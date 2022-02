Kytölehto ja Tiirola valittiin aluevaltuustoon

Petäjävetiset Mikko Tiirola (kesk.) ja Satu Kytölehto (SDP) valittiin historian ensimmäisissä aluevaaleissa Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon. Kytölehto kertoi maanantaiaamuna olevansa yllättynyt tuloksesta, mutta myös jännittävänsä tarkastuslaskentaa. Tiirola kehui petäjävetisiä siitä, että he oivalsivat sen, mistä näissä vaaleissa oli kyse.

-Tuloslaskenta oli niin jännittävää seurattavaa, että välillä piti katsoa jännärisarjaa. Katsotaan nyt, muuttuuko tilanne vielä tarkastuslaskennassa, Kytölehto sanoi.

Kytölehto kertoi olevansa yllättynyt omasta vaalituloksestaan.

-Vuosi sitten olin mukana ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa, joten aika paljon vuodessa on tapahtunut. Vaalityötä ei koronan takia voinut paljoa tehdä ja melko vähän tapasin ihmisiä kasvokkain.

Tiirola kiittelee petäjävetisiä äänestäjiä äänestysaktiivisuudesta.

-Petäjäveden äänestysaktiivisuus oli tällä kertaa maakunnallisesti hyvällä tasolla, vaikka äänestysprosenttia ei nyt hyväksi voi kutsua. Petäjävetisille pitää antaa kovasti kiitosta siitä, että he oivalsivat, mistä näissä vaaleissa oli kysymys. Erittäin positiivista on se, että piskuiselta Petäjävedeltä on kaksi edustajaa aluevaltuustossa, vaikka toki päätöksiä tehdään ilman kuntarajoja. Asuinpaikka tuo kuitenkin tiettyä näkökulmaa päätöksentekoon. Kahdessa suurimmassa ryhmässä on mukana petäjävetistä äänt., Tiirola pohti.

Tiirola arvioi, että aluevaaleissa puoluetaustalla ei kaikille äänestäjille ollut merkitystä.

-Otaksun, että osa äänestäjistä mietti ehdokkaiden läpimenomahdollisuuksia enemmän kuin puoluetaustaa.

Tiirola uskoo, että Keski-Suomessa pystytään tekemään hyvää yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen sote-palvelujen rakentamisessa.

-Olin mukana edellisen hallituksen sote-uudistuksen valmistelun aikana Keski-Suomen ohjausryhmässä ja siellä kaikki puhalsivat yhteen hiileen.

Aluevaalituloksessa korostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisuus.

-Mielestäni Keski-Suomen aluevaltuustossa on sopiva määrä kokeneita päättäjiä sekä alan ammattilaisia, Tiirola sanoi.

Maarit Nurminen