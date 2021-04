Juoksu vei voiton (Juttu vain tilaajille)

Eemil Helander teki hyviä tuloksia sekä hiihdossa että juoksussa, nyt hän päätti valita lajikseen juoksun. Viime vuonna Helander sai palkintokaappiinsa muun muassa kultaa SM-maastojuoksukisoista 19-vuotiaitten sarjasta.

Juoksu vei voiton

– Vaikka tein lopullisen päätöksen lajivalinnasta keväällä, olin miettinyt sitä pitemmän aikaa ja päätökseen vaikutti moni asia. Mikään yksittäinen kisa ei ratkaissut, Eemil Helander toteaa. Lajivalintansa nuorten MM-hiihtojen jälkeen tehnyt, toukokuussa 20 vuotta täyttävä Helander päätti keskittyä jatkossa juoksuun.

– Viestihopea nuorten MM-hiihdoissa helmikuussa oli hieno saavutus, mutta minulla on myös juoksun puolelta hienoja saavutuksia. Lajin, johon keskityn, valitsin sen mukaan, kumpi motivoi ja kiinnostaa minua enemmän. Molemmat lajit ovat lähellä sydäntäni, mutta juoksu tuntuu kuitenkin kiinnostavammalta, Helander sanoo.

Juoksussa Helander sai viime kesänä hopeaa Kalevan kisoissa 5000 metrillä ja pronssia samalla matkalla Ruotsi-ottelussa. Kansainvälistä kokemusta hänellä on nuorten puolelta; vuonna 2019 Helander oli nuorten EM-kisoissa viides 3000 metrin esteillä 19-vuotiaitten sarjassa ja vuonna 2018 nuoriso-olympialaisissa 17-vuotiaitten sarjassa hän otti kuudennen sijan, kun 2000 metrin esteiden ja maastojuoksun tulokset laitettiin yhteen. Viime kesänä Helander rikkoi nuorten MM-kisojen kisarajan 3000 metrin esteillä, mutta koronatilanteen takia MM-kilpailuja ei järjestetty.

– Nuoriso-olympialaisten kuudes sija on yksi parhaimmista saavutuksistani, siellä olivat mukana kaikki maailman parhaat omasta ikäluokasta, Helander toteaa.

Kesän tavoite nuorten EM-kisat

Helander kilpailee monipuolisesti kestävyysjuoksussa. Päämatkoikseen hän nimeää 1500 metriä, 5000 metriä ja 3000 metrin esteet.

– Harjoitukset ovat samantyyppisiä kaikkiin, lisäksi tietysti esteissä on omat harjoituksensa. Esteet ovat kuitenkin sopineet minulle hyvin, joten pidän ne ohjelmassa, Helander sanoo.

Ensi kesänä Helanderin päätähtäin on heinäkuussa Norjassa pidettävät nuorten EM-kisat. Siellä hän osallistuisi 22-vuotiaiden sarjaan, jossa hän on nuorinta ikäluokkaa.

– Matka olisi todennäköisesti joko 3000 metrin esteet tai 5000 metriä, täytyy katsoa, miten lähtee kulkemaan. Viime kaudella pääsin hyvin lähelle kisarajoja, uskon, että tällä kaudella niiden rikkominen on mahdollista. Lisähaastetta tuo se, että kisarajat pitää rikkoa jo heti alkukaudesta, viimeistää kesäkuun puolivälin tienoilla, Helander kertoo.

Hiihto treeniohjelmaan

Tällä hetkellä Helander on valmistautumassa kesän kisoihin Pajulahdessa. – Täällä tehdään samoja treenejä kuin kotona, mutta täällä on lisäksi alppimaja, jossa on korkean paikan ilmaolosuhteet. Eli olen täällä kolmen viikon korkeanpaikanleirillä, Helander toteaa.

JKU:ta edustava Helander kertoo yleensä käyvänsä treeneissä Jyväskylässä oman treeniryhmän kanssa muutaman kerran viikossa, mutta muuten treenaavansa Petäjävedellä.

– Tykkään juosta hiekkateitä, ne ovat hyviä jaloille. Talvella, jos on hyviä hiihtokelejä, treenaan hiihtäen. Hiihtohan on kestävyyslaji, jossa saa kuntoa, ja se säästää jalkoja, Helander kertoo.

– Nyt, kun keskityn juoksuun ja hiihtokilpailut jäävät pois ohjelmasta, harjoittelukin muuttuu talvi- ja syyskaudella ja mukaan tulee erilaisia juoksuleirejä.

Syksyllä Helanderilla on edessään armeija.

– Olen hakenut urheilukouluun Santahaminaan. Jos sinne pääsen, se alkaa lokakuussa, Helander kertoo.

(Kuva: Markus Helander)