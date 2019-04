Tapulin takaa 10.4.2019: Satu uudesta kirkosta

Satu uudesta kirkosta

Olipa kerran seurakunta, jonka iso ja upea kirkko oli jo pitkään ollut korjauksen tarpeessa. Kun aika oli kypsä, kirkko suljettiin seurakuntaelämän ulkopuolelle. Työmaa-aitaukset peittivät kulkuväylät ja tekivät kirkosta oudon näköisen; ulossulkevan, etäisen ja haavoittuvan. Kyläläiset kulkivat kirkon ohi poikkeamatta sisään, katsellen ja arvellen, mitä sisällä tapahtuu. Ensin seurakunnan ja kirkon lämpimän kohtaamisen piti olla jouluna. Olisi saatu juhlia yhdessä tutussa ja rakkaassa kirkossa Jeesuksen syntymäjuhlaa. Mutta saduissakaan kaikki ei mene aina niin kuin toivoisi, remontti pitkittyi. Joulu toi kuitenkin jotain uutta: aidat purettiin kirkon ympäriltä, työmaakontit hävisivät pihasta, erilaiset suuret koneet ja autot katosivat. Kirkko oli jo yhden askeleen enemmän seurakunnan.

Kirkko oli iloinen ja tyytyväinen. Se on huollettu, remontoitu, restauroitu, maalattu ja suunniteltu huolella. Vanhat kuvat eri puolilla kirkkoa on palautettu entiseen loistoonsa, ja saapa kirkko vielä uusiakin kuvia! Onnellinen kirkko on myös uudesta toverista samassa pihapiirissä: kellotapuli nousee kaveriksi, kumppaniksi tuuleen ja tuiskuun, arkeen ja juhlaan. Kellot kutsuvat väkeä kirkkoon, ja mitä enemmän kirkko saa sulkea sisäänsä ihmisiä, sitä tyytyväisempi se on.

Sitten koitti se suuri päivä, jolloin piispa saapui siunaamaan kirkon uudelleen käyttöön. Hienot ja suuret juhlat! 14.4.2019 vietetään juhlia, joihin saapui valtavan paljon ihmisiä iloitsemaan ja riemuitsemaan uudesta kirkosta. Seurakuntalaiset rakastuivat uudestaan kirkkoonsa ja innostuivat valtavasti! Miten upea mahdollisuus meillä onkaan tässä, aivan keskellä kyläämme. Sekä seurakuntalaiset että seurakunnan työntekijät halusivat tehdä kirkosta elävän paikan. Kirkkoon asennetun sähkölukon ansiosta avaimia voitiin jakaa seurakuntalaisille, että he pääsevät kirkkoon silloin kun heidän tarvitsee päästä. Seurakuntalaiset ottivat kirkon omakseen, ja joka päivä kirkko täyttyi eri-ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista seurakuntalaisista. Niin lapset, nuoret, aikuiset kuin varttuneemmatkin löysivät oman paikkansa kirkosta. Kirkko antoi tilat pyhäkoululle, messulle, yhteisille päiville ja kokoontumisille, hiljaisuuden illoille, rukoukselle, musiikille, näytelmille, konserteille, kasteille, vihkimisille, tapahtumille, yökirkoille, kirkkoseikkailuille, neulomiselle, päiväunille, nuorten illoille, perheiden tapahtumiin ja moneen muuhun. Kirkko hymisi onneaan: tätä varten minut on rakennettu, näitä ihmisiä varten remontoitu, tämä on se, mihin minut on tarkoitettu.

Niin kirkko oli täynnä elämää ja ihmisiä jokaisena viikonpäivänä. Ja niin seurakuntalaiset ja kirkko elivät yhdessä onnellisina elämänsä loppuun asti.

Tämän satu voi muuttua todeksi. Me voimme tehdä sen yhdessä. Kirkko odottaa meitä! Kirkko on seurakuntalaisten kirkko. Ottakaa se omaksenne. Tehdään siitä yhdessä sellainen koti, johon kaikki saavat tulla. Tervetuloa piispanmessuun, jossa piispa yhdessä seurakuntalaisten kanssa siunaa kirkon käyttöön! 14.4.2019 kello 10 alkaen ja messun jälkeen lounas ja kahvit lähetyksen hyväksi seurakuntakodilla.

– Laura Laitinen, kirkkoherra

Piispantarkastus lähenee! Tervetuloa kaikille avoimiin tapahtumiin tulevana viikonloppuna:

Pe 12.4.

Klo 9.00 aamuhartaus kirkossa

Klo 14.15-15.00 päiväkahvit piispan kanssa Kyläsepässä (srk tarjoaa kahvit, pullat omakustanteisia)

Klo 18 konsertti Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi kirkossa petäjävetisin muusikoin.

La 13.4.

Klo 14 kahvit srk-kodilla

Klo 14.30 yleinen seurakuntaneuvottelu, jossa keskustellaan seurakunnan asioista sen mukaan, mitä osallistujilta nousee.

Su 14.4.

Klo 10 piispanmessu ja kirkon käyttöön otto

N. Klo 11.30 lähetyslounas ja kahvit srk-kodilla

Lämpimästi tervetuloa kohtaamaan piispa Simo Peura. Hän haluaa tutustua Petäjäveteen ja sen asukkaisiin mahdollisimman laajasti.

Seurueessa mukana myös lääninrovasti Arto Viitala, pappisasessori Elina Tourunen, hiippakuntasihteeri Jukka Helin ja notaari Juho Puhto. Mukana myös seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.