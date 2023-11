Älylaitekurssilta apua kännykkäpulmiin

Tiina Lamminaho

– Täällä on kyllä saanut todella apua, tällaisia kursseja tarvitaan eläkeläisille. Toivottavasti tällaisia olisi jatkossakin, koko ajan tapahtuu muutoksia ja tulee uutta opittavaa, totesivat kurssilaiset kansalaisopiston Älylaitteet ja tietokone -kurssilla viime viikolla. Kurssilta oli tultu hakemaan apua sekä yleisesti älylaitteiden ja tietokoneen käyttöön että ratkaisua johonkin tiettyyn ongelmaan.

– Kurssilaiset saavat esittää omia kysymyksiä, ja niitä toivonkin. Monesti joku asia, jota ei ole saanut onnistumaan, on voinut askarruttaa pitkään. Kurssilla olemme opetelleet käytännön kikkoja, kurssin opettaja Tapio Kokkonen kertoo.

Kurssilla on käyty läpi muun muassa valokuvien tallentamista, pankkitunnuksien tärkeyttä ja niiden käyttöä muuhunkin kuin pankkiohjelmaan tunnistautumiseen sekä tietoturva-asioita. Myös siitä on puhuttu, mitä liittymiä ja ohjelmia oikeasti tarvitaan.

– Puhelinoperaattorit ja tietokonekaupat myyvät mielellään kaikkea turhaakin, etenkin ihmisille, jotka eivät ihan tarkasti tiedä, mitä ovat ostamassa, Kokkonen toteaa.

– Itse olen kurssilla suositellut pääasiassa ilmaisohjelmia; esimerkiksi Office-pakettia ei kannata ostaa turhaan, LibreOffice on melko vastaava ilmainen versio. Myös ilmaisia sähköposteja olemme käyneet läpi. Ilmaisia virusturvaohjelmiakin on tarjolla, itse suosin maksullista, mutta melko edullista Eset-virusturvaa, Kokkonen sanoo ja suosittelee virusturvaohjelman lataamista kännyköihin.

Opetushallitukselta avustusta

Älylaitteet ja tietokone -kurssi kokoontuu joka toinen viikko, marraskuussa kokoonnutaan vielä pari kertaa, kevätlukukaudella kokoontumisia on kuusi. Ikäihmisille suunnattu kurssi on osallistujille maksuton.

– Olemme saaneet jo ainakin kymmenen vuoden ajan opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta, jota olemme käyttäneet tietyn kohderyhmän kursseihin siten, että kurssit ovat olleet kurssilaisille joko kokonaan maksuttomia tai alennetulla hinnalla. Tämä kurssi on kokonaan maksuton, alennetulla hinnalla meillä on tänä vuonna esimerkiksi senioreiden liikuntaryhmä Petäjävedellä, Keuruun kansalaisopiston rehtori Pirjo Ikkala kertoo.

– Toinen puoli opetushallituksen myöntämästä opintoseteliavustuksesta varataan joka syksy tiettyjen kohderyhmien, esimerkiksi työttömien, haettavaksi, itse valitsemiinsa kursseihin käytettäväksi, Ikkala kertoo ja toteaa, että tämän syksyn haku on jo päättynyt.

– Opetushallituksen avustuksesta huolimatta älylaitekurssikaan ei ole kansalaisopistolle ilmainen, avustuksella katetaan se osuus, joka ilman avustusta kerättäisiin kurssimaksuina, Ikkala toteaa ja kertoo älylaitteisiin liittyvää kurssia toivottiin Petäjävedelle.

– Kurssi toteutettiin toiveen perusteella. Mukavaa, että osallistujia tuli näin paljon, mukana on neljätoista kurssilaista. Joskus käy niinkin, että tarjoamme jotain kurssia, mutta sitä ei pystytä toteuttamaan, kun opiskelijoita ei tule tarpeeksi. Tässä varmaan vaikutti sekin, että opettajana on petäjävetisille tuttu mies. Tapio Kokkonenhan on nyt ensimmäistä kertaa meidän kauttamme opettajana, Ikkala sanoo.