Ensiapua vanhan kirkon rappusille (Juttu vain tilaajille)

Askelmien lisäksi korjattavaa löytyi portaiden sivusta. Remonttia oli tekemässä myös Jalmari Laihinen.

Ensiapua vanhan kirkon rappusille

Vanhan kirkon portaita on viimeviikkoisen remontin jälkeen taas turvallista kulkea. Pääsisäänkäynnin portaiden kaksi huonoksi mennyttä askelmaa uusittiin, samalla korjattiin muutama muu akuutisti remonttia vaatinut kohta portaikossa. Sivuoven portaista uusittiin viisi askelmaa.

– Jumalanpalvelukset siirtyvät vanhaan kirkkoon juhannukselta, ja vanhassa kirkossa on kesällä myös paljon vihkimisiä. Portaat oli pakko saada kuntoon ennen juhannusta, jotta niitä pitkin voi turvallisesti mennä kirkkoon, seurakunnan talouspäällikkö Raisa Kinnunen toteaa.

Pääportaikko joutuu luultavasti isompaan remonttiin muutaman vuoden kuluttua.

– Tällaisten portaikkojen käyttöikä on 20-30 vuotta, nämä rappuset on tehty vuonna 1996. Portaikossa on paljon vaakatasossa olevia liitoksia, joihin vesi jää makaamaan, joten rakenne ei mahdollista pidempää käyttöikää, porrasremontin tehnyt perinnerakentaja Leo Lönnroth kertoo.

Kurikkalainen Perinnerakentaja Leo Lönnroth Oy päätyi korjaamaan Petäjäveden vanhan kirkon portaita Museoviraston suosituksesta; Museovirasto lähetti seurakunnalle listan yrityksistä, jotka remontin saavat tehdä, ja Lönnrothin tarjous oli halvin, 2700 euroa.

– Hän myös pystyi tekemään urakan vaaditussa aikataulussa, Raisa Kinnunen toteaa.

– Tosin tarjouspyynnön jälkeen pääoven portaikosta paljastui vielä lisää akuutisti korjattavaa, joten lopullinen summa voi olla alkuperäistä isompi. Mutta tällaisissa remonteissa on aina varauduttava yllätyksiin, Kinnunen sanoo.

Ammattilainen näkee yksityiskohtia

Leo Lönnrothilla on paljon kokemusta vastaavista kohteista, hän on ollut korjaamassa muun muassa Mäntyharjun kirkkoa.

– Seurakunnat ovat meille tärkeä asiakasryhmä. Puolet kohteistamme ovat seurakuntien, kuntien tai museoiden rakennuksia, toinen puoli asiakkaista on yksityisiä. Teemme paljon hirsikorjauksia ja rakennusten siirtoja, myös koristemaalaukset ja muut vanhojen rakennusten sisätyöt kuuluvat valikoimiimme, Leo Lönnroth kertoo.

– Uusia perinnekehikkoja emme tee, vaan toimimme ainoastaan vanhojen rakennusten kanssa ja työmme painopiste on korjaamisessa.

Petäjäveden vanhalla kirkolla Leo Lönnroth ei ole aiemmin työskennellyt, mutta paikalla hän on käynyt.

– Pidän tästä todella paljon. Upeaa, kun kirkko on säilynyt näin autenttisena. Ja yleiskunnoltaanhan tämä on todella hyvä, Lönnroth sanoo.

Perinnerakentamisen ammattilaisena Lönnroth myös löytää vanhasta kirkosta yksityiskohtia, joita asiaan perehtymätön ei osaa etsiäkään.

– Tässä on tehty liitoksia käsisahalla, ja se on 1700-luvun rakennuksissa Suomessa todella harvinaista. Yleensä käytettiin vain kirvestä, sillä sahat olivat siihen aikaan kalliita tuontitavaroita, eikä niitä ollut kaikkien saatavilla. Tätä tehdessä on siis käytetty omalle ajalleen edistyksellisiä menetelmiä, Lönnroth kertoo.

– Siksikin tämä on upea kohde; tätä voi ihastella kauniina rakennuksena, tai sitten voi ihastella sitä, miten hienosti tämä on rakennettu. Tykkään yleensäkin tehdä töitä kirkkoympäristöissä, niissä on ihan oma tunnelmansa. – TL

Perinnerakennuskohteissa uudenkin on näytettävä samanlaiselta kuin alkuperäisen, eli hirret veistetään käsin. Leo Lönnroth veisti viime viikolla vanhan kirkon portaisiin tulevia hirsiä hitaasti kasvaneesta männystä. – Puutavaran saamme kurikkalaisen yhteistyökumppanimme kautta, Lönnroth kertoo.