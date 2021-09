Pesistä monien vuosien jälkeen (Juttu vain tilaajille)

Urheilukentällä on tänä kesänä pelattu pesistä pitkästä aikaa. Mukana on ollut yhteensä vajaat parikymmentä pelaajaa, muun muassa kuvassa lyöntivuorossa oleva Paula Rantanen ja lukkarina toimiva Joni Karjalainen. Porukan on saanut kokoon etualalla oikealla lyöntiä seuraava Teemu Neuvonen.

Pesistä monien vuosien jälkeen

– Älyttömän mukavaa, kun tarjoutui tilaisuus pelata pesistä, viimeksi olen pelannut yläasteella, Hanna Toivonen toteaa. Urheilukentällä on tänä kesänä pelattu pesäpalloa pari kertaa viikossa, lähes kaikki ovat Toivosen tavoin edellisen kerran pelanneet vuosia sitten. Ryhmän sai liikkeelle pari vuotta sitten Petäjävedelle muuttanut Teemu Neuvonen.

– Olen ollut tekemisissä pesäpallon kanssa lapsesta asti, pääasiassa Uuraisilla. Siellä on ollut aktiivinen pesäpalloporukka, mutta tänä kesänä emme saaneet kenttäremontin takia pelikenttää käyttöömme. Minulle jäi kesään pesäpallon kokoinen tyhjiö, joten ajattelin kysellä, löytyisikö täältä porukkaa, Neuvonen kertoo.

Nyt 15 – 20 petäjävetistä on käynyt pelaamassa pesäpalloa juhannuksesta lähtien. Pelailua on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin kelit sallivat – ja sitten talvitauon jälkeen ensi keväänä uudestaan.

– Väkimäärä vaihtelee sen mukaan, kuinka moni pääsee tulemaan. Uusiakin pelaajia otetaan mukaan. Mitään taitovaatimuksia ei ole, ja välineetkin löytyvät täältä, Neuvonen ja Hanna Toivonen sanovat.

Mukava porukka vetää mukaan

– Tämä on äärimmäisen hieno esimerkki siitä, kuinka talkoilla saadaan ilmaisia harrastuksia paikkakunnalle. Teemu Neuvonen laittoi ryhmän käyntiin ja Joni Karjalainen lanaa kentän. Teemu ja Joni myös neuvovat meitä, olen oppinut paljon, Hanna Toivonen toteaa.

Teemu Neuvonen sanoo tuoneensa jotain vinkkejä ja opettaneensa jotain juttuja, joita on itse pesäpallovuosiensa varrella oppinut. Kehitystäkin ryhmässä on saatu aikaan.

– Se on hienoa, kun ihmiset ovat uskaltaneet tulla kokeilemaan, ja sitten jääneet tähän koukkuun. Meillä on täällä kannustava porukka, kenenkään ei tarvitse hävetä omia taitojaan. Tärkeintä on, että meillä on porukalla hauskaa, ja pelaajat saavat onnistumisen kokemuksia, Neuvonen sanoo.

– Sekin saa tulemaan aina uudestaan, kun huomaa, että omat taidot paranevat.

Monipuolinen laji

Annika Hiironen kertoo pelanneensa pesäpalloa viimeksi yläasteella, 15 vuotta sitten.

– Siihen nähden ihmeen hyvin on osunut palloon ja saanut koppeja, Hiironen toteaa.

– Pesäpallo on aina kiinnostanut minua, junnuna pelasinkin sitä pari vuotta, mutta sitten se vain jäi. Nyt ajattelin lähteä mukaan, kun näin ilmoituksen Facebookissa, ja jos menemme johonkin harrastesarjaan pelaamaan, olen mukana siinäkin. Pelaan myös jalkapalloa, kaikki joukkuelajit kiinnostavat, Hiironen kertoo.

Pesäpalloryhmä on tarkoitettu aikuisille, mukaan voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä, eikä kuntovaatimuksiakaan ole.

– Pesäpallo on lajina monipuolinen, tässä on monia eri osa-alueita. Joku voi olla hyvä lyömään, joku taas hyvä ottamaan kiinni. Ja joku on mukana hyvällä huumorilla, sekin riittää, Teemu Neuvonen toteaa. – TL