Poliisi tiedottaa: Älä mokaa mopoillessa – poliisin vinkit turvalliseen mopokauteen

Talviaika alkaa olla lopuillaan ja nyt mennään hyvää vauhtia kohti kevättä. Polte ottaa mopot ja muut kaksipyöräiset liikenteeseen on kova. Nyt on hyvä kerrata millä ajat, miten ajat ja missä ajat, jotta ajokaudesta tulee liikenneturvallinen meille kaikille tienkäyttäjille.

Millä ajat eli riittäkö ajo-oikeutesi kuljettamaasi ajoneuvoon?

Laissa on tarkasti määritelty millä ajo-oikeudella mitäkin ajoneuvoa saa ajaa. Rikosoikeudellinen vastuu meillä Suomessa alkaa jo 15 vuoden iästä.

Komisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta kertaa mopiluun liittyviä säännöksia ja antaa vinkkejä turvalliseen mopoiluun. – Jos laiminlyöt mopoilua koskevien säädösten noudattamista ajamalla mopoa, jonka rakennetta on muutettu siten, että ajoneuvoluokka on muuttunut, voit syyllistyä kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Tällöin seurauksena on sakko ja ajokielto, Sartanen sanoo.

Näissä tapauksissa eteen tulevat myös autoverotukseen ja liikennevakuutuksiin liittyvät asiat.

On hyvä muistaa, että jos minkä tahansa menopelin rakenteita muutetaan, se edellyttää aina myös sitä, että ajoneuvo katsastetaan.

Miten ajat – noudatatko nopeusrajoituksia?

Poliisin liikenneturvallisuustyössä ajotapavalvonta on yksi keskeinen ja tärkeä keino lisätä liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitukset on asetettu syystä eri tieosuuksille ja niiden noudattaminen on äärimmäisen tärkeää.

– Nopeusrajoituksia ei ole asetettu matkan jouduttamisen vaan tilannekontrollin takia. Käytetty ajonopeus vaikuttaa olennaisesti reaktio- ja jarrutusmatkaan ja on hyvä huomioida myös ajoneuvokohtaiset maksiminopeudet, Sartanen muistuttaa.

Missä ajat – Mopoille sallitut alueet on tarkoin määritelty laissa

Mopoille sallitut tien osat ovat tarkoin määritelty tieliikennelaissa ja siinä on taustalla pyrkimys lisätä liikenneturvallisuutta. Mopojen ja autojen välisissä kolareissa seuraukset voivat olla todella vakavia. Myös mopon ja jalankulkijan väliset onnettomuudet voivat aiheuttaa osallisille vakavia vammoja.

Kerrataan säännöt ja määräykset ennen ajokautta

Vastuu turvallisesta liikennekäyttäytymisestä ja määräysten noudattamisesta liikenteessä on aina ensisijaisesti kuljettajalla.

– Vinkkinä huoltajille sanoisin, että kerratkaa omien nuortenne kanssa säännöt ennen ajokauden alkua. Mopo on poliisinkin mielestä hyvä kulkupeli, kunhan se on oikein varusteltu ja turvallinen sekä myös kuljettaja on oikein suojautunut ja oikealla asenteella liikenteessä. Myös mopoilussa on tärkeä noudattaa päihteiden osalta nollatoleranssia. Tehdään tästä yhdessä liikenneturvallinen ajokausi, Sartanen kannustaa.

Mopoilusta tullut turvallisempaa

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio on tyytyväinen siitä, että mopoilusta näyttää tulleen entistä turvallisempaa.

– Liikenneturvan tilastojen mukaan kuolleiden ja loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on laskenut yli 70 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana, Kallio sanoo.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin kolme ja loukkaantunut 360 mopoilijaa vuosittain.

Vuoden 2019 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 33. Kaikista tieliikenteessä vahingoittuneista seitsemän prosenttia oli mopoilijoita. Menehtyneistä yhdeksän kymmenestä ja loukkaantuneista kaksi kolmesta oli miehiä. Henkilövahingoissa tapahtumapaikkana oli risteys joka toisessa tapauksessa.