Vanhan kirkon säätiö sai projektikoordinaattorin

Hanna Mäkinen

Petäjäveden vanhan kirkon säätiön projektikoordinaattoriksi on valittu Liisa Vesterinen. Vesterinen aloitti projektikoordinaattorin työt tammikuun 13. päivänä. Määräaikainen pesti jatkuu elokuun 2022 loppuun saakka.

Etelä-Keuruun Häkkisessä asuvalla Liisa Vesterisellä on kokemusta kulttuuriperintöön liittyvistä työtehtävistä. Keuruulla Vesterinen on vetänyt kahta kulttuuriperintöhanketta. Keuruun Veräjä -hankkeessa hän oli mukana luomassa keuruulaista kulttuuriperintöaineistoa julkaisevaa kotiseutusivustoa. Toisessa hankkeessa välitettiin koululaisille Haapamäen rautatieläisperintöä yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.

Agrologin (amk) koulutuksen omaava Vesterinen on työskennellyt aiemmin maatalousyrittäjänä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön bioenergiatiimissä ja Saarioisilla tuotantoneuvojana. Myöhemmin Vesterinen on kouluttautunut työn ohella markkinointiassistentiksi ja matkailuoppaaksi. Siipirataslaiva Elias Lönnrotilla Vesterinen on vetänyt tarinaristeilyjä, joiden aiheina on ollut elämänmeno järvellä ja sen rannoilla kirkkovenematkoineen.

– Petäjäveden vanhan kirkon projektikoordinaattorin tehtävää odotan mielenkiinnolla ja innolla. Mielestäni petäjävetiset ovat lähteneet tosi innovatiivisesti ja rohkeasti hyödyntämään hankkeita, hakemaan tukea erilaisista rahoituslähteistä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Se on tosi hyvä juttu ja nostan sille hattua. Näin pitääkin tehdä, että saadaan niitä verorahoja takaisinkin, Vesterinen toteaa.

– Petäjävedellä hankesalkku on tosi monitahoinen, mukana on paljon erilaisia toimijoita. Tämä onkin paikallisten tahojen ja taustaorganisaatioiden yhteistyötä, että saadaan tavoitteet saavutettua, korostaa Vesterinen.

Projektikoordinaattorina Vesterisen päätehtävänä on säätiön hanketoiminnan koordinointi ja edistäminen. Projektikoordinaattori vastaa erityisesti Maaseuturahasto Vesuri ry:n hankkeiden eteenpäin viemisestä. Kaikki säätiön hankkeet edistävät vuonna 2022 Keski-Suomen maailmanperintökeskus -kokonaisuutta. Projektikoordinaattori osallistuu myös Petäjäveden vanhan kirkon ja alueen markkinointiin sekä huolehtii muun muassa hankeraportoinnista ja avustushauista. Petäjäveden vanhan kirkon säätiön kehityspäällikkönä jatkaa Katriina Holm.