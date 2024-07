Laadukkaat välineet ulkolaiteharjoitteluun

Laitevalmistaja Omnigymin Werneri Kaivola esitteli Kettulanvuoren liikuntapuiston ulkokuntosalin laitteita viime maanantaina harjoittelupaikan avajaisissa. Taustalla soveltavan liikunnanohjaaja Juho Siirilä (toinen oikealta). Kuvassa myös ulkokuntosalin ”palautelaatikko”.

Hanna Mäkinen

Kettulanvuoren liikuntapuiston upouuden ulkokuntosalin avajaisia vietettiin viime maanantaina. Kuntosalilaitevalmistaja Omnigymin Werneri Kaivola ja soveltavan liikunnanohjaaja Juho Siirilä esittelivät laitteita ja niiden oikeaoppista käyttöä noin parikymmenpäiselle yleisölle.

Ulkokuntosali koostuu tällä hetkellä viidestä, monipuolisen harjoittelun mahdollistavasta laitteesta.

– Nämä ovat hyvät laitteet, jotka harjoittavat kehon kaikkia peruslihasryhmiä. Näillä tehdään moninivelliikkeitä. Siinä on monta lihasta töissä. On työntävää ja vetävää liikettä, kyykkyjä. Lannesaranaakin päästään käyttämään.

– Mistään höpöhöpö-laitteista tässä ei ole kyse. Nämä laitteet ja niillä tehtävät liikkeet ovat terveysvaikutuksiltaan kiistattomia, kehuu Juho Siirilä.

Ohjevideoihin QR-koodin kautta

Uuden ulkokuntosalin hyvin suunnitelluissa laitteissa on Siirilän mukaan vaikea tehdä liikkeitä väärin.

Aloittelevan kuntoilijan apuna ovat myös laitteiden ohjevideot. Jokaisesta laitteesta löytyy QR-koodi, jonka kautta älypuhelinta käyttävä harjoittelija pääsee katsomaan laitteen ohjesuoritusvideon.

Viiden varsinaisen kuntosalilaitteen lisäksi harjoittelupaikan kalustukseen kuuluu vanha traktorin rengas ja leka. Renkaan lyöminen painavalla lekalla on lihastyötä, jota voi varioida esimerkiksi lyöntikulmaa vaihtelemalla.

Myös talvikäyttöön

Petäjäveden kunnan yhdyskuntatekniikan päällikön Reija Laamasen mukaan uusi ulkokuntosali soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Samaa mieltä on ulkokuntosalin avajaisiin osallistunut kesäpetäjävetinen, Tanja Haapala, jolla on kokemusta ulkokuntosalien talvikäytöstä kotipaikkakunnaltaan Vantaalta.

– Ulkokuntosalit sopivat sekä kesä- että talvikäyttöön. Talvella pitää vain pistää enemmän vaatetta päälle. Jotkut käyttävät talvella laitteissa myös lisäalustaa, sanoo Haapala.

Haapala kertoo toivoneensa Petäjävedelle nimenomaan ulkokuntosalia kunnan järjestämässä kyselyssä. Ja kun kerran toiveeseen vastattiin, aikovat Tanja ja Keijo Haapala käyttää Kettulanvuoren ulkokuntosalia myös jatkossa. Sekä sisätiloissa että ulkona tapahtuvaa laiteharjoittelua Haapalat harrastavat säännöllisesti, tavoitteinaan työkyvyn ylläpito, lihaskunto ja liikunnan ilo.

Laajennus mahdollinen

Kettulanvuoren liikuntapuiston ulkokuntosalia on tulevaisuudessa mahdollista myös laajentaa lisälaitehankinnoilla. Ulkokuntosalin käyttäjät voivat jättää esimerkiksi laitetoiveita sisältävää palautetta ulkokuntosalin modernin ”palautelaatikon” kautta.

Laitteiden sisältämät laskurit antavat laitevalmistajalle ja Petäjäveden kunnalle tietoa laitteiden käyttömääristä.

Omnigymin Werneri Kaivolan mukaan ensimmäisen vajaan kahden viikon aikana ulkokuntosalilla oli ollut jo 291 käyttäjää.

Reija Laamasen mukaan Kettulanvuoren ulkokuntosali on osa hanketta, johon sisältyvät myös Halkokankaan perhepuisto monitoimikenttineen, Litman esteetön luontopolku ja latupohjien kunnostaminen maastopyöräilykäyttöön.

Kunta on saanut kyseisten ulkoilualueiden kehittämiseen Leader Vesuri-ryhmän maaseuturahoitusta. Yhteensä 160 000 euroa maksaneen ulkokuntosalin rahoituksesta 112 000 euroa tuli Vesuri-ryhmän kautta.