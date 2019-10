Luontoretki ensilumen päivänä

Juttu luisti ja makkarat maistuivat ikäihmisten iloisella luontoretkellä Sallistensuon laavulla. Perjantaiaamun talviseksi heittäytynyt kelikään ei retkeilijöitä pelottanut. Laavulla vietti aikaa lähes 50 ulkoilijaa.

Petäjäkodilla kerhoileva Irja Peltonen oli mielissään luontoretken tarjoamasta vaihtelusta.

– Tämä on ihan kivaa vaihteeksi. Mukava tulla tänne, olla ulkoilmassa, kiitti Peltonen.

Villahousut, pitkä takki ja Kuoma-kengät varmistivat sen, ettei Peltosen tarvinnut palella. Nuotiolla paistettu makkara ja pullakahvit pitivät puolestaan nälän loitolla.

Hyvillä mielin oli myös Maikki Jurvanen.

– Tämä on aivan ihan retki. Kirkolta on tultu ja oikein nautinnollista on täällä olla. Kauniilla ilmallakin voisi kyllä tulla, mutta vaikka nyt on ensilumi, niin on aivan mahtavaa olla täällä. Tosi hieno juttu, Jurvanen iloitsi.

Petäjäveden kunnan vanhuspalvelun, Petäjäveden seurakunnan ja Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n ”Muistikan” yhteistyössä järjestämän retken ohjelmaan kuului makkaranpaiston ja kahvittelun lisäksi aivojumppaa, tietovisailua, kuvasuunnistusta ja seurakunnan hartaus.

Luontoretken rahoittamisessa olivat mukana Ikäinstituutti ja Partioaitta Ympäristöbonuksen kautta.

Teksti ja kuvat: Hanna Mäkinen