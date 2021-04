Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue pidetään edelleen kiihtymisvaiheessa – Seututerveyskeskukselle on tulossa suurempia rokote-eriä

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien johtoryhmän kokouksessa oltiin tänään yksimielisiä siitä, että vaikka epidemiologinen kokonaiskuva on koko sairaanhoitopiirin alueella rauhoittumaan päin, tilannekuvaa ei ole syytä vielä muuttaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamat 10 henkilön yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, Jyväskylää lukuun ottamatta koko KSSHP:n alueella 30.4.2021 saakka. Jyväskylän kaupungin oman poikkeusolojen johtoryhmän antamat tiukemmat eli 6 henkilön kokoontumisrajoitukset ovat niin ikään voimassa huhtikuun ajan.

Kansalaisia muistutetaan edelleen myös maskien käytön tärkeydestä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvavälien tärkeydestä.

Rajoitusten jatkamisella pyritään siihen, että tilanne alueella pysyisi edelleen rauhallisena ja alueellisella tartuntatautien johtoryhmällä olisi mahdollista muuttaa KSSHP:n epidemiologista statusta ennen kesää.

Seututerveyskeskuksessa rokotusvuorossa ovat yli 70-vuotiaat ja heidän omaishoitajansa/puoliso (1 hlö) iäkkäimmistä alkaen.

Seututerveyskeskuksen kunnissa rokotukset ovat menossa 70–76-vuotiaille. Suurin osa yli 76-vuotiaista on jo rokotettu. Tavoite on, että yli 70-vuotiaat on rokotettu huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Yli 70-vuotiaille soitetaan ikäjärjestyksessä vanhimmista alkaen rokotusajan sopimiseksi. Puhelu tulee 014 -alkuisesta numerosta. Jos asiakasta ei tavoiteta ensimmäisellä soitolla, yriitetäänmyöhemmin uudestaan, yhteensä enintään kolme kertaa.

Jos rokotettava joutuu perumaan ajan, perumisesta voi ilmoittaa numeroon 014 269 0540, ma-to klo 8-11. Myös yli 80-vuotiaat, jotka eivät vielä ole rokotusaikaa saaneet ja sen haluavat, voivat jättää soittopyynnön tähän numeroon.

Seututerveyskeskus saa tällä viikolla huomattavasti suuremman erän koronarokoteannoksia kuin aikaisemmin. Rokoteannoksia saadaan 3 478, jotka on pistettävä viikon sisällä. Tämän takia joudutaan siirtämään neuvoloihin ja vastaanotolle varattuja kiireettömiä aikoja, sillä työntekijöitä tarvitaan toteuttamaan näitä rokotuksia. Siirrettävistä ajoista ilmoitetaan asiakkaille henkilökohtaisesti.

Isoin osa nyt saatavasta rokote-erästä on AstraZenecan rokotetta, jolla tämän hetkisen THL:n ohjeen mukaan voidaan rokottaa yli 65 vuotta täyttäneitä. Kaikki käytössä olevat eri lääkevalmistajien koronarokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta koronainfektiolta, minkä takia rokotteen ottamista suositellaan vahvasti. Rokotteen merkkiä ei voi itse valita, vaan rokotuksissa käytetään kulloinkin saatavilla olevaa rokotetta.

Myös tulevilla viikoilla rokoteannokset tulevat olemaan aiempaa suurempia, mikä voi tilapäisesti vaikuttaa kiireettömien vastaanottoaikojen toteuttamiseen.

THL:n tavoitteena on saada annettua kaikille yli 70-vuotiaille ensimmäinen rokoteannos huhtikuun puoleen väliin mennessä, mikä näillä rokotemäärillä on mahdollista toteutua myös Seututerveyskeskuksen kunnissa.