Kuvaamisesta tuli ammatti

Valokuvaaja Minna Ikonen muutti Petäjävedelle kesällä, yrityksensä Korsi creative photography hän on perustanut vajaat neljä vuotta sitten.

– Olen valokuvannut aina, minulla on ollut ihan pienestä pitäen kamera aina mukana. Kuvasin ihan kaikkea, perheen koirasta matkakuviin, Ikonen kertoo.

– Vuonna 2015 pääsin assistentiksi toiselle valokuvaajalle kansalaisopiston valokuvauskerhon kautta, ja vuonna 2016 lähdin opiskelemaan valokuvaajan ammattitutkintoa. Nyt jatkan opintoja, aloitin tänä syksynä Gradiassa puolitoistavuotisen valokuvaajamestari-tutkinnon.

Oman yrityksen Ikonen perusti, koska sillä tavalla hän pääsi parhaiten harjoittamaan valokuvaajan ammattia.

– Kuvaan pääsääntöisesti yksityisille. Iso osa työtäni ovat hääkuvaukset, ja toinen iso osa erilaiset perhekuvaukset, kuten raskausajan kuvaukset, vastasyntyneen kuvaukset, lapsikuvaukset ja valmistujaiskuvaukset, Ikonen kertoo.

– Korona vaikutti töiden määrään viime vuonna, mutta tänä vuonna on jo taas ollut enemmän töitä. Asiakkaat ovat Jyvässeudulta, ja pikku hiljaa varmaan täältäkin, kun ihmiset oppivat tuntemaan minut. Minut on kyllä otettu täällä vastaan todella lämpimästi.

Miljöökuvauksia ulkona

Eniten Ikonen sanoo pitävänsä asiakaskuvauksissa lasten kuvaamisesta.

– Olen aina pitänyt lapsista ja olen edelliseltä ammatiltani lastenhoitaja, joten olen myös tottunut toimimaan eri ikäisten lasten kanssa. Lasten kuvaamisessa vaaditaan tietynlaista heittäytymistä, Ikonen toteaa.

Ikonen kuvaa etupäässä ulkona, erilaisissa miljöissä.

– Sisällä, asiakkaan kotona, kuvaan vastasyntyneet. Studiotilakin minulla on etsinnässä Petäjävedeltä jossain vaiheessa, mutta nyt olen kuvannut lähinnä ulkona. Kuvauspaikat on valittu asiakkaiden toiveiden mukaan, joko niin, että he ovat valinnet paikan tai niin, että he ovat kertoneet minulle, millaisessa paikassa haluaisivat tulla kuvatuksi ja minä olen etsinyt sopivan paikan esimerkiksi pellon reunalta tai järven rannalta, Ikonen kertoo.

– Minulle on tullut vuosien varrella muutamia vakiopaikkoja, joissa kuvaan, ja nyt olen löytänyt myös täältä Petäjävedeltä hyviä paikkoja. Olen saanut täältä myös yhteistyökumppaneita, jotka ovat tarjonneet kuvausmiljöön. Se olisi hienoa, jos täältä saisi enemmänkin erilaisia kohteita, joissa voisi kuvata. Esimerkiksi vanhat aitat voisivat olla hyvä miljöö.

Omat projektit fantasiaa

Asiakaskuvausten lisäksi Ikonen kuvaa omia projektejaan.

– Ne ovat minun omaa valokuvataide- ja fantasiamaailmaani. Niissä en kuvaa mitenkään realistisesti, vaan kuvat ovat tavallaan fantasiaa. Jossain vaiheessa pidän varmaan näyttelynkin, Ikonen sanoo.

Ikonen on opiskellut itselleen useamman ammatin, mutta nyt hän sanoo löytäneensä sen, mitä haluaa oikeasti tehdä.

– En ole ikinä haaveillut valokuvaajan urasta, mutta nyt on kyllä varmistunut, että tähän haluan jäädä ja tätä haluan tehdä, Ikonen sanoo.

Tiina Lamminaho

