Päätoimittaja Martti Mantilan jäljiltä löytyi säntillisesti järjestetyt negatiivit ja vihkosta löytyvät kuvatekstit ja päivämäärät. Tapio Kokkonen on tehnyt arvokasta kotiseututyötä tallentaessaan sähköiseen muotoon Petäjävesi-lehden vanhoja filmirullia ja negatiiveja. Kuvia on nyt tallennettu 35.000 kappaletta.

Yli 35.000 lehden kuvaa taltioitu sähköisesti

Jokunen vuosi sitten varastoista löytyi laatikkokaupalla Petäjävesi-lehden vanhoja filmirullia, joissa ei ollut juuri muita tietoja kuin vuosiluku. Kotiseutuharrastaja Tapio Kokkonen ryhtyi toimeen ja neljä vuotta hän on nyt skannannut filmirullia sähköiseen muotoon ja kuvia on tullut noin 35.000 kappaletta.

Filmirullista olivat kaikki kolmen vuosikymmenen eli 1970-1990-lukujen lehtikuvat. Rullat oli teetetty silloisessa Skytténin valokuvaamossa. Filmirullat on nyt tallennettu värikuvina, jolloin kuvat on saanut tarkemmiksi. Osa 1990-luvun filmien tallentamisesta on kesken.

Hidasta ja hikistä hommaa

Samasta varastosta löytyi myös lehden toisen päätoimittajan Martti Mantilan 6×6-negatiiveja järjestyksessä ja vihkoon oli kirjattu tarkasti kuvatekstit ja päivämäärät. Negatiivit ovat vuosilta 1964-1970.

Negatiivien skannaaminen on hitaampaa kuin filmirullien, ja Kokkonen on skannannut niitä talteen nyt vuoteen 1965 asti. Skannatessa hän tarkistaa, että kuva tulee oikein päin, eikä peilikuvana, ja kirjoittaa kuvan yhteyteen kaikki tiedot ylös. Negatiiveja saa skannattua kolme kerralla ja kuvat on tallennettu mustavalkokuvina.

Kokkonen on suunnitellut, että koostaa myöhemmin kuvista videoesitykset. Petäjävesi-aiheisia filmejä hän on tehnyt ennenkin aina vuodesta 1953 alkaen.

Kokkosen Petäjävesi-aiheinen kuva-arkisto on ennestäänkin laaja, yhteensä noin 50.000 kuvaa. Kokkonen on saanut muun muassa edesmenneen Tauno Lailion kuvat, joissa oli mukana myös Emil Braskin kuvia 1920-luvulta. Myös lehden entinen päätoimittaja Antti Autio lahjoitti kuvansa Kokkoselle, ja sitä kautta lehtikin sai ne käyttöönsä.

– Hyvin on tässä huomannut eri päätoimittajien erot: kun Mantila dokumentoi kaiken tarkasti, Autio taas otti aina ennen juttukeikkaa harjoituskuvan kissastaan, Kokkonen nauraa.

Kokkosta kiinnostaa historia ja kuvien kautta pääsee sisään sen ajan ihmisten elämään ja ajankohtaisiin asioihin. Siihen, mitä elämä on silloin ollut.

Kokkosta huvitti esimerkiksi runsaat sokerijuurikaskuvat ja niistä syntyikin keskustelua myös Facebookin Muistoja Petäjävedeltä -ryhmässä. Lehtikuvissa lasketaan sokerijuurikkaiden huimia tuottoja, mutta itse kasvattaminen oli hikistä hommaa ja moni petäjävetinen muistaa loputtoman kitkemisen. Lehtikuvissa esitellään myös sokerijuurikaspeltoja, joita ihmetellään “herrojen” kanssa, sekä täysiä kuormia, joita viedään juniin.

Kokkosella on erikseen skannerit sekä filmirullille että negatiiveille, ja hän on hankkinut ne omalla kustannuksellaan. Petäjävesi-lehden toimituksella ei olisi resursseja, eikä laitteita filmirullien ja negatiivien sähköistämiseen, ja ostopalveluna se tulisi liian kalliiksi. Skannatut kuvat ovat jatkossa sekä Petäjävesi-lehden että Kokkosen vapaassa, ei-kaupallisessa käytössä.

Petäjäveden kunta myönsi 150-vuotisjuhlavuonna Kokkoselle kulttuurirahaston stipendirahaa kuvien tallentamista varten 2.500 euroa.

– Tekniikka menee koko ajan eteenpäin ja on vaikea sanoa, mikä olisi oikea tallennusmuoto, jotta kuvat säilyvät vielä jälkipolvillekin.

Tänä keväänä Kokkonen jättää kuntapolitiikan. Takana on 16 vuotta valtuustossa ja hallitustyöskentelyssä mukana oloa. Kokkonen on aloittanut opiskelemaan uutta tutkintoa ja aikoo suunnata Keskuskauppakamarin kautta yritysten hallituspaikoille. – SK

Kokkosen digitoimaa – Uusi juttusarja alkaa!

Tapio Kokkonen jakaa mielenkiintoisina pitämiään kuvia Muistoja Petäjävedeltä -Facebook-sivulla muidenkin iloksi. Tämä Mäki-Matin kuva herätti viimeksi paljon keskustelua. Jatkossa noukimme myös Petäjävesi-lehteen vanhoja arkistokuvia ja aloitamme juttusarjan “Kokkosen digitoimaa”. Valikoitujen kuvien tarkoituksena on herättää lukijoissa muistoja ja tuoda esiin paikallislehden monipuolista antia eri elämänaloilta 60 vuoden ajalta.