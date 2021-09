Kauppakirjat allekirjoitettiin 27.8. ja vuoden 2022 alusta Kyläseppää jatkaa uusi yritys, jonka omistavat Jaakko Ylitalo ja Mari Tiilikainen. Vesa Strömbergin (vasemmalla) on mahdollista jäädä vaikka eläkkeelle. – Nyt saamme toiminnalle hyvän jatkajan ja Kyläseppä jää hyviin käsiin, Vesa Strömberg sanoo. Muita henkilöstömuutoksia ei ole luvassa.

Merkittävä yrityskauppa Petäjävedellä: Kyläseppä vaihtaa omistajaa

Velj. Strömberg Oy on myynyt liiketoimintansa ja kiinteistönsä uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka omistajat ovat Jaakko Ylitalo ja Mari Tiilikainen. Kyläsepän toiminnat ja kiinteistöt siirtyvät uudelle yhtiölle vuoden 2022 alusta.

Velj. Strömberg Oy:n toimitusjohtaja Vesa Strömberg on miettinyt pitkään yhtiön tulevaisuutta ja haaveillut pitämättömistä lomista ja joutomiehen päivistä.

– Kun ei tästä tule enää nuoremmaksi, eikä terveemmäksi, hän tuumaa.

Strömbergin suvussa olleen perinteikkään perheyrityksen myyminen on tietenkin ollut vaikea päätös ja siitä on pitkään keskusteltu perheenjäsenten ja sukulaisten kesken.

– Liiketoiminnan myyminen on minulle iso ja vaikea ratkaisu. Olen sitä vuoden verran joutunut miettimään hyvin monelta kannalta. Lasten kanssa pitkään mietittyämme, päädyimme siihen, etteivät he aio jatkaa yritystoimintaa, Vesa Strömberg kertoo.

– Nyt saamme kuitenkin toiminnalle hyvän jatkajan ja Kyläseppä jää hyviin käsiin.

Ei henkilöstömuutoksia

Kyläsepän uusista omistajista ainakin Jaakko Ylitalo on petäjävetisille ennestään tuttu mies, myös Petäjäveden Osuuspankin toimitusjohtajana.

– Vesa kysyi viime keväänä, löytäisinkö yritykselle ostajaa. Mari Tiilikainen, jolla on 30 vuoden kokemus ravintola-alalta, kiinnostui, mutta hän ei kuitenkaan uskaltanut lähteä tähän yksin, Ylitalo kertoo. – Nukuin yön yli ja päätin lähteä tähän mukaan.

Petäjäveden Osuuspankki ei ole osallisena yrityskaupassa. Pankin hallitus on myöntänyt Jaakko Ylitalolle sivutoimiluvan.

Ylitalo ei osallistu Kyläsepän operatiiviseen toimintaan, vaan toinen uusi omistaja Mari Tiilikainen hyppää johtamaan toimintaa vuodenvaihteessa. Ylitalo toimii yrityksessä omistajan roolissa, hallitustyöskentelyssä ja yrityksen kehittämisessä.

Nykyinen henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä, eikä henkilöstömuutoksia ole tulossa.

Myös Suoramyynti Heinähattu jatkaa vuokralaisena samaan malliin kuin ennenkin.

Oikeita päätöksiä on tehty oikeaan aikaan

Koronatilanteesta huolimatta Velj. Strömberg Oy teki viime vuonna 1,22 miljoonan liikevaihdon ja tilikauden tulos oli 79.000 euroa. Liikevaihto laski 17,8 prosenttia, liikevoittoprosentti oli 7,4.

– Tämä on erittäin hienosti johdettu ja hoidettu huoltoasema, jolla on pitkät seppäperinteet. Niitä on tarkoitus vaalia jatkossakin ja pitkäjänteistä työtä on tarkoitus jatkaa, Ylitalo lupaa.

– Täällä on osattu tehdä oikeita päätöksiä ja liiketoiminta on vakaalla pohjalla.

– Myös Kyläsepän nykyinen henkilökunta on hyvää ja ammattitaitoista, Tiilikainen toteaa. – Olen maalaisihminen ja tykkään pienen paikkakunnan menosta. Itsekin olen uuden edessä, mutta pääsenpähän vielä tämänkin katsomaan, hän iloitsee.

Ylitalo on ollut Petäjäveden Osuuspankin toimitusjohtajana kymmenen vuotta. – Uskon yritystoiminnan mahdollisuuksiin Petäjävedellä sekä Kyläsepän edelleen kehittämiseen ja siksi haluan sijoittaa tänne, hän sanoo.

Ylitalo ja Tiilikainen tuntevat toisensa hyvin myös sitä kautta, että he asuvat naapureina Keuruun Asunnalla, lähellä Petäjäveden rajaa.

Kyläseppäkulttuurista syntyi vahva brändi

Kyläsepän tarina alkoi jo 1920-luvulla, jolloin Vesa Strömbergin isoisä Wilho Strömberg toimi kyläseppänä Petäjävedellä. Esson polttoaineen jakelu aloitettiin vuonna 1957.

Vesa Strömbergin isä Ahti Strömberg jatkoi veljiensä Pekan ja Martin kanssa Wilhon aloittamaa yritystoimintaa perustamalla yhteisen huoltamoyrityksen Velj. Strömberg Oy:n vuonna 1968.

Kyläseppä-nimen veljekset ottivat käyttöön vuonna 1985.

Esson yrityskaupan jälkeen Kyläsepästä tuli St1-huoltoasema. Nykyisin Kyläsepän yritystoiminnan ydin on kahvila- ja ravintolatoiminnassa. Muutama vuosi sitten luovuttiin myös polttoaineen myynnistä ja mittarikenttä on vuokrattu öljy-yhtiölle.

Vesa Strömberg on työskennellyt perheyrityksessä koko ikänsä ja vuodenvaihteesta Kyläseppää luotsaavat uudet omistajat. Osakeyhtiö jää edelleen Vesa Strömbergille.

– Jos vaikka lapsilla on sille joskus tulevaisuudessa käyttöä. Molemmat ovat olleet Kyläsepässä töissä, mutta kumpikin jatkaa nyt opiskelujaan, Aleksanteri Strömberg, 24, tietojärjestelmätieteen ja Saga Strömberg, 19, sosiaali- ja terveysalan opintoja, Vesa Strömberg kertoo. – SK

