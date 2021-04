“Kansalla, joka todella tahtoo olla itsenäinen, aina on voimaa puolustaa itseään”

Tänään 27.4. vietetään kansallista veteraanipäivää ja aamulla Petäjävedellä järjestettiin perinteinen seppeleenlaskutilaisuus. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus ei ollut yleisölle avoin.

Kunnanjohtaja Mikko Latvala piti seppeleenlaskun yhteydessä puheen:

– Olemme tänään kokoontunut viettämään kansallista veteraanipäivää. Ensimmäistä kertaa tätä nykyistä juhlapäivää vietettiin vuonna 1987 osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Huhtikuun 27. päivä vuonna 1945 oli Suomen viimeinen sotapäivä. Sinä päivänä kello 13.30 Saksan 20. vuoristoarmeijan viimeiset osat vetäytyivät Norjaan ja vuosien taistelut olivat ohi. Entiset aseveljet oli karkotettu ja alkoi maamme uudelleenrakennuksen aika. Rintamalta siirryttiin kotiin, alettiin sodasta toipuminen ja elämä rauhanajan vapaassa Suomessa.

– Mikä on tuon vapauden merkitys meille, jotka emme ole joutuneet puolustamaan sitä oman henkemme uhalla? Pystymmekö ymmärtämään sen merkityksen? Itse olen suorittanut varusmiespalveluksen. Armeija oli minulle hyvä ja kasvattava kokemus. En kuitenkaan pystynyt nuorena varusmiehenä, enkä myöskään nykyisenä reserviläisenä, kuvittelemaan, miltä sota voisi tuntua. Sodasta ja elämästä rintamalla saa joissakin kirjoissa tai elokuvissa jotenkin hohdokkaan kuvan. Aivan kuin oltaisiin oltu retkellä veistelemässä kavereiden kanssa puhdetöitä. Totta kai kurjuudenkin keskellä on aina hyviäkin hetkiä, mutta tuskin kovin moni taisteluihin osallistunut kuitenkaan halusi olla siellä. Rintamalle mentiin tästäkin huolimatta. Kodin, perheen ja isänmaan puolesta oltiin valmiina antamaan kaikkensa. Kiitos siitä.

– Vuoden 2021 veteraanipäivä jää mieliimme sen johdosta, että yksi Suomen historian vaiheista on ohi. Sotiemme veteraaneja ovat näkyvästi edustaneet sodassa erityisesti ansioituneet sankarit. Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin jatkosodan aikana ja välittömästi sotien jälkeen 191 sotilasta. Kapteeni Tuomas Gerdt haudattiin viimeisenä Mannerheim-ristin ritareista 28.11.2020. Yksi aikakausi on siis tullut päätökseen. Sotiemme veteraaneja on yhä elossa, mutta hekin vanhenevat. Tänään kunnioitamme niitä noin 5 900 veteraania, jotka ovat edelleen keskuudessamme. Heistä 800 on sotainvalideja, joiden elämään sota jätti pysyvän jäljen. Samalla muistelemme niitä jo pois nukkuneita, jotka puolustivat Suomea ja rakensivat maamme uudelleen.

– Vallitsevan koronatilanteen vuoksi suuria yleisötilaisuuksia ei järjestetä. Veteraanipäivää kunnioitetaan kuitenkin sen arvon mukaisesti. Tampereen kaupunki toteuttaa yhteistyössä Yleisradion kanssa Tampere-talolla taltioitavan veteraanipäivän juhlalähetyksen, joka on katsottavissa jälkikäteen myös Yle Areenasta. Toivon, että mahdollisimman moni malttaisi kiireellisen arjen keskellä käyttää tunnin tämän lähetyksen katselemiseen ja sotiemme veteraanien kunniottamiseen.

– Päätän puheeni J. V. Snellmannin sanoin:

”Historia lohduttaa meitä sillä, että kansalla, joka todella tahtoo olla itsenäinen, aina on voimaa puolustaa itseään.”