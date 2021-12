Mikko Ässämäki on vuoden yrittäjä

Petäjäveden Yrittäjät ry on nimennyt Petäjäveden vuoden yrittäjäksi Mikko Ässämäen. Mikko Ässämäen luotsaama Ässä-Konsultit Oy tunnetaan erityisesti liikelahjakalentereista ja muistilehtiöistä.

Petäjäveden Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Soile Juntusen mukaan Mikko Ässämäki on hyvä valinta vuoden yrittäjäksi.

– Mikko Ässämäki on pitkäaikainen, menestynyt yrittäjä, kunnalle hyvä veronmaksaja. Hän on ollut tienraivaaja omalla alallaan, toteaa Juntunen.

– Vaikka hän ei fyysisesti asu Petäjävedellä, niin silti hän on aina halunnut pitää yrityksensä kirjoilla Petäjävedellä – sen verran hän on kotiseuturakas. Pitää pienen kunnan puolia.

Myynnin ammattilaiseksi työn kautta

Kaupan ala houkutti jo Tupamäen koulun penkillä istunutta Mikko Ässämäkeä. Ammattikoulun jälkeen nuori mies etsiytyi nopeasti omalle alalleen, myyntitehtäviin.

Varsinaiseen myyntityön käytännön korkeakouluun Mikko Ässämäki pääsi Ikioma -julkaisun parissa 1980-luvun puolivälissä. Ässämäki aloitti ilmoitusmyyjänä ja eteni vauhdilla Ikioman hierarkiassa. Pian 25-vuotiaalla nuorella miehellä oli ohjattavanaan noin 60 myyjää ja 14 piiripäällikköä.

– Ikioma oli se minun kovin koulu, toteaa Ässämäki.

– Siihen aikaan Ikiomassa 20 prosenttia myyjistä toi 80 prosenttia liikevaihdosta. Moni Ikiomassa pärjänneistä on tänä päivänä yrittäjä. Sieltä sai myyntityöhön niin hyvät eväät.

Ikioman myyjien koulutukseen osallistui myös Mikko Ässämäen maaliskuussa 1987 perustama Ässä-Konsultit Oy.

Kalenterit menestystuote

Mikko Ässämäen yritystoiminnan kannalta merkittävä tapahtuma oli kalenterien julkaisuoikeuden vapautuminen vuonna 1995. Siihen asti almanakkaerioikeutta hallinnut Helsingin yliopisto oli vuokrannut kalenterintekolupaa esimerkiksi Ajastolle. Nyt kalentereita saattoi ryhtyä julkaisemaan Suomessa kuka tahansa. Nimipäiväoikeudet jäivät edelleen yliopiston Almanakkatoimistolle.

Ässä-Konsultit Oy toi markkinoille pienen, A5-kokoisen liikelahjakalenterin. Erityisesti apteekit ottivat kalenterin omakseen. Muutaman vuoden sisällä moni apteekki kautta maan jakoi asiakkailleen joulun alla Ässä-Konsulteilta tilaamaansa kalenteria.

Mikko Ässämäki myi kalenteria yhä uusille yrityksille pitäen samalla huolen siitä, että jo olemassa olevat kalenteriasiakkaat uusivat tilauksensa. Ässä-Konsultit sai tehdä liikelahjakalenterikauppaa apteekkien kanssa noin 15 vuotta ilman merkittävää kilpailua.

– Kalenterit ovat olleet ihan käsittämätön menestystarina. Parhaimmillaan niitä on painettu vuosittain 400.000 kappaletta. Nytkin painosmäärä on noin 300.000 kappaletta.

Suosittu kalenteri sai 2000-luvun alussa rinnalleen muistilehtiön. Ässä-Konsulttien tuottamaa muistilehtiötä tilaavat muun muassa apteekit ja k-kaupat.

Sydän mukana myyntityössä

Vuosien ja vuosikymmenten varrella Mikko Ässämäki on oppinut monta tärkeää asiaa myyntityöstä. Myytävän tuotteen on ensinnäkin oltava hyvä. Vahvalla pohjalla ollaan silloinkin, kun myynti perustuu asiakkaan aitoon tarpeeseen. Myös myyjän suhtautuminen työhönsä ja myytävään tuotteeseen vaikuttaa kaupantekotilanteeseen.

– Sydän pitää aina olla mukana myyntityössä. En voi myydä tuotetta, johon en itse usko, kiteyttää Mikko Ässämäki.

Kestävä asiakassuhde pohjautuu Ässämäen mukaan luottamukseen. Ässä-Konsulttien asiakasuskollisuus on Mikko Ässämäen mukaan yli 90 prosenttia. Lukema kielii hyvin tehdystä työstä.

Edessä sukupolvenvaihdos?

Ässä-Konsultit Oy täyttää maaliskuussa 35 vuotta. Mikko Ässämäki aikoo vuoden vaihteessa jättäytyä yrityksen toiminnassa taka-alalle, taustatueksi. Vahva ehdokas yrityksen jatkajaksi on Mikko Ässämäen poika, Kalle Ässämäki.

Petäjävedellä Ässä-Konsultit Oy:n tulevia ratkaisuja seurataan mielenkiinnolla. Kiinnostukseen vaikuttaa muun muassa se, että yritys on jo pitkään kuulunut Petäjävedellä suurimpien yhteisöveron maksajien joukkoon. Vuoden 2020 verotustietojen mukaan Ässä-Konsultit Oy oli eniten yhteisöveroa Petäjävedellä maksanut yritys.

Hanna Mäkinen