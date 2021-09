Kuntien yhteistyön tarve kasvaa (Juttu vain tilaajille)

Kuntien yhteistyön tarve kasvaa

– Kaikkien kuntien profiili muuttuu totaalisesti 1.1.2023, kun sote-tehtävät siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Kuntien perustehtävä muuttuu, mutta sitä on vielä vaikea sanoa, miten kunnat uudessa tilanteessa pärjäävät, Petäjäveden entinen kunnanjohtaja, tällä hetkellä Multialla vt. kunnanjohtajana työskentelevä Teppo Sirniö sanoo.

– Sote-puolella on tähänkin asti kunnissa jouduttu pelkästään hyväksymään budjetit lakisääteisistä menoista, ja monesti menot ovat kasvaneet ennalta arvioiduista. Nyt se riski poistuu, mutta sitä ei vielä tiedetä, mitä tapahtuu kuntien omistamille sote-kiinteistöille. Toivottavasti sote-palvelun tarjoaja kattaa jatkossa kiinteistöistä koituvat kustannukset, Sirniö toteaa.

Sirniön mukaan uusi tilanne aiheuttaa varmasti jossain päin kuntaliitoksiakin, mutta ennen kaikkea hän näkee kuntien yhteistyön tarpeen kasvavan.

– Kuntaliitosaaltoa en lähde ennustamaan, kun vielä ei tiedetä, millaisiksi kuntien tehtävät uudessa tilanteessa muodostuvat. Sen sijaan yhteistyön tarve tulee varmasti lisääntymään, ja muutoksia tulee varmasti myös kuntien virkaorganisaatioihin, Sirniö sanoo.

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa

Yhteistyökumppaneiksi kuntien olisi Sirniön mielestä hyvä löytää arvoiltaan ja kulttuuriltaan samanlaisia kuntia.

– Samanlaisissa kunnissa on samantyyppisiä ongelmia ja niissä niin sanotusti puhutaan samaa kieltä, silloin yhteistyö onnistuu parhaiten, Sirniö toteaa.

– Ison ja pienen kunnan yhteistyössä pieni saattaa luhistua ison alle, vaikka iso ei tarkoituksella pientä luhistaisi. Yhteistyöstä pitäisi molempien osapuolten hyötyä, muuten sitä on hankala rakentaa. Petäjävesi ja Multia ovat tasa-arvoisia kumppaneita, niiden välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Sitä kannattaa jatkaa ja laajentaakin, mutta ei se sulje pois tarvetta laajemmalle yhteistyölle, jossa olisivat mukana esimerkiksi Petäjävesi, Multia ja Keuruu.

Petäjäveden tulevaisuuteen kunnan päättäjät voivat Sirniön mukaan vaikuttaa paljonkin.

– Iso sote-muutos koskee tietenkin myös Petäjävettä, mutta siihen, millainen kunta Petäjävesi on kymmenen vuoden päästä, vaikuttaa strategia, joka valitaan ja se, miten sitä toteutetaan. Haluttaanko olla kehittäjäkunta vai asumalähiö. Ja jos kuntaa halutaan kehittää, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Jyvässeudulla kilpaillaan asukkaista koko kaupunkiseudun kanssa, eikä siinä kilpailussa pärjätä ilman konkreettisia toimia. Petäjävedellä on kuitenkin kaikki onnistumisen eväät olemassa, täytyy vain tehdä töitä, Sirniö sanoo.

Työkunnossa töitä tekemällä

Sirniö on toiminut Multian vt. kunnanjohtajana nyt elokuun alusta lähtien, pesti kestää vuoden loppuun tai siihen asti, kun uusi kunnanjohtaja ottaa viran vastaan. Petäjäveden kunnanjohtajan virasta Sirniö jäi eläkkeelle vuonna 2016.

– Sen jälkeen olen ollut useammassakin työssä, muun muassa Keulink Oy:llä projektipäällikkönä. Lisäksi olen kokeillut nuoruuteni ajan ammatteja; olen ajanut tilausliikennelinja-autoa, potilaskuljetuksia ja taksia. Minulla on myös oma konsulttitoimisto, mutta se on nyt ollut enemmänkin lepäämässä, Sirniö kertoo.

– Työttömänä en ole ollut, olen pitänyt yllä henkistä ja fyysistä työkuntoani olemalla töissä.

Petäjäveden kunnanjohtajana olleessaan Sirniö toimi kolmisen vuotta myös Multian kunnanjohtajana, joten Multia on hänelle tuttu paikka.

– Tänne tuleminen oli kuin kotiin olisi tullut, sekä työ että kunta ovat tuttuja, Sirniö toteaa.

– Muutoksiakin työnkuvaan on tullut. Esimerkiksi nykyään Multialla kunnanjohtajan tehtävään on kytketty myös hallintojohtajan tehtävät, ja päätöksentekojärjestelmää on muutettu. Nykyään täällä ei ole lautakuntia, vaan toimialajohtajat valmistelevat päätösehdotukset kunnanhallitukselle, Sirniö kertoo.

– Todella iso muutos on myös päätöksenteon ja kaikenlaisten neuvottelujen ja palavereiden digitalisoituminen, mitä korona on vauhdittanut. Erilaisiin neuvotteluihin ei tarvitse enää ajaa muualle, vaan ne hoidetaan Teamsin välityksellä, eikä meillä ole enää papereita, vaan kaikki on verkossa.

Eläkkeelle 70-vuotias Sirniö ei sano jäävänsä Multian-pestin päätyttyäkään.

– Toki otan itselleni enemmän vapauksia, enkä nyt ehkä ihan joka päivä tee töitä. Mutta vaimoni on töissä, enkä minä koiran kanssa kahdestaan kovin montaa päivää kotona viihdy, Sirniö naurahtaa.

– Töitä teen varmasti tulevaisuudessakin, sitä en vielä tiedä, mitä. Haluan hoitaa kuntoani nimenomaan osallistumalla työelämään, mutta haluan myös antaa aikaa perheellekin. Olen ollut kaiken aikaa menossa, perheelle antamani aika on jäänyt liian vähäiseksi. Nyt ainakin yritän antaa enemmän aikaa perheelle. – TL