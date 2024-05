Lähiluonto tärkeää paikalliselle luontoyhdistykselle

Tiina Lamminaho

Kuvat: Lauri Ijäs

Salmensillan sulassa on näkynyt jo ensimmäisiä vesilintuja, muun muassa metsähanhi lepäilevän sinisorsaparin seurassa.

Lauri Ijäs aloitti Petäjäveden Luonto ry:n puheenjohtajana maaliskuun alussa.

– Toiminnassa olen ollut mukana jo kauan ja hallituksessakin jo aiemmin, Ijäs kertoo ja sanoo itse olleensa kiinnostunut luonnosta ja luonnossa liikkumisesta jo nuorena.

– Nuorempana olin kiinnostunut lähinnä linnuista, mutta nyt on tullut mukaan muitakin lajiryhmiä. Päiväperhosia olen harrastanut viitisen vuotta, sudenkorentoja vähän kauemminkin, ja nyt olen kiinnostunut myös lepakoista. Luonto on niin rikas ja monimuotoinen, että mielenkiintoista selvitettävää olisi paljon, mutta johonkin täytyy raja vetää, Ijäs toteaa.

– Luonnossa liikkuessa minulla on aina kamera mukana. Ensimmäisen kamerani, jolla kuvasin luontokohteita, hankin 1970-luvulla. Luontokuvia minulla on iso arkisto, mutta se harmittaa, että nuorempana ikuistin vain lähinnä lintuja. Nykyään olen ottanut kuvia monista lajeista ja luontokohteista.

Lauri Ijäkselle tärkeää on lähiluonto.

– Meillä on myös Petäjäveden Luonto ry:ssä ollut lähiluonto-teema hyvin voimakkaasti esillä, oikeastaan koko Petäjäveden Luonto ry:n historian ajan, ja tuntuu, että se on tullut aina vain entistä tärkeämmäksi, Ijäs toteaa.

Lähiluontokohteita Petäjäveden Luonto ry on tuonut esille muun muassa Petäjäveden Yrittäjien palveluhakemistossa.

– Ajatuksena on ollut tehdä vielä parempia karttoja kohteista. Haluamme tuoda esille kohteita, jotka ovat lähellä, ja joissa pääsee nauttimaan luonnosta arjen keskellä. Pikaisetkin luontokäynnit lisäävät hyvinvointia ja terveyttä, Ijäs sanoo.

– Petäjävedellä on monenlaisia luontokohteita, esimerkiksi jokia, puroja, soita, kallioalueita, lampia ja näköalapaikkoja. Suojelukohteitakin täällä on lähes parikymmentä. Palveluhakemiston karttaan luontokohteita on merkitty kuutisenkymmentä, mutta käymisen arvoisia luontokohteita Petäjävedellä on varmasti enemmänkin.

Teemaretkiä tänäkin kesänä

Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa Petäjäveden Luonto ry:llä on iso joukko erilaisia retkiä.

– Teemaretkiä meillä oli ensimmäisen kerran viime vuonna, ja niitä on tarkoitus järjestää tänäkin kesänä, Ijäs kertoo. Teemaretkien aiheina ovat myös tänä vuonna päiväperhoset, sudenkorennot ja lepakot.

– Retket ovat osanottajille helppoja, niissä ei ole pitkiä kävelyosuuksia. Säästä ne ovat riippuvaisia, esimerkiksi perhosia on turha lähteä katselemaan sateella, silloin ne eivät liiku. Olemmekin ajatelleet varasuunnitelmaksi kuvienkatselutilaisuutta, Ijäs kertoo.

Retkien päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon. Torniaamu Piesalankylä lintutornilla yhteistyössä BirdLife Keski-Suomen kanssa on luvassa 20. huhtikuuta.

– Mahdollisesti jo sitä ennen järjestämme lumijälkiretken. Jos tulisi vähän uutta lunta ja olisi sopiva sää, voisimme lähteä katselemaan joko kävellen tai hiihtäen, mitä jälkiä hangelta löytyy. Sellaista retkeä meillä ei ole aiemmin ollut, Ijäs kertoo.

Keväälle on suunnitteilla retki Könkköjoelle kala-asiantuntijan opastuksella.

– Se on hieno kohde. Siellä voisi kuunnella myös lintujen laulua ja tutkailla jokivarren kasvillisuutta. Yhtenä ajatuksena meillä on ollut myös järjestää erillinen kasvientunnistusretki koululaisille, sellaiselle saattaisi olla tarvetta, Ijäs sanoo.

– Metsäretkellä Metsäkulmalla olimme viime vuonna, nyt olisi tarkoitus tehdä samantyyppinen retki Metsäkulman Karhukirppiksen aikaan ja yhdistää metsäretkeilyyn kirppisretkeily. Tutustumisretki Pepuniemen ja Pekkalanmäen polkuihin Ala-Kintausjärven maisemissa on tarkoitus järjestää syksyllä. Tänä vuonna yritämme myös uudelleen retkeä Kulhanvuoren harjumaisemiin Multian ja Saarijärven rajamaille, viime vuonna retki peruttiin myrskysään vuoksi. Kansallispuistoretken suuntaamme tänä vuonna suomaastoihin Kauhanevan – Pohjankankaan kansallispuistoon, Ijäs luettelee.

