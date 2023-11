Hyvän mielen tekoja nuorten toimesta

Jaakko Heikkinen

Yhteensä kaksitoista petäjävetistä nuorta vietti syyslomaviikkonsa Petäjäveden kunnan nuorisopalveluiden sekä Multian 4H-yhdistyksen järjestämällä ”Hyvän Mielen Duunileirillä”. Duunileiriläiset ahkeroivat kaiken kaikkiaan viisi nelituntista päivää, viime viikon maanantaista viime viikon perjantaihin.

Leiri pidettiin nyt toista kertaa, ja mukana olevista 14–17-vuotiaista nuorista yhdeksän olivat mukana ensimmäistä kertaa. Viime vuonna leiriläiset keskittyivät Nuorisotalo Feenixin tilojen kunnostamiseen, kun taas tänä vuonna kantavana teemana oli ympäristön siistiminen sekä yhteisöllisen hyvän tuottaminen.

– Alkuviikosta kitkimme rikkakasveja ja keräsimme roskia koulun, nuorisotalon, Miilulammen leikkikentän sekä Petäjäkodin ympäristöistä. Loppuviikon keskitymme penkkien ja kylttien tekoon, jotka viemme sitten radanpohjan varteen kaikkien kuntalaisten iloksi, kahdeksasluokkalainen Ada Pirnes sekä yhdeksäsluokkalaiset Ronja Nikonen ja Ella Saarinen kertoivat viime keskiviikkona.

Petäjäkodilla nuoret istuttivat kitkettyjen rikkakasvien tilalle kukkasipuleita, jotka kustansi Petäjäveden Mielenterveysseura ry. Kuuden radanpohjan varteen pystytettävän kyltin valmistuksessa nuoria auttoi Hannes Ylikoski Hanneksen Verstaalta.

– Kyltteihin tulee aluksi meidän täällä tekemät mietelauseet, mutta ideana on, että myöhemmin kuka vain voi käyttää valmiita kylttiaihioita. Niihin saa ripustaa vaikka omia taideteoksiaan tai verryttelyohjeita. Penkkejä valmistuu yhteensä kaksi kappaletta, Pirnes, Nikonen ja Saarinen avasivat.

Pirnes, Nikonen ja Saarinen tulivat hakeneeksi duunileirille syyskuun haussa, kun lomasuunnitelmat olivat vielä auki. Leirille lähtemiseen kolmikkoa innosti yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen, sekä leiriviikosta saatu palkka. Kukin nuori tienasi leiristä yhteensä sadan euron verran, siis kaksikymmentä euroa päivältä.

Ensin työ ja sitten huvi



Duunileirin ohjaajina toimivat Petäjäveden kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Tuulimaria Saarinen, nuorisotyöntekijä Mari Karén sekä Multian 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikaela Honkala. Ohjaajakolmikko kehui leiriläisiä aktiiviseksi ja ahkeraksi joukoksi.

– Meillä on ollut hyvä porukka koossa täällä. Alkuviikosta loimme koko joukolla yhteiset säännöt tälle leirille, ja niitä on mukisematta noudatettu. Kunkin leiripäivän päätteeksi olemme jakaneet aina yhdelle nuorelle kultaiset hanskat, kiitoksena hyväasenteisuudesta, Mari Karén kertoi leirin puolivälissä.

– Perjantaina tarkoituksenamme on keskittyä työhyvinvointiin, kun keskeneräiset projektit on saatettu loppuun. Herkuttelemme muun muassa nuorten valitsemalla toiveruoalla tortilloilla. Piha- ja puutöiden lisäksi kukin nuori pääsi viikon aikana harjoittelemaan myös ansioluettelon tekemistä, Canva-sivuston kautta. CV-paja oli osa duunileiriä jo ensimmäisellä leirikerralla vuosi sitten syksyllä.

– On hienoa, että olemme voineet tarjota täällä apua ja tukea nuorille ansioluettelon tekemisessä. Canvalla nuoret ovat saaneet tehdä täysin omannäköisiä CV-pohjia, jotka voivat parhaimmillaan kantaa pitkälle myöhempään työelämään, CV-pajaa luotsannut Mikaela Honkala iloitsi.