Eemil Helander kilparadoille syksyllä

Tiina Lamminaho

Eemil Helanderin toukokuun lopussa loukkaantunut nilkka alkaa olla kunnossa ja Helander nähdään kilparadoilla mahdollisesti vielä tänä kesänä.

– Nyt olen pystynyt aloittamaan jo juoksutreenejäkin ja siirtymään kohti normaalia harjoittelua. Ajatuksissa on, että elo-syyskuussa pääsisin muutaman kisan juoksemaan, toivottavasti jo elokuun puolella, Eemil Helander toteaa.

– Tarkemmin kisoihin osallistumisesta voi sanoa sitten, kun pystyy aloittamaan vauhdikkaammat harjoitukset ja näkee, miten kunto kehittyy. Elokuun lopussa olisi nuorten SM-kisat ja syyskuun alussa Ruotsi-ottelu.

Helander loukkasi nilkkansa toukokuun lopussa Belgiassa, 3000 metrin estekisassa.

– Nilkka pyörähti, kun tulin vesiesteeltä alas. Siitä meni nivelsiteet ja siihen tuli pieni murtuma, Helander kertoo.

– Silloin sanottiin, että luutuminen kestää kuusi viikkoa ja sen se veikin. Nyt olen aloitellut pikku hiljaa juoksutreenejä. Nilkka on parantunut oikein hyvin, sitä ei tarvitse enää miettiä.

Tavoitteita tuleville kausille

Helanderin kesästä tuli loukkaantumisen takia hyvin erilainen kuin oli suunniteltu.

– Kesä- ja heinäkuun kilpailut jäivät kokonaan pois välistä. Pyöräharjoittelua tuli tehtyä enemmän ja nilkan kuntoutus vaati myös jumppaa ja voimaharjoittelua. Pikkuhiljaa kävelyn kautta aloitin juoksun, Helander kertoo.

– Nilkan kuntoutuksessa oli tavoitteena, että nilkasta tulisi entistä vahvempi, jotta se ei pääsisi uudestaan pyörähtämään.

Vielä keväällä Helanderin tavoitteena oli alittaa kesän aikana EM-kisojen tulosraja 3000 metrin esteissä ja päästä mukaan ensimmäisin aikuisten arvokisoihinsa.

– Nyt en ehtinyt tulosrajaa alittaa, aikuisten kansainväliset kisat ovat sitten edessä tulevina kausina, Helander toteaa.

– Ensi vuonna pääsisin ikäni puolesta vielä nuorten EM-kisoihin, ja myös ensi vuonna pidetään aikuisten MM-kisat, joten tavoitteita on ensi kaudellekin. Seuraavat aikuisten EM-kisat ovat kahden vuoden päästä.

Opinnot odottavat syksyllä

Syksyllä Helanderia odottaa opiskelupaikka Jyväskylän kauppakorkeakoulussa.

– Siellä aloitan, kun kilpailukausi on ohi. Uskon, että opinnot ja harjoittelun pystyy sovittamaan hyvin yhteen, Helander sanoo.

– Kauppakorkeakoulussa pystyy hyvin vaikuttamaan omaan opintosuunnitelmaansa ja siellä on mahdollisuus opiskella rauhallisemmallakin rytmillä. Otan kursseja sen verran, mitä ehdin harjoittelun lomassa tehdä, urheilu minulla on kuitenkin etusijalla, Helander toteaa.