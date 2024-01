Niina Peltola PetPetin puheenjohtajan pestiin

Tiina Lamminaho

Niina Peltola aloitti Petäjäveden Petäjäiset ry:n puheenjohtajana vuoden alussa. Viime vuoden hän toimi varapuheenjohtajana ja nyt vuoden alusta entinen puheenjohtaja Matti Lahtinen siirtyi varapuheenjohtajaksi.

– Olin PetPetin jäsenenä jo lapsena, harrastin yleisurheilua, Niina Peltola kertoo.

– Johtotehtäviin päädyin pikkuhiljaa. Muutimme takaisin Petäjävedelle vuonna 2013 ja kohta sen jälkeen menin PetPetiin kokeilemaan jalkapalloa höntsävuorolle. Aikuisten jalkapallokoulussa olin jo yhteyshenkilönä ja kun saimme naisten jalkapallojoukkueen, olin siinä joukkueenjohtajana. Sitten olin jalkapallojaostossa ja jalkapallojaoston puheenjohtajana. Oikeastaan minulla oli alun perin suunnitelmissa vähän vähentää tehtäviäni ja sainkin viime vuonna värvättyä toisen henkilön tilalleni jalkapallojaoston puheenjohtajaksi, Peltola toteaa.

– Koko seuran puheenjohtajaksi lähden hyvillä mielin. Olin ajatellut, että jossain vaiheessa voisin ruveta seuran puheenjohtajaksi, mutta en ollut ajatellut sen vaiheen olevan ehkä ihan vielä. Mutta asiat ovat kyllä jo tuttuja, kun olin viime vuonna varapuheenjohtajana ja lehtitoimikunnassakin olen ollut mukana.

Peltola kertoo pitävänsä tapahtumien järjestämisestä ja opiskelevansakin tapahtumatuotannon osaaja -koulutuksessa avoimessa ammattikorkeakoulussa.

– Talouspuoli minulla ei ole niin lähellä sydäntä kuin tapahtumapuoli, vaikka on minulla tradenomin koulutuskin. Onneksi koko johtokunta on apuna ja Matti jatkaa varapuheenjohtajana, Niina Peltola toteaa.

Uudet nettisivut tulossa

Iso asia, jota Niina Peltola lähtee PetPetin puheenjohtajana edistämään, on laatujärjestelmä.

– Jalkapallopuolelle olemme saaneet Palloliitolta laatujärjestelmätehtäviä, niissä on paljon hyvää myös koko seuran käyttöön, Niina Peltola sanoo.

– Laatujärjestelmätyön ansiosta esimerkiksi perustimme viime vuonna kriisiryhmän ja sille oli nyt uuden vuoden aikaan tarvetta. Laatujärjestelmässä on edelleen paljon asioita, joita voisi tehdä, esimerkiksi erilaisia käytäntöjä olisi hyvä dokumentoida ja kirjoittaa ylös, niin että kaikki tietäisivät, miten eri tilanteissa pitäisi toimia.

Myös seuran uudet nettisivut ovat työn alla.

– Niiden aikataulusta minulla ei ole tietoa, mutta toivottavasti saamme ne käyttöön tässä alkuvuoden aikana. Uusille nettisivuille saamme seuran asioita enemmän näkyville ja sinne voidaan kirjoittaa myös seuran historiaa, lähtökohtia, periaatteita, tavoitteita ja käytäntöjä, Peltola sanoo.

– Tarkoitus on tuoda nettisivuille entistä paremmin näkyville mitä me teemme, miten teemme ja miten seuraan pääsee mukaan.

PetPetillä tapahtumia joka kuukausi

Alkanut vuosi on PetPetin 90-vuotisjuhlavuosi ja luvassa on tapahtumia joka kuukaudelle.

– Tarkoitus on, että eri jaostot järjestävät tapahtumia. Näin saamme näkyvyyttä eri jaostoille, Peltola toteaa.

PetPetissä on yhteensä seitsemän jaostoa, joista jalkapallojaosto on suurin. Sen lisäksi seuraan kuuluu lentopallojaosto, hiihto-/suunnistusjaosto, kuntoilujaosto, voimailujaosto, yleisurheilujaosto sekä jääkiekkojaosto ja jäseniä on yhteensä noin 400.

– Jokaiselle jaostolle annetaan oma kuukausi, jolloin jaosto järjestää jonkin oman jaostonsa toimintaan liittyvän tapahtuman, kuntoilu-, lentopallo- ja jalkapallojaostoilla on vuoro kahtena kuukautena. Kaikkia tapahtumia ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta ainakin helmikuussa on tulossa luistelutapahtuma, jonka järjestelyistä vastaavat jääkiekko- ja kuntoilujaostot, mukana on myös koulun vanhempainyhdistys Vanhis viimevuotiseen tapaan, Peltola kertoo.

– Pääjuhlankin järjestämme, siinä on tarkoitus nostaa esiin seuran historiaa ja jakaa arvomerkkejä. Sitä ei ole vielä päätetty, pidetäänkö pääjuhla toukokuussa, kun seuran virallinen syntymäpäivä on, vai esimerkiksi elokuussa Petäjävesi elää -viikolla, Niina Peltola pohdiskelee tulevaa vuotta.