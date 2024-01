Tiina Lamminaho

Hetviina ohjastajanaan Antti Tupamäki Kuninkuusraveissa 2020. Kuva Ida Laine.

Kuutisen vuotta Tupamäellä valmennuksessa olleella suomenhevostamma Hetviinalla on edessään uudet kuviot. Juoksijaura loppui jalkavaivoihin ja nyt Hetviina siirtyy siitostammaksi, uusi koti on Kouvolan Elimäellä.

– Asun itse Lahdessa, Kouvolaan on paljon lyhyempi matka kuin Petäjävedelle ja haluan kuitenkin käydä aina silloin tällöin Hetviinaa katsomassa ja sille porkkanoita syöttämässä, Hetviinan uusi omistaja Marianna Paavolainen sanoo. Paavolainen on kokenut hevosnainen.

– Minulla on ollut hevosia 54 vuotta. Tällä hetkellä minulla ei ole muita siitoshevosia, eikä minun oikeastaan ollut tarkoituskaan ostaa siitostammaa. Se on aina pitkän tähtäimen suunnitelma, ja minä täytän tänä vuonna 67 vuotta. Vähän mietin, onkohan tämä järkevä ratkaisu, mutta toisaalta Hetviinan tasoisia tammoja on harvoin myytävänä ja ajattelin, jos vielä haluan jalostuksen kanssa töitä tehdä, niin nyt on sellainen tilaisuus, johon on pakko tarttua, Marianna Paavolainen toteaa.

Hetviinan entinen omistaja ja kasvattaja Christer Sandholm luopui Hetviinasta nimenomaan jalostuksen pitkäjänteisyyden vuoksi.

– Minulla on ikää jo 73 vuotta. Siihen menee vähintään viisi tai kuusi vuotta, että Hetviinan varsa pääsee radoille ja siitä näkee, onko siitä juoksijaksi vai ei. Jos tämä tilanne olisi tullut eteen muutama vuosi aikaisemmin, olisin ilman muuta jatkanut itse, mutta nyt minulla on jo liikaa ikää niin pitkäjänteiseen hommaan, Sandholm sanoo.

Saavutukset ja suku kunnossa

14-vuotias Hetviina osallistui uransa aikana kuusi kertaa Kuninkuusraveihin, kahdesti se oli kuningatarkisan neljäs ja kerran kolmas, kuningatarkilpailujen osamatkoja se voitti yhteensä neljä. Viime vuoden Kuninkuusravit Hetviina joutui jättämään kesken ensimmäisen matkan jälkeen.

– Hetviinan juoksijaura päättyi jalkavaivojen takia, ikänsä puolesta se olisi vielä voinut kilpailla, Sandholm kertoo.

Marianna Paavolainen kehuu sekä Hetviinan omia saavutuksia, että sukua.

– Hetviina on harvinaisen hyvä suomenhevostamma, se on todella hyvä juoksija ja sillä on niin sanotusti taulu kunnossa sekä saavutusten että suvun puolesta, Paavolainen toteaa.

Hetviinan sukupuusta löytyy muun muassa 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa raviradoilla voittoja kerännyt Vekseli.

– Myös Hetviinan isä Sipori ja sen isä Suikku ovat erittäin hyviä hevosia, Christer Sandholm toteaa.

Hetviinalla oli uransa aikana 149 starttia, joista se voitti 32, tuli toiseksi 12 kertaa ja kolmanneksi 16 kertaa, voittosummaksi kertyi lähes 305 000 euroa.

– Kyllähän Hetviina oli huippuhevonen koko ajan kun se kilpaili. Se pärjäsi aina, kun terveystilanne antoi myöten, Hetviinan valmentaja Antti Tupamäki toteaa ja kehuu, että Hetviinaa oli helppo treenata.

– Se ei ollut laiska, vaan hyvinkin meneväinen, menohaluja kyllä löytyi, Tupamäki sanoo.

Aikaa saada varsoja

Marianna Paavolaisen mukaan Hetviina voi periaatteessa saada vielä useammankin varsan.

– Hevosilla ei ole vaihdevuosia. Vanhimmat tammat, mitkä henkilökohtaisesti olen tuntenut, ovat olleet varsoessaan 25-vuotiaita. Vanhempiakin varsovia tammoja on ollut, Paavolainen kertoo.

– Mutta se ei ole itsestään selvää, että kova kilpatamma, jota ruvetaan astuttamaan vasta 14-vuotiaana, tiinehtyy helposti. Jotkut tiinehtyvät helposti, jotkut eivät. Jos tiineeksi tuleminen ei onnistu ensimmäisenä vuonna, se voi onnistua toisena vuonna, Paavolainen sanoo ja kertoo, että hevoset saavat yleensä vain yhden varsan kerrallaan ja tamman voi astuttaa vain keväällä tai kesällä.

– Mutta on ihan realistinen vaihtoehto, että Hetviina saa vielä useamman varsan. Juoksijaorilla se on tarkoitus astuttaa, oria en ole vielä päättänyt.

Paavolaisen mukaan Hetviinan uusi koti Elimäellä on hoitotallissa, jossa on muitakin siitostammoja.

– Ei meille varsinaisesti ikävä Hetviinaa tule, mutta onhan se huippuhevonen, tilalle on vaikea löytää vastaavaa. Eli kyllä Hetviina jättää aukon talliin, Antti Tupamäki toteaa.