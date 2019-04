Lisää henkilöstömuutoksia seurakunnassa (Juttu vain tilaajille)

Pastoriksi Kuopioon

Petäjäveden seurakunnan pitkäaikainen seurakuntapastori Ilkka Pihlajamäki siirtyy kapitulin päätöksellä 1.7.2019 alkaen Kuopion Puijon seurakuntapastoriksi. Pihlajamäen viimeinen työpäivä on tänään perjantaina ja sitten hän jää lomille.

Puijon seurakunnassa papin perustehtävien lisäksi Pihlajamäen työalana on vapaaehtoistyön koordinointi, diakoniapapin tehtävät, aikuistyö sekä aluetyö yhdellä alueella. Nämä vastuut menevät osittain limittäin ja täydentävät toisiaan. – Seurakuntalaisuus ja osallisuus ja vapaaehtoiset ovat lähellä sisintäni, joten työalat ovat todella motivoivat. Seurakuntalaisissa on kirkon tulevaisuus, kun työntekijämäärät vähenevät.

Pihlajamäki on toiminut Petäjävedellä pastorina vuodesta 2004 lähtien. – Olen pitänyt kovasti työstäni ja nauttinut ihmisten kohtaamisesta. Lapsiperheelle tämä on myös todella hyvä paikkakunta, jota on helppo suositella.

Ensialkuun Pihlajamäki käy töissä Petäjävedeltä käsin, mutta Kuopioon he ovat koko perheenäkin ennen pitkää suuntaamassa.

Ilkan läksiäisiä vietetään 2.6. kello 15 perhemessussa, jonka jälkeen juodaan kahvit seurakuntakodilla.

Petäjäveden pastorin avoin virka on nyt avoinna täällä. – SK