Kukkalahjoitus eturintamaan (Juttu vain tilaajille)

Petäjävedellä vanhustenhuollon työntekijät eivät käytä suojamaskeja, ellei asiakkaalla ole oireita. Kotihoidon esimies Eva Ruotsalainen ja sairaanhoidon tiimivastaava Jonna Lakonen ottivat vastaan kukkalahjoituksen, jolla on tarkoitus ilahduttaa koronavirusepidemian vastaisen taistelun eturintamassa Petäjävedellä työtä tekeviä ihmisiä. Kukkalahjoituksen organisoi kukkakauppias Eva-Lea Roppola, joka on itsekin työskennellyt hoitoalalla 15 vuotta.

Kukkalahjoitus eturintamaan

Petäjäveden kukkakauppias Eva-Lea Roppola ja kuusi nimettömänä pysyttelevää lahjoittajaa hankkivat kaikkien kuntalaisten puolesta 65 kukkaa Petäjäveden terveysaseman, Petäjäkodin, Pihlajarinteen ja kunnan kotihoidon ja avohuollon työntekijöille.

– Halusimme ilahduttaa kukilla koronavirusepidemian vastaisen taistelun eturintamassa työtä tekeviä ihmisiä, Roppola kertoo. Hän on itsekin työskennellyt hoitoalalla, viimeisimpänä Petäjäveden kunnan vanhuspalveluissa.

Suojamaskeja on joksikin aikaa

Kotihoidon esimies Eva Ruotsalainen ja asumispalveluiden tiimivastaava Jonna Lakonen ottivat kukkalähetyksen vastaan keskiviikkona. He kertovat, että Petäjäkodilla arki rauhoittui heti poikkeusajan alettua. – Nyt alkushokin jälkeen on odottavat tunnelmat, he kommentoivat.

Vanhustenhuollon työntekijöillä on paljon koronavirusepidemiaan valmistautumis-, varautumis- ja tiedottamistyötä sekä henkilöstön tsemppaamista.

Varastossa olevia tarvikkeita on käyty läpi; suojamaskeja on noin tuhatkunta eli joksikin aikaa, ja lisää on tulossa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kysyttiin myös Petäjäveden varustemääriä, ja sitä kautta suojamaskejakin saadaan tännekin lisää. Petäjävedellä noudatetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin oheistuksia, eikä kotihoidossa yleisesti käytetä nyt suojamaskeja, ellei asiakas välttämättä halua tai jos asiakkaalla on oireita.

Eva Ruotsalaista ja Jonna Lakosta ei koronavirus sinänsä pelota, koska tapauksia ei täällä vielä ole. Toiveena tietysti on, ettei virus kulkeutuisi vanhusten hoitopaikkoihin ja palvelukoteihin.

Moni iäkäs ja muistisairas reagoi voimakkaastikin siihen, etteivät läheiset voi nyt vierailla heidän luonaan. Joillekin tulee apatiaa, eikä aina muisteta syytä, miksei kukaan tule käymään.

Hoitotarvikejakelua ja näytteenottoa keskiviikkoisin

Petäjäveden terveysasema suljettiin pääsiäisen jälkeen, jotta koronavirusepidemian aikana saataisiin kaikki potilaat hoidettua.

Sairaanhoitaja Esa Puttosen mukaan osa työntekijöistä on jo ripoteltu muihin yksiköihin, esimerkiksi Keuruulle, jossa on nyt myös petäjävetisten kiirevastaanotto. Joitain riskiryhmäläisiä hoidetaan edelleen Petäjävedellä, ja niistä on asiakkaan kanssa sovittu erikseen.

Hoitotarvikejakelu on avoinna Petäjäveden terveysaseman alakerrassa keskiviikkoisin kello 9-10 ja 15-16 välisinä aikoina, ja käynti sinne on hammashoitolan puolelta. Petäjävedellä näytteenotto onnistuu keskiviikkoisin ajanvarauksella kello 7.30-15 välisenä aikana.

Esa Puttonen on aikaisemmin työskennellyt pitkään Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä ja myös teho-osastolla. – Tehohoito, myös koronapotilaiden osalta, on pitkälti perushoitoa ja elintoimintojen ylläpitämistä, Puttonen kertoo.

– Tehohoitoon tullaan siinä vaiheessa, kun elintoimintojen kanssa on jotain sellaista, mikä vaatii tarkempaa tarkkailua. Koronassa se on usein hengityksen kanssa olevat ongelmat. Tehohoidossa potilas saatetaan joskus laittaa hengityskoneeseen, muttei suinkaan aina.

Puttosen kanssa terveysaseman kukkalahjoituksen otti vastaan terveydenhoitaja Jenni Kovalainen – ja ele ilahdutti. Ne työntekijät, jotka eivät saaneet kukkaansa vielä, voivat hakea sen Even Kukasta. – SK