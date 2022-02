Kunnaneläinlääkärin vastaanotto Palokkaan

Petäjäveden kunnaneläinlääkärin vastaanottotilasta luovutaan, ja toiminta siirtyy Palokan yhteisvastaanotolle 18.2. alkaen, Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä kerrottiin tiistaina iltapäivällä.

– Meille on tärkeää, että eläimet saavat tarvitsemansa hoidon ja että henkilökuntaa on riittävästi. Pyrimme turvaamaan ja parantamaan järjestelyillä palvelujen laatua sekä varmistamaan henkilökunnan saatavuutta ja työssäjaksamista, kertoo ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi.

Palokan kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotto sijaitsee Palokan terveysaseman alakerrassa osoitteessa Ritopohjantie 25. Petäjäveden alueen kunnaneläinlääkärin asiakkaat saavat jatkossa palvelut Palokasta.

– Kunnaneläinlääkäri liikkuu alueen eläintiloilla entiseen tapaan, ja kunnaneläinlääkärin puhelinnumero säilyy samana, toteaa Yksjärvi.

Jatkossa kunnaneläinlääkärin vastaanotto löytyy Palokan lisäksi Hankasalmelta, Joutsasta ja Muuramesta. Äänekosken eläinlääkäripalvelut tuotetaan Laukaasta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kunnallisen eläinlääkintähuollon pyrkimyksenä on useamman kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotot, joissa töiden jakaminen onnistuu helposti ja työyhteisön tuki on lähellä. Sijaisten ja vakituisten eläinlääkäreiden rekrytointi yhteisvastaanotolle on helpompaa kuin yhden eläinlääkärin vastaanotolle. Jyväskylän seudun ympäristöterveydessä on ollut loppusyksystä saakka jatkuva henkilöstövaje eläinlääkinnässä, koska sijaisten saaminen on ollut vaikeaa.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys huolehtii kunnallisen eläinlääkintähuollon tehtävistä kymmenen kunnan alueella: Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski