (1978). Silta rakennettiin vuonna 1924, joten se juhlii tänä vuonna satavuotista historiaansa.

Niina Kelloniemi

Keskiviikosta 18.9. asti Taidetila Toinilan galleriassa on ollut esillä erään petäjävetisen suvun harrastajataidetta neljässä sukupolvessa. Voi Veikkonen! -näyttely rakentuu Veikko Silvennoisen lukuisten maalausten ympärille, joita täydentämään on tuotu hänestä kolmen seuraavan sukupolven töitä.

Paikallista harrastajataidetta esittelevä näyttely yhdistääkin ainutlaatuisella tavalla Silvennoisen perheen luovuuden kertoen yhden paikallisen suvun tarinaa ja kuvittaen samalla myös petäjävetistä paikallishistoriaa, kun Veikon teosten rinnalle on ripustettu hänen tyttärensä, pojanpoikansa sekä pojanpojantyttärensä teoksia aina 1970-luvulta 2020-luvulle. Näyttely järjestetään postuumisti ja se tuo ensimmäistä kertaa esille innokkaan harrastajataidemaalarin teoksia muotokuva-, maisema- ja asetelmamaalauksista jatkosodan puhdetöihin.

Näyttelyn avajaisia vietettiin tämän viikon keskiviikkona ja avajaisissa paikalla olivat Kirkonkylän koulun kuviskerhojen lapset taiteilemassa ja inspiroitumassa näyttelyn töistä. Näyttely on avoinna omatoimiperiaatteella viikon ajan 25.9. asti. Arkipäivinä näyttelyyn voi tutustua kello 10–19 välisenä aikana ja viikonloppuna kello 12–16.

– Pidämme Toinilassa tämän näyttelyviikon ajan ovet avoinna ja näyttelyn aukioloaikojen puitteissa näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti. Tämä on kokeilu, mutta mikäli kaikki sujuu hyvin, niin ajatuksena olisi jatkossakin mahdollisesti toteuttaa vastaavia näyttelyitä avointen ovien periaatteella, kertovat Toinilan Taidetilan taiteilijat Johanna Juvonen ja Biagio Rosa.

Karjalasta Petäjäveden kylille

Veikko Silvennoinen (1916–1989) syntyi Sortavalan maalaiskunnassa Tuokslahden kylässä ja saapui aikanaan Karjalan evakkona Petäjäveden Pengerjoelle, jonne hän perusti kaupan. Tuolloin Veikko aloitteli taiteellista harrastustaan piirtämällä kuvia Pengerjoen kylän omaan Letka-lehteen. Myöhemmin Silvennoinen perusti kaupan myös Kintaudelle ja tuohon aikaan 1970-luvun alussa hän aloitti maalausharrastuksensa. Kaupan asiakkaat saivat toimia Veikon töiden kohdeyleisönä ja hän oli kovasti kiinnostunut maalauksiensa herättämistä mielipiteistä.

Näyttelyyn valittuihin teoksiin Silvennoinen on maalannut Petäjävedeltä tuttujen rakennusten ja maisemien sekä kukka-asetelmien lisäksi myös perheenjäsentensä persoonallisia muotokuvia ja onpa näyttelyssä mukana myös taiteilijan omakuva. Nuorempien sukupolvien töissä nähdään puuveistoksia, kokeellisia maalauksia sekä lapsuuden aikaisia vesiväritöitä ja maalauksia.

Näyttelyn ripustaneet Johanna Juvonen ja Biagio Rosa kertovat tarttuneensa innolla Veikon tyttären ehdotukseen Veikon ensimmäisestä taidenäyttelystä.

– Näyttely on kunnianosoitus innokkaalle taiteen harrastajalle ja taiteen ystävälle. Halusimme ehdottomasti tuoda monipuolisesti Veikon ja hänen jälkipolviensa töitä esille Toinilaan. Toteutamme mielellämme vastaavia projekteja myös muiden paikallisten harrastajataiteiljoiden kanssa, joten meihin voi olla yhteydessä, mikäli haluaa tuoda töitään Toinilaan nähtäville, Juvonen vinkkaa.

– On ollut suuri kunnia saada ripustaa tämä näyttely Toinilaan. Toinilan ajatukseen kuuluu menneiden sukupolvien yhdistäminen nykyisten kautta tuleviin. Toinila on nimenomaan petäjävetisten paikka ja tämä näyttely on juuri sen kaltaista toimintaa, jota olemme paikkakunnalle Toinilan kautta halunneet tuoda, Rosa täydentää.

Näyttely on toteutettu osana Petäjäveden kunnan HAMA-hanketta. Harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnan kehittämishanke on Taiken rahoittama ja keskittyy Petäjäveden kyliin, Pengerjokeen, Kuivasmäkeen ja Metsäkulmaan.