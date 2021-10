Suvi Kallioisen lähtiessä uuteen työhönsä, Petäjävesi-lehden päätoimittajana jatkaa Maarit Nurminen.

Nurminen tekee paikallislehtityötä suurella sydämellä

Petäjävesi-lehdessä puhaltavat nyt muutosten tuulet. Kohta 15 vuotta Petäjävesi-lehdessä työskennelleen ja yhdeksän vuotta päätoimittajana toimineen Suvi Kallioisen lähtiessä uuteen työhönsä Äänekosken kaupungille, päätoimittajana aloittaa 6. lokakuuta alkaen Maarit Nurminen, 52.

– Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa journalistiikkaa ja yhteiskuntatieteitä. Paikallislehdet ja ihmisten arki ovat olleet minun juttuni työelämässä. Olen tehnyt töitä paikallislehdissä Sulkavalla, Puumalassa, Vaajakoskella ja Korpilahdella, Nurminen kertoo.

Nurminen on tehnyt töitä Korpilahti-lehdessä 20 vuotta, päätoimittajana hän on ollut vuodesta 2004. Viisi vuotta sitten hän osti lehden itselleen Korpilahden Paikallislehti Oy:ltä ja on toiminut siitä asti yrittäjänä. Päätoimittajat Nurminen ja Kallioinen ovat tehneet aikaisemmin paljon yhteistyötä, ja jo päätoimittaja Inkeri Niileksen aikaan tehtiin kolmen paikallislehden yhteistä SeutuSesonki-liitettä.

Nyt esimerkiksi lehdillä on käytössä samat ohjelmistot ja ja freelancer-toimittaja Tiina Lamminaho on tehnyt juttuja molempiin paikallislehtiin. – Viimeiset kaksi vuotta kahta lehteä on tavallaan tehty kolmen naisen voimin, Nurminen sanoo.

Juttujen tekoa jatkaa tuttuun tapaan petäjävetinen Niina Kelloniemi. Myös toimittaja Matleena Ylikoski auttaa tarvittaessa. Uutena freelancerina molemmissa lehdissä aloittaa Petäjävesi-lehdestä aiemmin tuttu toimittaja Hanna Mäkinen.

Mistään kahden lehden yhdistymisestä ei ole kyse. Nurmisen yritykseltä VanhaUkkola/ Korpilahti-lehti ostetaan ostopalveluna Petäjävesi-lehden toimittaminen ja tekeminen, mukaan lukien asiakaspalvelu. Päätoimittajana Nurminen taittaa ja tekee kahta lehteä, freelancer-toimittajien tehdessä molempiin lehtiin entistä enemmän juttuja. Nurminen asuu miehensä kanssa Korpilahden kirkonkylällä vanhassa talossa, joka tunnetaan Ukkolan kaupasta, mistä myös yrityksen nimi tulee. Nurmisen kodin yhteydessä on myös Korpilahti-lehden toimitus.

Ostopalvelujärjestelyllä Petäjävesi-lehden omistajaseura Petäjäveden Petäjäiset ry saa lisäaikaa mahdolliselle uuden päätoimittajan rekrytoinnille. Samalla saadaan tarvittavia säästöjä. Järjestelyä jatketaan ainakin tämän vuoden ajan, todennäköisesti pidempäänkin.

Nurminen on tavattavissa Petäjävedellä 8.10. alkaen aina perjantaisin kello 9-12 toimituksessa. – Petäjävesi-lehti saa minusta helposti lähestyttävän päätoimittajan, jonka puheille tuloa ei kannata arkailla. Haluan kuunnella paikallisten ideoita sekä ajatuksia arkisesta elämästä Petäjävedeltä. Suhtaudun paikallislehtityöhön suurella sydämellä, Nurminen sanoo.

Päätoimittajana 6.10. aloittava Maarit Nurminen tutustui ihmisiin Petäjävesi-lehden juhlissa. Vasemmalla omistajaseuran lehtitoimikunnan jäsen Antti Koskinen, oikealla kuntarakennelautakunnan puheenjohtaja Alpo Kukkonen ja Nurmisen vieressä kuntalainen Pauli Riikonen.