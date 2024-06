Seurakunta säilyy itsenäisenä

Tiina Lamminaho

– Todella helpottavaa, että päätös on tehty ja jossittelu loppuu. Nyt tiedämme, että saamme jatkaa omalla porukalla hyvää työtä, mitä täällä on tehty. Saamme työrauhan niin ettei meidän tarvitse olla koko ajan jossain prosessissa, Petäjäveden seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen toteaa kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä, jonka mukaan Petäjäveden seurakunta jatkaa itsenäisenä.

– Ilman muuta seurakunnan taloudenpidossa on jatkossakin oltava todella tarkka ja huolellinen, Laitinen toteaa.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti tällä viikolla, että Joutsan ja Toivakan seurakunnat lakkautetaan tämän vuoden lopussa ja liitetään Jyväskylän seurakuntaan ensi vuoden alusta lähtien. Sen sijaan esityksen vastaisesti Hankasalmen ja Petäjäveden seurakunnat päätettiin säilyttää itsenäisenä. Päätös vaati kaksi äänestystä; ensin äänestettiin siitä, kumpi annetuista muutosehdotuksista tulee äänestykseen päätösehdotusta vastaan, eli ehdotetaanko jätettäväksi vain Hankasalmen vai sekä Hankasalmen että Petäjäveden seurakunnat pois liitoksesta. Esitys, jossa oli mukana molemmat seurakunnat, voitti yhdellä äänellä 6 – 7. Seuraavaksi äänestettiin, liitetäänkö sekä Hankasalmen että Petäjäveden seurakunnat Jyväskylän seurakuntaan päätösesityksen mukaisesti vai säilyvätkö ne molemmat itsenäisinä muutosesityksen mukaisesti, sen äänestyksen itsenäisenä säilymistä puoltava esitys voitti äänin 11 – 2.

Taloudellisia haasteita edessä

– Ratkaisu oli luottamushenkilöiden enemmistön toiveiden mukainen. Se on hyvä asia, että petäjävetisiä on kuultu, Petäjäveden kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Oikarinen toteaa.

– Taloudellisia haasteita meillä on edessä ja ne pitää jotenkin ratkoa yhteistyössä, Oikarinen sanoo.

Heikki Palola, joka jätti kirkkovaltuustossa eriävän mielipiteen päätökseen lähettää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntaliitosta vastustava lausunto, toteaa, että nyt tehdyn päätöksen kanssa on elettävä.

– Se on isomman instanssin tekemä päätös ja sen kanssa eletään. Katsotaan nyt, miten pärjäämme itsenäisenä ja selviämme talouden kanssa. Se jää nähtäväksi, Palola sanoo.

Oikaisuja moneen osoitteeseen

Jari Koskenranta, joka yhdessä Antti Koskisen ja Seppo Rantapuskan kanssa teki ison työn Petäjäveden seurakunnan itsenäisenä säilymisen puolesta, toteaa, että suurin asia prosessissa oli Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin esityksessä olleet virheelliset tiedot Petäjäveden seurakunnan taloudellisesta tilanteesta, sekä niiden oikaiseminen.

– Tuomiokapitulin esityksessä oli paljon virheellisyyksiä, joita oikaisimme, ja kun huomasimme, että samat virheellisyydet olivat vielä kirkkohallituksen täysistunnon esityslistalla, lähetimme oikaisun henkilölle, joka esitteli asian kirkkohallituksen täysistunnossa, sekä täysistunnon kahdelle maallikkojäsenelle, Koskenranta kertoo ja toteaa, että päätös pitää tehdä oikeilla tiedoilla, oli se sitten mikä tahansa.

– Nyt, kun seurakunta jatkaa itsenäisenä, meidän pitää tehdä töitä, eikä se helppoa tule olemaan, mutta senhän takia me olemme tehneet töitä, jotta saisimme näyttää pystyvämme hoitamaan homman itse ja selviävämme itsenäisenä seurakuntana. Talkoolaisia Petäjävedellä riittää auttamaan. Edellisestä liitosehdotuksessakin Keuruun ja Multian suuntaan seurakuntalaiset olivat sitä mieltä, että on parempi pysyä itsenäisenä, Koskenranta sanoo.

Tärkeänä asiana itsenäisenä pysymisessä Koskenranta näkee sen, että päätöksenteko pysyy lähellä.

– Emme joutuneet isoon organisaatioon, jossa vaarana on, että reuna-alueet kärsivät, Koskenranta toteaa.

– Joutsan ja Toivakan seurakunnathan halusivat liittyä Jyväskylän seurakuntaan, mutta me ja Hankasalmen seurakunta emme halunneet, sillä tavalla päätös oli oikea. Ilmeisesti kirkkohallituksen täysistunto katsoi, ettei tehdä pakkoliitoksia, ainakaan vielä. Nekin voivat olla joskus edessä, Koskenranta sanoo.

Iso vastuu seurakunnalla

– Minulle jäi sellainen tuntuma, että päätöksen taustalla oli Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntien kanta eli että ne vastustivat liitosta, asian kirkkohallituksen täysistunnossa esitellyt taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen toteaa.

– Nyt varmaankin haluttiin antaa seurakunnille vielä mahdollisuus yrittää, ja ehkä tutkia vielä muita vaihtoehtoja, Simpanen sanoo.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin Tuomas Hemmingin mukaan kirkkohallituksen täysistunnon päätös oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että päätösesitystä muutettiin kokouksessa.

– Yleensä päätösesitykset joko hyväksytään tai hylätään sellaisenaan, Hemminki toteaa.

– Nyt Petäjäveden seurakunnan luottamushenkilöillä ja toimivalla johdolla on iso vastuu huolehtia seurakunnan toimintakyvystä. Petäjäveden seurakunnan pitää pystyä näyttämään, että se pystyy pitämään toimintakykyä yllä, Hemminki sanoo.