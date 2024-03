Seniorin hyvinvointineuvola aloitti

Tiina Lamminaho

Seniorin hyvinvointineuvolan Petäjäveden avaustapahtuma Solikkosalissa sai petäjävetiset liikkeelle; terveydenhoitaja Riitta Valoa oli kuuntelemassa viitisenkymmentä henkeä. Hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvolatoiminta laajeni vuodenvaihteessa Petäjävedelle ja tänne luotiin uusi, kaikille yli 65-vuotiaille avoin tapahtumien sarja. Tapahtumia on kerran kuukaudessa, kevään aikana on luvassa tietoa muun muassa ravitsemuksesta, SPR:n toiminnasta, diakoniatyöstä ja vanhusneuvostosta sekä hyvinvointialueen sähköisistä palveluista.

– Tilaisuuksissa eri yhteistyökumppanimme pitävät luentoja, esimerkiksi ikääntyneiden ravitsemuksesta kertoo ravitsemusterapeutti ja diakoniatyöstä seurakunnan edustaja. Minä olen paikalla joka kerta ja luennon jälkeen on tunnin verran aikaa ajanvarauksettomalle vastaanotolle, jossa voi tulla kysymään minulta neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin, terveydenhoitaja Riitta Valo kertoo.

Kaikille yli 65-vuotiaille avoimien tapahtumien lisäksi seniorin hyvinvointineuvolaan kuuluvat tänä vuonna 68 vuotta täyttäville kohdennetut hyvinvointitarkastukset.

– Hyvinvointitarkastukset pitävät sisällään terveystarkastusosuuden, elämän hallinnan osuuden sekä suun terveyden osion. Jokaiselle tänä vuonna 68 vuotta täyttävälle lähetetään kotiin kysely, jonka vastaukset minä käyn läpi ja soitan asiakkaalle. Useimmiten asiakas haluaa tulla tapaamaan kasvokkain ja me sovimme tapaamisajan, Riitta Valo kertoo.

– Tapaamisen yhteydessä voimme keskustella asioista, jotka ovat mahdollisesti nousseet esille kyselyn perusteella. Minulla on myös mahdollisuus ottaa suppea paketti verikokeita, mutta jos asiakkaalla on jokin diagnosoitu sairaus, sitä hoidetaan terveyskeskuksessa.

Seniorin hyvinvointineuvolan tavoitteena on tukea kotona asuvien turvallista ikääntymistä, ennaltaehkäistä ja tunnistaa terveysriskejä sekä ohjata tarvittaessa muihin palveluihin.

– Vielähän seniorin hyvinvointineuvolaa ei ole kaikissa kunnissa, mutta tavoitteena olisi, että ensi vuoden alusta toiminta kattaisi koko Keski-Suomen hyvinvointialueen, Riitta Valo kertoo.

– Täällä Petäjävedellä olemme rakentaneet toimintaa yhteistyössä hyvinvointikoordinaattori Sami Jylhän kanssa.

Tietoisku mielen hyvinvoinnista

Ensimmäisessä seniorin hyvinvointineuvolan tapahtumassa Riitta Valo antoi tietoiskun mielen hyvinvoinnista.

– Mielen hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttaa moni asia, myös kehon hyvinvointi. Mielen hyvinvointia voi vahvistaa nauttimalla monipuolista ravintoa, välttämällä päihteiden käyttöä, liikkumalla säännöllisesti, huolehtimalla sosiaalisista suhteista, tekemällä mieleisiä asioita sekä rentoutumalla ja lepäämällä riittävästi, Riitta Valo kertoi ja muistutti, että myös kodin askareet ovat hyvää hyötyliikuntaa.

– Myös toiveikkuus on tärkeä asia ja kiitollisuus asioista, jotka ovat hyvin. Omaa elämänkokemusta pitää arvostaa ja itselle tärkeille asioille kannattaa antaa aikaa. Kiitollisuus on vahva mielen voimavara ja pienetkin ilonaiheet tasapainottavat mieltä erityisesti silloin, kun on huolia, Riitta Valo luetteli mielen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Sami Jylhän mukaan mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää myös ”itsemyötätunto” eli suhtautuminen itseensä myötätuntoisesti

– Myös se, että tuntee itsensä jollekin toiselle tärkeäksi ja saa muilta hyväksyntää, on tärkeää mielen hyvinvoinnin kannalta, Sami Jylhä totesi.

Tällä kertaa seniorin hyvinvointineuvolan tapahtumassa oli ohjelmassa myös kahvittelua ja valokuvien katselua, kun Tapio Kokkonen esitteli kuvia Petäjävedestä vuosilta 1924 ja 2010.

Seuraava seniorin hyvinvointineuvolan tapahtuma on 25. maaliskuuta, silloin aiheina ovat ikääntyneen ravitsemus sekä SPR:n toiminnan esittely. Nyt tilaisuuksia on suunniteltu kesäkuulle asti, jatkoa on luvassa syksyllä.

– Multialla ja Keuruulla seniorin hyvinvointineuvola yhdistettiin olemassa oleviin tapahtumiin. Täällä Petäjävedellä loimme kokonaan uuden tapahtumasarjan, ja se voi muotoutua sellaiseksi, kuin se halutaan, Sami Jylhä toteaa.