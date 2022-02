Pakettiauto ei kaatanut betoniautoa

Petäjävedellä 1950-luvulla syntyneen keskisuomalaisen miehen kuolemaan johtanut onnettomuus tammikuussa ei johtunut itsekseen liikkeelle lähteneestä pakettiautosta.

Onnettomuudessa tien pientareelle Kintauden Liisantiellä pysäköity betoniauto kaatui. Ajoneuvon kuljettaja oli ulkona autosta ja jäi kaatuvan betoniauton alle. Asiassa suoritettujen kuulustelujen ja teknisen tutkinnan perusteella on vahvistunut se, että betoniauto ei ole kaatunut pakettiauton törmäyksestä, vaan pakettiauto on lähtenyt itsekseen liikkeelle sen jälkeen, kun sen kuljettaja on poistunut autosta soittaakseen hätäkeskukseen.

Tyhjänä liikkunut pakettiauto on törmännyt jo kaatuneena olleeseen pakettiautoon.

Asiaa tutkittiin alussa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Kuolemantuottamuksesta ei epäillä ketään ja asian esitutkinta päätetään.

Tutkintaa jatketaan liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja betoniauton kuljettajan kuolinsyyn selvittämisen osalta. Asiassa on pyydetty lausunto Aluehallintoviranomaisilta.