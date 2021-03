Koronorokotusten ajanvarauspuhelinta ei saisi ruuhkauttaa tarpeettomilla soitoilla

Seututerveyskeskuksessa rokotusvuorossa ovat nyt yli 80-vuotiaat sekä 65–69-vuotiaat vakavia perussairauksia sairastavat.

Muille väestö- ja ikäryhmille rokotusaikoja ei voida vielä antaa eikä ajanvaraus ole heille vielä käynnissä. Seututerveyskeskus toivoo, ettei ajanvarauspuhelinta ruuhkauteta tarpeettomilla soitoilla.

Viikosta 10 alkaen Seututerveyskeskuksesta ollaan yhteydessä niihin yli 80-vuotiaisiin, jotka eivät kuulu kotihoidon palvelujen piiriin, ja varmistetaan, että kaikki halukkaat saavat rokotuksen. Tätä ikäryhmää on paljon, joten yhteydenottoja tehdään useiden viikkojen ajan viikosta 10 alkaen.

Koronarokotuksen puhelinajanvaraus

Koronarokotuksen puhelinajanvaraus p. 014 269 0540 palvelee ma-to klo 8–11.

Helpoin tapa tavoittaa rokotusajanvaraus on jättää takaisinsoittopyyntö. Kaikkiin jätettyihin soittopyyntöihin vastataan, mutta välillä useammankin päivän viiveellä puhelujen runsaan määrän takia.

Puhelinnumero on tarkoitettu vain rokotusajanvarausta varten. Aikaa ei voi varata, jos et kuulu sillä hetkellä rokotusvuorossa olevaan väestöryhmään.

Muissa korona-asioissa palvelee koronapuhelin p. 014 269 8180 arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15. Tästä numerosta ei voi varata rokotusaikoja.

Koronarokotuksen sähköinen ajanvaraus

Ajanvarauksen sujuvuuden takaamiseksi suosittelemme ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta täällä. Sähköinen ajanvaraus vaatii vahvan Suomi.fi-tunnistautumisen.

Kirjauduttuasi sähköiseen ajanvaraukseen, järjestelmä tarjoaa sinulle koronarokotuksen ajanvarausta heti etusivulla, jos kuulut sillä hetkellä rokotettavaan ikäryhmään. Voit hakea sinulle sopivan rokotusajan vapaana olevista ajoista. Vapaita aikoja tulee varattavaksi sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Samalla kerralla varataan aika myös tehosterokotukselle.

Ajanvaraus on onnistunut, kun järjestelmä antaa vahvistuksen varauksesta. Varmistussoittoa puhelinajanvaraukseen ei tuolloin tarvita.

Jos rokotettavan omaishoitaja (1 hlö) ei täytä rokotusvuorossa olevan ikäryhmän kriteerejä, hänet voidaan rokottaa samalla kertaa rokotettavan kanssa, jos rokotteita vain on saatavilla. Tässä tilanteessa hänen ei siis tarvitse varata omaa aikaa. Kirjoita lisätietokenttään, jos omaishoitajasi haluaa rokotuksen samalla kertaa.

Muutoin jokaisen rokotettavan on varattava oma henkilökohtainen rokotusaika.

Rokotusten eteneminen

Rokotukset etenevät ja ajanvaraus avautuu väestöryhmittäin sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Katso tarkempi väestöryhmittäinen listaus alta.

Rokotetoimitukset eivät aina saavu silloin, kun on luvattu, minkä takia jo annettuja aikoja joudutaan välillä siirtämään.

Rokotetehon varmistamiseksi tarvitaan kaksi rokoteannosta, niin että tehosterokote annetaan 12 viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta.

Rokotukset toteutetaan seuraavassa järjestyksessä kaikille halukkaille:

1. Laukaan ja Keuruun infektiovuodeosastojen henkilökunta

· Rokotus ja tehosterokotus annettu n. 100 %:lle.

2. Infektiopotilaita hoitavat lääkärit, hoitohenkilökunta ja koronanäytteenottajat

· Rokotus ja tehosterokotus annettu n. 100 %:lle.

3. Ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat sekä koronarokottajat

· Ensimmäinen rokotus annettu n. 100 %:lle, tehosterokote annettu osalle.

4. Yli 70-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat, alkaen yli 80 vuotiaista (Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteet vain yli 70-vuotiaille)

· Ensimmäinen rokotus kotihoidon palvelujen piirissä oleville yli 80-vuotiaille annettu n. 85 %:lle koko Seututerveyskeskuksen alueella.

· Rokotukset ja sähköinen ja puhelinajanvaraus yli 80-vuotiaille on käynnissä. Varaa aika tästä linkistä. Aikoja varattavissa rokotteen saatavuuden mukaan. Jos rokotettavan omaishoitaja (1 hlö) ei täytä rokotusvuorossa olevan ikäryhmän kriteerejä, hänet voidaan rokottaa samalla kertaa rokotettavan kanssa, jos rokotteita vain on saatavilla. Tässä tilanteessa hänen ei siis tarvitse varata omaa aikaa. Kirjoita lisätietokenttään, jos omaishoitajasi haluaa rokotuksen samalla kertaa. Muutoin jokaisen rokotettavan on varattava oma henkilökohtainen rokotusaika.

· Ajanvaraus 70–80 vuotiaille ei ole vielä käynnissä.

5. Alle 70-vuotiaat vakavia perussairauksia sairastavat (AstraZenecan rokote)

· Rokotukset 65-69-vuotiaille vakavia perussairauksia sairastaville on käynnissä. Puolisoa tai muita läheisiä ei voida rokottaa samalla.

· Ajanvaraus käynnissä vain puhelimitse.

6. Joutsan vuodeosaston henkilökunta ja kotihoidon asiakaskäyntejä tekevä henkilökunta sekä vanhushuollossa säännöllisesti toimivat lääkärit ja hoitajat

· Ajanvaraus ei vielä käynnissä.

7. Muu henkilökunta alkaen potilasvastaanottoa pitävistä sekä muu väestö

· Ajanvaraus ei vielä käynnissä.