Petäjäveden teatteri tarttuu klassikkoon

Niina Kelloniemi

Petäjäveden teatterin Niskavuoren naiset saa ensi-iltansa 8.3.2024 Auditorio Miilussa ja luvassa on 10 esitystä noin kuukauden sisällä.

Petäjäveden teatteri on alkanut valmistella tulevaa talven esitystään. Teatterin ohjaaja Minna Tuomanen kertoo, että teatterissa on hiljalleen vakiintunut käytäntö, jossa kesällä esitetään koko perheelle soveltuva näytelmä ja talvikaudella keskitytään aikuisille suunnattuun sisältöön.

– Näytelmäporukan keskuudesta tuli selkeä toive draamallisemmasta toteutuksesta ja muutaman vuoden mielessäni pyörinyt Niskavuoren naiset sai teatterin näyttelijöiltä erityisesti kannatusta. Nyt, kun ollaan luettu tekstiä läpi porukalla, niin kyllähän koko tekstistä välittyy sellainen tunteen palo, joka sopii meille hyvin. Ja onhan tämä selkeä klassikko, Tuomanen toteaa.

– Ja ollaanhan me Ninan (Kaari) kanssa taidettu syöttää Minnalle hieman ajatuksia tämän tekstin valitsemisen suuntaan tässä vuosien aikana, naurahtaa Ilonan pääroolin näyttelevä Johanna Jylhä.

Teatterilaisten keskuudessa ei ole kuitenkaan turhaan jännitetty klassikkoon tarttumista, sillä jokainen on valmistautunut rooliinsa omalla tavallaan. Aarne Niskavuoren pääroolin tulkitseva Aleksi Heino kertoo, että hänellä on jokin käsitys Niskavuoren tarinoista, mutta hän ei ole syventynyt niihin.

– En ole etukäteen halunnut tutustua adaptaatioihin, sillä haluan keskittyä nimenomaan alkuperäistekstiin, eli siihen, mikä on mustaa valkoisella. Ja tässä näytelmässä nimenomaan tärkeintä on se, mitä on siellä rivien välissä, Heino summaa.

– Tästä tekstistä nousee keskeisenä tunne ja tunnelma, joka on tärkeää välittää yleisölle. Olemme ajatelleet toteuttaa esityksen tekstille uskollisena, mutta katsotaan sitten, millaisia vapauksia otetaan esimerkiksi lavastuksen suhteen, Tuomanen täydentää.

Muut teatterilaiset paljastavat tutustuneensa Niskavuoren tarinaan monin eri tavoin. Sandran roolin esittävä Arja Anttila on kuunnellut podcastia aiheesta ja Ilonan roolissa nähtävä Johanna Jylhä tunnustaa nähneensä useampien eri teattereiden näyttämösovitusten lisäksi kaikki elokuvasovitukset ja lukeneensa kaikki alkuperäistekstit.

Teatterin kokoonpanossa on tapahtunut hienoisia muutoksia, sillä osa niin sanotuista konkareista pitää taukoa ja mukaan on saatu muutama uusi kasvo. Paluun kokoonpanoon tekee myös Petäjäveden teatterin ensimmäisessä esityksessä mukana ollut Onni Siitonen. Lukion ensimmäisellä luokalla opiskelevat Elli Manninen ja Veera Jäppinen kertovat lähteneensä ensikertalaisina mukaan Heli Kokkosen pyytäminä.

– Minulla on hieman kokemusta teatterista lukion draamaopintojaksolta ja on mielenkiintoista päästä tutustumaan itselleni entuudestaan tuntemattomaan Niskavuoren tarinaan. Meillä on Veeran kanssa pienet roolit kylän emäntinä, Elli Manninen kertoo.

Myös teatterin aiemmilta vuosilta tutut Tyyni Huuskonen ja Helena Linna kertovat, että ovat tällä kertaa pienemmissä rooleissa sisäkkö Sallina ja karjakkona.

– Mutta pienet roolit on ihan hirveän tärkeitä tässä näytelmässä, sillä ne vievät tarinaa eteenpäin! Tuomanen huudahtaa väliin.

Nyt joulun alla teatterissa on tutustuttu tekstiin ja mietitty roolitusta. Vuoden vaihteen jälkeen päästään tositoimiin, sillä esitys saa ensi-iltansa osuvasti naistenpäivänä. Muutamiin miesrooleihin kaivataan vielä näyttelijöitä, sillä vapaana ovat ainakin pehtoorin, tohtorin, apteekkarin, rovastin ja muutamien isäntien roolit.

– Mukaan ovat tervetulleita ihan kaikki kiinnostuneet sukupuolesta riippumatta ja vaikka vapaat roolit ovatkin miesrooleja, aina voidaan soveltaa toteutusta. Eikä tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta teatterin tekemisestä, täällä keskeistä on hyvä yhteishenki, tekemisen riemu ja pääasia on, että kaikilla on kivaa, Minna Tuomanen kannustaa.

Myös Aleksi Heino suosittelee teatterin harrastamista ihan kaikille.

– Tästä saa niin paljon takaisin, kuin itse on valmis antamaan, Heino toteaa.

Niskavuoren naiset on Hella Wuolijoen kirjoittama draama, joka ilmestyi Juhani Tervapään salanimellä vuonna 1936. Näytelmä on osa Wuolijoen Niskavuori-sarjaa.