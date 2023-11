Vesilahden kunnanjohtajan haku etenee haastatteluihin – Mikko Latvala mukana haastatteluun valittujen joukossa

Virallinen hakuaika Vesilahden kunnanjohtajan virkaan on päättynyt ja haku on etenemässä haastattelukierrokselle. Hakemuksia saapui määräaikaan 13.10.2023 kello 15 mennessä 23 kappaletta. Kaikista virkaan hakijoista yhteensä 14 täytti Vesilahden kunnanvaltuuston asettaman hakuvaatimuksen ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Heidän joukossaan on myös Petäjäveden kunnanjohtaja, hallintotieteiden maisteri, Mikko Latvala. Latvala ilmoitti julkisesti hakevansa Vesilahteen jo haun alkuvaiheessa. Hän on kotoisin Vesilahdesta ja kertoi, ettei perusteellisen harkinnan jälkeen voinut olla hakematta kotikuntansa johtoon.

Vesilahden kunta kertoo 24.10.2023 julkaistussa tiedotteessaan, että Vesilahden uuden kunnanjohtajan rekrytointi on edennyt vaiheeseen, jossa rekrytointiryhmä on valinnut neljä lupaavaa hakijaa seuraavalle kierrokselle. Rekrytointiryhmä on maanantain 23.10.2023 kokouksessaan päättänyt kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat:

Fritius Ilkka, kauppatieteiden maisteri, Mikkeli

Latvala Mikko, hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja, Tampere

Tamminen Jonna, diplomi-insinööri, Oulu

Ylipaavalniemi Merja, hallintotieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Hämeenlinna.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.10. ja keskiviikkona 1.11. Haastattelujen jälkeen päätetään soveltuvuusarviointeihin menijät.