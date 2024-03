Marttailu kiinnostaa Petäjävedellä

Tiina Lamminaho

Marttayhdistyksen perustamiskokous kiinnosti Petäjävedellä, perustamisasiakirjan allekirjoitti 31 jäseneksi liittyjää. Perustamiskokouksessa oli mukana myös Keski-Suomen Marttapiirin toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi.

Petäjäveden Marttayhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 31 jäseneksi liittyjää.

– Tälle näytti olevan selkeä tilaus. Olen saanut vielä muutaman viestin sellaisiltakin mukaan toimintaan haluavilta, jotka eivät päässeet perustavaan kokoukseen, asiaa alulle pannut ja uuden Marttayhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Johanna Mehto toteaa.

– Itse olen aina ollut kiinnostunut marttailusta, mutta en ole koskaan ollut Marttojen jäsen. Ajattelin, että olisi kiva, kun Petäjävedelläkin olisi Marttayhdistys ja laitoin asiasta Facebookiin. Ajattelin, ettei täällä liikaa toimintaa ole, eikä Marttayhdistyksen perustaminen ole keneltäkään pois, Mehto sanoo.

Toimintaa Petäjäveden Marttayhdistyksen on tarkoitus aloitella jo ennen kesää.

– Byrokratiaan menee vielä aikaa, ennen kuin yhdistys on virallisesti rekisteröity. Toimintaa haluamme suunnitella siltä pohjalta, mitä mukaan liittyneet haluavat. Laitamme jäsenille sähköpostikyselyn, millaista toimintaa he toivoisivat, ja toki muutkin saavat ottaa yhteyttä. Minulle voi laittaa viestiä, jos vaikka haluaisi tulla opettamaan Martoille jotain, mitä itse osaa, Johanna Mehto sanoo.

–Esimerkiksi sitä, kuinka usein kokoontumisia on, ei ole vielä päätetty. Toiminta hakee vielä muotoaan. Mukaan liittyi nimenomaan työikäisiä naisia, joten sekin varmasti vaikuttaa toiminnan määrään.

Kuka vain voi olla Martta

Perustamiskokouksessa Martta-toiminnasta oli kertomassa Keski-Suomen Marttojen toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi.

– Ihanaa nähdä, että mukana on eri ikäisiä ihmisiä. Monellahan on sellainen mielikuva, että Marttoihin liittyvät vain eläkeikäiset, Timperi totesi ja kertoi, että Martta-toiminta on tarkoitettu kaikille.

– Martaksi liittyvän ei tarvitse osata mitään, tarkoitus on opetella yhdessä. Ja jos osaa jotain, sitä voi opettaa toisille, Martoissa osaamista jaetaan yhdessä. Toiminta on avointa myös miehille, tällä hetkellä kolmisen prosenttia jäsenistä on miehiä, Timperi kertoi.

– Uusia Marttayhdistyksiä ei ole perustettu pitkään aikaan, päinvastoin yhdistyksiä on lakkautettu, kun jäsenet ovat ikääntyneet. Koko maassa Marttayhdistyksiä on noin tuhat.

Martat on perustettu 125 vuotta sitten kotitalousneuvontajärjestöksi, ja sitä se on ollut koko historiansa ajan. Marttajärjestö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

– Martat järjestävät monenlaisia kursseja niin ruoanlaitosta kuin vaikkapa auton huollostakin. Toiminta riippuu yhdistyksestä ja kokoontumisia voi olla niin usein kuin sovitaan. Marttapiiristä saa apua myös toiminnan järjestämisessä, mutta piiri ei määrää yhdistysten toiminnasta, Kati-Erika Timperi totesi.

Petäjäveden Marttayhdistyksen perustamiskokouksessa ja sen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Mehto, varapuheenjohtajaksi Raija Harju-Kivinen, sihteeriksi Mia Jokinen, rahastonhoitajaksi Saila Itkonen sekä hallitukseen lisäksi Tanja Roslöf, Tiina Rintamäki ja Eliisa Lindholm.

– Rohkaisen kaikkia tulemaan mukaan, uskon, että meillä tulee olemaan hauskaa. Perustamiskokouksessa oli välitön ja rempseä tunnelma, Johanna Mehto toteaa.