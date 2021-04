Korona vei petäjävetisen eläkeläispariskunnan sairaalaan – “Kova tauti, kovin tauti koskaan” (Juttu vain tilaajille)

Korona vei petäjävetisen eläkeläispariskunnan sairaalaan – “Kova tauti, kovin tauti koskaan”

Tässä jutussa haastateltavat esiintyvät poikkeuksellisesti nimettöminä.

Petäjävetinen eläkeläispariskunta sai koronaoireita maaliskuun alussa, he menivät heti koronatestiin ja tulos oli positiivinen. Koska he tiesivät sairastumisestaan heti sairastumisensa alussa, he eivät levittäneet virusta muihin.

Onkin tärkeää, että koronatesteihin hakeudutaan herkästi pienistäkin oireista.

Molempien vointi meni nopeasti huonoksi. – Se alkoi tärinällä ja horkalla, kuume nousi, ei saanut syötyä eikä juotua ja oksetti koko ajan, mies kuvailee oireita. – Jotkut kehuvat, että makuaisti menee, mutta minulla se ei mennyt ollenkaan.

Kun mies oli kymmenettä päivää kuumeessa, eikä henki meinannut enää kulkea, vaimo soitti ambulanssin, jolla molemmat vietiin heti Sairaala Novan vuodeosastolle. Mies sai lisähappea heti autossa.

Sairaalassa molempien olo oli heikko, mutta antibiooteilla, lisähapella ja -ravinnolla tila koheni. Selvisi, että mies sairasti koronan lisäksi keuhkokuumetta. Vaimo kotiutettiin nopeammin, koska hänen veriarvonsa olivat paremmat.

Mies kertoo, ettei muista ensimmäisistä sairaalapäivistä paljonkaan. – Ei minua pelottanut, rukoilin silloin tällöin. Mietin, miten vaimo pärjää kotona. Aika kului sitten radiota kuunnellessa.

Mies pääsi kotiin kuuden päivän sairaalajakson jälkeen.

Vaikka sairastamisesta on jo useampi viikko aikaa, olo on molemmilla edelleen hutera.

– Edelleen voimat on pois. Väsymystä, uupumusta ja tärinää, mies kuvailee. – Nyt kuitenkin ruoka jo maistuu ja paino on noussut takaisin.

Karanteenirajoituksia ei ole ollut enää pitkään aikaan, mutta jalkeilla ei oikein meinaa jaksaa olla vielä kauan. Pelkkä ulkona käyminen tai kauppareissu vie voimia. Pariskunnan lapset perheineen ovatkin auttaneet kauppa- ja apteekkiostoksissa.

Joillain pariskunnan tuttavapiirissäkin on ollut korona, mutta ei yhtä rajuna. Koronavirukselle altistuminen oli tapahtunut todennäköisesti heidän kodissaan vierailijoiden kautta, koska pariskunta ei ollut käynyt missään ennen sairastumistaan. – Tarkemmin emme sitä tiedä, emmekä ketään siitä syytä, koska ei näköjään voi yhtään tietää.

Molemmat ovat yli 70-vuotiaita, perusterveitä, hyvässä kunnossa ja harrastavat liikuntaa. Monesta viikosta ei ollut kiinni se, etteivät he eivät ehtineet saada koronarokotetta ennen sairastumistaan. Nyt rokotteen saanti siirtyy vielä muutamalla viikolla eteenpäin, koska lääkitys on vielä päällä.

– Kova tauti, kovin tauti koskaan. Kun se tulee ilmi, niin pitää heti lähteä sairaalaan, mies vinkkaa muillekin. Hänenkin olisi pitänyt mennä heti, mutta oli ajatellut, että tauti paranee makaamalla niin kuin muutkin taudit.

Petäjävedellä on vuoden aikana ollut THL:n tilaston mukaan yhteensä 27 koronavirustartuntaa. – SK

(Kuvat Sairaala Novasta)