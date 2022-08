Pepe Willbergin konsertti täytti vanhan kirkon

Hanna Mäkinen

Petäjäveden vanha kirkon kesämusiikkisarja jatkui viime keskiviikkona Pepe Willbergin konsertilla. Tänä vuonna 60-vuotista uraansa juhlivan laulajan vetovoima houkutteli loppuunmyytyyn konserttiin täydet 250 kuulijaa.

Kokenut, karismaattinen tulkitsija ja vahvalla ammattitaidolla soittanut taustakvintetti tarjoilivat yleisölleen sekä rauhallisia, runosanoituksiin nojaavia teoksia että tuttuja suosikkikappaleita. Ohjelmistoon kuuluivat esimerkiksi iki-ihana Muuttuvat laulut sekä isot aplodit kerännyt elokuvasävelmä, Sinua, sinua rakastan.

Konsertissa kuultiin myös Pepe Willbergin omia sävellyksiä, kuten vaivattoman tunnelmallisesti soljunut Hyvästi voi sanoa vain kerran.

Pitkään odotetun Elämältä kaiken sain -kappaleen jälkeen yleisö osoitti esiintyjille suosiotaan jo seisten. Encore-esitykseksi Willberg oli valinnut hartaan You Raise Me Up -kappaleen.

”Loistoesitys”

Vantaalainen Arja Puikkonen oli tullut Pepe Willbergin konserttiin yhdessä Jyväskylässä asuvan äitinsä, Elli Puikkosen, kanssa. Ensimmäistä kertaa Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarjan konserttiin osallistuneet naiset olivat tulleet paikan päälle mielenkiintoisen esiintyjän ja idyllisen konserttipaikan houkuttelemina.

Ennen konsertin alkua Arja Puikkonen kertoi odottavansa esimerkiksi Elämältä kaiken sain -kappaleen kuulemista. Konsertin jälkeen Puikkonen oli tyytyväinen kokemaansa.

– Ohjelma oli paikkaan nähden hyvin valittu ja rakennettu suomalaista kulttuuriperintöä esiin tuoden runoilijoiden ja säveltäjien muodossa. Willbergin omat sävellykset tulivat mukavasti esiin. Artistia tuki upeasti mukana ollut ammattitaitoinen bändi. Loistoesitys!

Kuusi vuosikymmentä musiikkiuraa

Pepe Willberg esiintyi Petäjäveden vanhassa kirkossa nyt ensimmäistä kertaa. Illan ohjelmaan oli valikoitunut kirkossa pidettävään kuuntelukonserttiin sekä melodiansa että sanoituksiensa puolesta sopivia kappaleita vuosikymmenten varrelta.

Pepe Willbergin omista suosikkisävelmistä keskiviikkona kuultiin muun muassa Sinua, sinua rakastan sekä Raja -kappaleet.

Hyvät, artistille itselleenkin tärkeät laulut ovat suuri syy siihen, miksi Pepe Willbergin ura on jatkunut jo kuuden vuosikymmenen ajan.

– Se, mikä tekee laulusta hyvän, on pienestä kiinni. Siinä pitää asioiden olla kohdallaan. Harmonian ja sointujen pitää olla melodian sillä kohtaa, jossa tapahtuu jotain, dramaattisia – sellaisia, joiden voidaan kuvitella vaikuttavan kuulijaan. Myös sointujen pitää tukea sitä hetkeä. Jos ne osuvat kohdilleen, silloin ollaan jo hyvin pitkällä onnistuneen laulun kyhäämisessä, kuvailee Willberg.

Parhaiden sävelten ja sointujen pitää Willbergin mukaan osua sanoitusten herkkiin kohtiin

Pepe Willbergin pitkää uraa on edesauttanut se, että miehellä on ollut tapana saada mukaansa mieleisensä bändi. Keskiviikkona Pepe Willbergin kanssa esiintyivät Matti Hussi (piano), Ville Vannemaa (saksofoni, huilu), Niklas Hagmark (sello), Annukka Nevalainen-Lius (viulu) ja Jussi Koskinen (kontrabasso).

Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarja jatkuu keskiviikkona 3.8. Gospel Covertajien konsertilla.