Eläinten kanssa hyvinvointia

– Olen ollut pienestä asti tekemisissä eläinten kanssa ja ala-asteikäisenä haaveilin perustavani isona eläinhoitolan. Kun lähdin opiskelemaan lähihoitajaksi, tunne siitä, että haluan työskennellä ihmisten kanssa, vahvistui, mutta eläimet ovat kuuluneet koko ajan siinä rinnalla elämääni. Nyt haluan yhdistää osaamiseni sekä ihmisten että eläinten kanssa työskentelystä, Marianne Tamminen kertoo.

Tamminen aloitti lokakuun alussa sivutoimisena yrittäjänä ja tarjoaa kotonaan Liisalanperällä eläinavusteista toimintaa. Touhuissa ovat mukana shetlanninponi, kolme norjanvuonohevosta, kolme vuohta, pupuja, kanoja ja kukko sekä yksi italianvesikoira.

– Jatkan edelleen työssäni kotihoidossa vanhuspuolella, yritystoiminta on ainakin aluksi hyvin pienimuotoista, Tamminen toteaa. Nyt syksyn aikana luvassa on muun muassa kärryajeluretkiä lapsille ja lasten eläinkerho, jossa hoidetaan eläimiä ja kokeillaan ratsastusta.

– En ole ratsastuksenopettaja, joten meillä ei ole perinteistä ratsastuskoulutoimintaa. Itselläni on pitkä ratsastustausta, mutta täällä ei tähdätä kilpailuihin, vaan pikemminkin kokonaisvaltaiseen hyvään mieleen, Tamminen toteaa.

Eläinavusteinen toiminta on Tammisen mukaan toimintaa, jossa eläimiä on mukana erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sitä voidaan käyttää kuntoutuksessa tai yleisesti hyvinvoinnin edistämisessä.

– Eläinavusteista toimintaa käytetään muun muassa syrjäytymisen ehkäisyssä, päihdehuollon ja lastensuojelun avohuollon tukena sekä neurologisia sairauksia sairastavien kanssa toimittaessa. Minä tarjoan nyt aluksi kerhoja ja teemapäiviä ihan kaikille lapsille, jossain vaiheessa mukaan tulee oma kerho erityistä tukea tarvitseville lapsille, Tamminen sanoo.

– Eläinten läsnäolo rauhoittaa ja eläinten kanssa touhutessa saa itsevarmuutta. Myös keskittymiskyky ja vuorovaikutustaidot paranevat ja johdonmukaisuus kehittyy sekä kehon hallinta ja tasapaino vahvistuvat. Esimerkiksi ADHD-lapset saadaan keskittymään eläintä apuna käyttäen ja usein pelkkä eläimen läsnäolo riittää välttämään konfliktitilanteet, Tamminen selvittää.

Lapsille ja ikäihmisille

Koulutukseltaan Tamminen on mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja, viime keväänä hän kävi Ypäjällä täydennyskoulutuksen hevosavusteiseen toimintaan.

– Toivoisin, että yritystoiminnassani pääpaino olisi lasten ja nuorten kanssa toimimisessa. Myös lastensuojelupuolelle haluaisin tarjota palveluita, mutta siellä taitaa olla rahat tiukassa. Suunnitelmissa on yhteistyötä kaverini kanssa, joka on eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työskentelee lastensuojelun/perhetyön parissa. Tarkoituksena on selvittää yhteistyön mahdollisuutta kuntien ja yksityisen sektorin kanssa, Tamminen kertoo.

– Myös ikäihmisten luokse haluaisin viedä eläimiä, esimerkiksi johonkin ikäihmisten ulkoilupäivään. Olen huomannut nykyisessä työssäni, kuinka tärkeitä eläimet ovat ikäihmisille. Muistisairaatkin yleensä muistavat eläimet, vaikka he olisivatkin unohtaneet paljon muuta.

Tammisen voi tilata eläimineen myös esimerkiksi ilahduttamaan syntymäpäiville tai vetämään talutusratsastusta kylätapahtumaan.

– Yritystoimintaa on tarkoitus laajentaa pikku hiljaa. Jos toiminta ei rupea luistamaan, ei sekään mikään maailmanloppu ole, kun minulla kuitenkin on vakituinen työpaikka, mutta olisihan se mahtavaa, jos nämä kaksi itselle tärkeää ja mieluisaa asiaa saisi yhdistettyä, Tamminen toteaa.

Tiina Lamminaho