Futsaliin oppia lajin huipulta

Hanna Toivonen

Viime keskiviikkona Petäjäveden Petäjäisten pelaajat ja valmentajat saivat oppia suoraan futsalin huipulta. Futsalin kolminkertainen Suomen mestari, neljä vuotta Italiassa ja 118 maaottelua pelannut lajilegenda Jukka Kytölä saapui Petäjävedelle vetämään futsalharjoituksia ja -teoriaa.

Futsal on jalkapalloa muistuttava palloilulaji, jota pelataan pienemmällä kentällä sisätiloissa. Suurimpia eroja jalkapalloon nähden on muun muassa se, että futsalissa lasketaan kumulatiivisia rikkeitä, pelissä ei ole paitsiota, rajaheiton tilalla on rajapotku, maalipotkun tilalla on maaliheitto ja kenttäpelaajia on vähemmän.

Futsalmaajoukkueessa sekä Kampuksen Dynamossa pelaava Jukka Kytölä toimii Suomen Palloliiton itäisen alueen futsalkoulutusvastaavana ja yksi osa hänen työtään on kiertää urheiluseuroissa vetämässä maksuttomia futsalin introja. Näihin koulutuksiin kuuluu yhden-kahden malliharjoituksen vetäminen ja teoriaosuus. Kytölä totesi, että hänen tarkoituksenaan on tuoda pitämiensä harjoitusten avulla harjoitteita valmentajille treeneissä käytettäväksi.



Pallonhallintaa ilon kautta



Torstaina Kytölä ohjasi sekä 6–8-vuotiaiden että 14–16-vuotiaiden PetPetin pelaajien treenejä. Petäjäisten eri ikäisten pelaajien valmentajia oli rivissä kentän reunalla ottamassa oppia Kytölän pitämistä harjoituksista. Vieraileva tähti oppi hämmästyttävän nopeasti pelaajien nimet ja hän ohjasi eri ikäisiä pelaajia ammattitaidolla, ilolla ja innolla. Treeneistä sai hyviä vinkkejä muun muassa erilaisista pallonhallintaharjoitteista ja kentälle sijoittumisessa eri pelitilanteissa.

Treenien jälkeen Kytölä piti teoriaosuuden valmentajille. Teoriaosuudessa perehdyttiin futsalin historiaan, futsalin taitojen ja tekniikan oppimiseen, siihen kuinka saliympäristö kannustaa erilaiseen pallonhallintaan ja kuinka harjoitteita voi hyödyntää myös jalkapalloharjoituksissa.

Jukka Kytölä totesi lasten ja nuorten valmentamisessa tärkeäksi sen, että liikkuminen on hauskaa. Hän koettaa välttää paikallaan seisoskelua treeneissä ja pyrkii saamaan osallistujat juoksemaan pallon perässä niin, että tulee hiki ja hengästytään. Kytölä kiteytti treenifilosofiansa kolmeen hoohon, jotka ovat hiki, hengästyminen ja hauskaa.

Kirjoittajan kysyessä fiiliksiä ja kommentteja 6–8-vuotiailta futsaltreenien jälkeen Joonas Pahkala totesi treenien, valmentajien ja pelaajien olleen hyviä. Ellen Asunnasta treenit tuntuivat hyvältä, kun hän torjui tosi monta maalia. Joel Syvänen kommentoi syöttelyn olleen hyvää ja hänkin totesi treenien tuntuneen hyvältä. Eetu Annala tuumasi treenien olleen hikiset ja hän kertoi olleensa maalivahti, kun he pelasivat lopussa. Elias Annala kertoi, että he yrittivät tolppien välistä syöttöä treeneissä ja hän teki pelissä yhden maalin. Myös 14–16-vuotiaat pelaajat viihtyivät Kytölän ohjauksessa, kaikki nostivat peukun ylöspäin, kun vieraileva valmentaja tiedusteli pelaajien fiiliksiä harjoitusten päätteeksi.

Kun seurasi harjoituksista poistuvia pelaajia, voi todeta futsaltähti Jukka Kytölän onnistuneen täydellisesti kolmen hoon filosofiassaan. Molempien joukkueiden pelaajat poistuivat liikuntasalista hymyissä suin ja hikisinä.