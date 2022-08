Live-esiintymiset viehättävät nuorta lauluntekijää

Hanna Mäkinen

Petäjäveden vanhassa asemamakasiinissa lauantaina konsertoinut Liina-Maija Jylhä, 15, on ehtinyt musiikin saralla jo moneen. Nuori muusikko laulaa, soittaa kitaraa ja viulua, sanoittaa ja säveltää. Heinäkuun alussa musiikin suoratoistopalveluissa julkaistu Queen Bee -kappale on oiva osoitus lahjakkaan lauluntekijän kyvyistä.

Musiikissa Liina-Maija Jylhää viehättävät live-esiintymiset ja musiikin tunteellisuus.

– Live-musiikki on ehkä aina ollut minulle tärkein osa musiikkia. Se inspiroi, mutta myös antaa paljon, kun itse esiintyy.

– Olen aina ollut tosi herkkä ja olen myös pohtinut kaikkea paljon; miettinyt omia tunteita ja toisten tunteita ja sitä, miten ne yhdistyvät elämässä. Se on oiva tapa kirjoittaa myös kappaleita, kun on sellaista tietynlaista pohdintaa, toteaa Jylhä.

Sanat syntyvät ensin

Liina-Maija Jylhä kirjoittaa laulujensa tekstit englanniksi. Useimmiten ensin syntyvät sanat ja sanoitukset, joita seuraa sävellystyö. Joskus kappaleiden sanoittaminen ja säveltäminen kulkee rinta rinnan.

– Melodiat syntyvät hyvin yksinkertaisesti kitaran kanssa. Kun inspiraatio iskee, niin kitara tulee telineestä, istun alas, soitan ja sanoitan. Harvoin kirjoitan sävelmiä ylös tai nuotille. Jonkin tietyn, hyvin spesifin melodian kyllä äänitän talteen. Mutta yleensä luotan muistiin, vaikka se joskus pettääkin, nauraa Jylhä.

Musiikin genreistä Liina-Maija Jylhää viehättää esimerkiksi folk-musiikki.

– Minulla on taipumus hyvin akustiseen, folk-tyyppiseen musiikkiin, vaikka folk-musiikin tekeminen onkin mielestäni melko hankalaa. Tykkään laulaa myös balladeita ja sellaisia kappaleita, joissa pystyy haastamaan ääntään.

Tällä viikolla Liina-Maija Jylhä aloittaa opinnot Kaustisella, musiikkilukiossa. Musiikilla saattaa hyvinkin olla vahva sija myös nuoren naisen jatkohaaveissa.

– Rakastan musiikkia ja haluan jotenkin yhdistää sitä tulevaan työhön. Ja jos tästä muusikon ura lähtee muodostumaan, niin sitten mä olen jo menossa. Mutta en halua painostaa itseäni tekemään sellaista valintaa, että pakko minun on muusikoksi tai joksikin tietyksi ryhtyä. Minulla on paljon mielenkiinnon kohteita ja unelmia. Jos nyt saisin päättää, tekisin tulevaisuudessa varmaan jotain näyttelemiseen liittyen. Musiikkiteatteri on ollut mielestäni tosi mielenkiintoista, samoin kuin ylipäänsä kaikki teatteri, miettii Jylhä.