Uusi ulkoilureitti ja yöretki

Petäjäveden Luonto ry on tekemässä myös aivan uutta ulkoilureittiä Syrjäharjuun.

– Siellähän on jo olemassa Syrjäharjun retkipolku, tämä uusi reitti on tarkoitus tehdä Syrjäharjun eteläosaan, ja mahdollisesti reitit yhdistetään. Alustava suunnittelu on jo käynnissä, tarkemmin pääsemme katsomaan uuden reitin paikkaa, kun lumet sulavat, Ijäs kertoo.

Uusi ulkoilureitti olisi tarkoitus avata Petäjävesi Elää -viikolla, ja samalla Syrjäharjuun järjestettäisiin yöretki.

Syksyn ohjelmassa Petäjäveden Luonto ry:llä on viimevuotiseen tapaan osallistuminen kunnan ja PetPetin yhteiseen pyöräily- ja luontotapahtumaan, mikäli sellainen järjestetään. Myös sieniretki on viimevuotiseen tapaan suunnitteilla.

– Talkoitakin on luvassa. Meillähän on Ramin Tölli, teerikoju Teerijärvensuolla sekä Piesalankylän lintutorni. Ne kaikki vaativat aina jonkin verran korjausta ja huoltoa, Ijäs sanoo.

Petäjäveden Luonto ry:ssä on viitisenkymmentä jäsentä, retket ovat avoinna muillekin.

– Tokihan me aina suosittelemme kaikille jäseneksi liittymistä, jäsenillä on monenlaisia jäsenetujakin, Ijäs sanoo ja kertoo, että Petäjäveden Luonto ry:n jäsenmäärä on viime vuosina noussut.

– Minulla on sellainen kuva, että luontoasiat ovat viime vuosina kiinnostaneet petäjävetisiä entistä enemmän, meidän Facebook-sivujammekin seurataan aktiivisesti, Ijäs toteaa.



Luontopalsta: Siivekkäitä muuttajia

Lauri Ijäs / Petäjäveden Luonto ry

Lintujen kevätmuutto käynnistyi tänä vuonna viime vuotta aiemmin, vaikka lunta oli pelloilla vielä runsaasti. Laulujoutsenia ja muttajiksi tulkittuja mustarastaita tuli jo helmikuun lopulla. Ensimmäinen kiuru havaittiin maaliskuun puolivälissä. Kuun loppupuolella ja varsinkin viimeisellä viikolla lämpöisten säiden myötä uusia lajeja kirjattiin lisää jo reilut kymmenkunta, mm. pulmusia, räkätti- ja kulorastaita, telkkiä, harmaalokkeja, töyhtöhyyppiä, sepelkyyhkyjä, kottaraisia, peippoja ja pajusirkkuja. Muutamia kurkiakin uskaltautui jo kiertelemään taivaalla. Myös jokunen kanadan- ja metsähanhi on nähty muutolla. Yksi ”metsuri” oli lyöttäytynyt kuuden laulujoutsenen letkaan. Petolinnuista havaittiin merikotka sekä varpus-, tuuli- ja hiirihaukka.

Pihojen ruokintapaikoilla on näkynyt tänä keväänä hämmästyttävän paljon mustarastaita. Jopa lähes 30 yksilöä yhdellä pihalla, mikä on harvinaista. Liekö syynä lumiset maastot, mistä ravintoa on vaikeampi löytää. Ruokinnoilla on vieraillut myös jo joitakin vihervarpusia, rautiaisia ja punarintoja.

Huhtikuun ensimmäinen viikko sujui kylmenpien säiden merkeissä. Muuttolintuja näkyi vähän. Uutena lajina tuli sulapaikkoja kiertämään isokoskeloita. Tällä viikolla ilmojen lämmettyä lounaiset tuulet voimistavat lintujen muuttoa. Isommat pellotkin alkavat nopeasti vapautua lumesta, mikä osaltaan jouduttaa muuttajien etenemistä pohjoisemmaksi.

Piesalankylän lintutornilla lauantaina 20.4. klo 08-12 (Mataraniementie 13) BirdLife Keski-Suomen ja Petäjäveden Luonto ry:n järjestämä perinteinen torniaamu

Seurataan lintujen muuttoa. Tule keskustelemaan linnuista ja niiden tunnistamisesta. Esillä on lintujen tarkkailuun käytettävää kalustoa, kuten kiikareita, kaukoputkia ja kameroita. Petäjäveden Luonto tarjoaa paikalla klo 9 alkaen kahvia/ mehua ja pullaa.