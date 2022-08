Ekaluokkalaiset aloittavat koulutiensä

Niina Kelloniemi

Tänä syksynä Petäjävedellä koulutaipaleensa aloittaa yhteensä 42 ekaluokkalaista, joista 30 kirkonkylän koululla ja 12 Kintauden koululla. Kirkonkylän koulun tulevien ekaluokkalaisten joukossa on myös Julius Alapiha, 6, joka odottaa innolla koulun alkamista, vaikka ei ihan tarkalleen vielä tiedäkään, mitä odotettavissa on. Julius kertoo, että koulun aloittaminen tuntuu kivalta, eikä kamalasti jännitä, sillä keväällä eskarista vierailtiin koululla. Silloin kerrottiin mitä koulussa tapahtuu koulupäivän aikana ja tutustuttiin koulun tiloihin ja pihaan. Julius ei vielä osaa ajatella etukäteen millaista koulunkäynti tulee olemaan, mutta isoveli Patrik, 10, on luvannut auttaa, jos tulee pulmia.

Julius tietää, että koulussa oppii paljon uusia taitoja, kuten laskemista ja lukemista. Tältä osin kouluun voikin lähteä hyvillä mielin, sillä hän osaa jo lukea ja on eskarissa oppinut vähän matikkaakin. Enimmäkseen hän on itsenäisesti lukenut Tatua ja Patua, jota hän tykkää kuunnella myös äänikirjana. Julius paljastaa, että hän on tutustunut veljensä vanhaan Aapiseen, joten hän tietää millaisia tehtäviä se sisältää. Lisäksi kesän aikana on harjoiteltu koulussa tarvittavia taitoja, kuten veitsen ja haarukan käyttöä ja kengännauhojen solmimista. Nämä taidot mainittiin koulusta saadussa vihkosessa, joka sisältää ohjeita ekaluokkalaiselle koulun aloitukseen. Muita valmisteluja koulua varten on ollut uuden repun hankinta, jonka Julius valitsi itse hienojen värien perusteella. Kelloa ja aikataulujen noudattamista on myös opeteltu ja kesällä isoveljen kanssa harjoiteltiin aamulähtöjä kahdestaan urheilukouluun mennessä.

Opettajaksi Julius saa Reetta Lamminpartaan, joka on perheelle tuttu jo isoveli Patrikin opettajana. Myös kaikki Juliuksen tulevat luokkakaverit ovat entuudestaan tuttuja eskarista. Koulukummia ei ole etukäteen kerrottu, vaan se selviää sitten, kun koulu alkaa. Matka kotoa Litmasta koululle on tuttu ja sitä on harjoiteltu jo monet kerrat. Tulevia koulumatkoja koululaisena ei tarvitse kuitenkaan kulkea yksin, sillä samaa matkaa tulevat isoveli ja naapurin poika.

Viimeistä kesää ennen koulun alkua Julius on viettänyt perheen kanssa touhuten. Aikaa on vietetty mökillä uiden ja pieniä kesälomareissuja on tehty Itä- ja Etelä-Suomeen. Jalkapallosta pitävälle Juliukselle loman kohokohta oli ehdottomasti pääsy katsomaan Mestarien liigan karsintaottelua, jossa vastakkain pelasivat Juliuksen kannattama HJK ja tšekkiläinen FC Victoria Plze?. Julius on itse harrastanut jalkapalloa yhteensä kolme vuotta, joista kaksi hän on pelannut PetPetin junnujoukkueessa. Hänestä on kivaa, että koulussa on mahdollisuus pelata jalkapalloa välitunneilla. Jalkapallon lisäksi hän harrastaa breakdancea.

Juliuksen perheeseen kuuluvat isoveli Patrikin lisäksi äiti Tuija Alapiha, isä Marko Alapiha sekä veljen kanssa yhteinen lemmikkihamsteri Masa. Marko Alapiha kertoo olevansa levollisin mielin kuopuksensa koulun alkamisen suhteen, sillä Julius on eskaria käydessään osoittanut olevansa reipas ja osaavansa hienosti noudattaa eskarin sääntöjä. Lukemaan oppiminen ennen koulun alkua oli hieno juttu ja Marko ajattelee, että kaikki muutkin tarvittavat koulutaidot karttuvat ensimmäisen luokan kuluessa. Mukavaa on myös se, että Juliuksen tuleva opettaja on tuttu useamman vuoden ajalta esikoisen opettajana ja tunnetaan puolin ja toisin.

Lukuvuosi alkaa tänä syksynä Petäjäveden peruskoulussa ja lukiossa keskiviikkona 10.8.