Petäjäveden 70-79-vuotiaat saadaan rokotettua huhtikuun puoleenväliin mennessä (Juttu vain tilaajille)

Sairaanhoitaja (LMEP) Esa Puttonen järjestää koronavirusrokotukset Petäjäveden terveysasemalla.

Petäjäveden 70-79-vuotiaat saadaan rokotettua huhtikuun puoleenväliin mennessä

Viime aikoina on ollut paljon keskustelua AstraZenecan -koronarokotteesta. Euroopan lääkevirasto kuitenkin arvioi, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas, eikä rokotteella ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

– Jonkin verran on kyselyjä tullut koskien AstraZenecan koronarokotetta. Näitä on siis tullut muutama. Ihmiset ovat seuranneet kyllä myös THL:n sivuja, joiden kautta ovat tietoa saaneet, kertoo Petäjäveden terveysaseman sairaanhoitaja (LMEP) Esa Puttonen.

– Muutama yksittäinen ihminen on perunut rokotusaikansa. Osassa tapauksista ihmiset ovat olleet kipeitä, eikä heille ole voinut antaa rokotetta. Myös muutama on halunnut lisää mietintäaikaa.

Puttosen mukaan Petäjävedellä on tähän mennessä annettu sekä AstraZenecan että Pficer Biontechin rokotetta. Jatkossa on tulossa mukaan myös Modernan rokote.

Petäjävedellä rokotemäärät olivat alussa noin 50-60 henkilöä viikossa. Nyt määrä on noussut noin sataan rokotteeseen viikossa. – Jatkossa rokotustahti näyttäisi myös tästä nousevan. Tilastojeni mukaan olemme jo rokottaneet kaikki ne yli 80-vuotiaat, jotka ovat rokotteen halunneet. Tässä ikäryhmässä ei juuri kieltäytyjiä ole ollut, Puttonen kertoo.

– Tällä hetkellä siis rokotamme ihmisiä, jotka ovat iältään 70-79-vuotiaita. Tämänkin rokottamisen olemme aloittaneet niistä, jotka ovat jo täyttäneet 79 vuotta tai täyttävät sen tänä vuonna. Siitä tulemme sitten alaspäin niin, että viimeisenä tästä ryhmästä saavat rokotteen ne ihmiset, jotka ovat 70 vuotta tai täyttävät tänä vuonna 70. Mikäli yhtään laskemani pitävät paikkaansa, niin saamme tämän ryhmän rokotettua huhtikuun puoleenväliin mennessä. Mikäli rokotemäärät nousevat selvästi, niin tietysti rokotamme heidät nopeammin.

Puttonen muistuttaa, että Petäjäveden terveysasemalta soitetaan kaikille tämän ikäryhmän ihmiselle, joten nyt kannattaa rauhassa odotella soittoa. – Kun ikäryhmä 70-79-vuotiaat on rokotettu, siirrymme takaisin jatkamaan riskiryhmärokotuksia, hän kuvailee.

Petäjävedellä on jäänyt hyvin vähän rokotusaikoja käyttämättä. – Ihmiset ovat kyllä tulleet rokotuksiin. Ylimääräiset annokset on annettu riskiryhmään kuuluville vanhuksille. Eli heille soitetaan ja aina on löytynyt joku, joka on päässyt rokotteen jo ottamaan, Puttonen kertoo. – Nykyään ylimääräisiä annoksia ei tule, vaan osataan jo valmiiksi laskea, kuinka monta rokotetta saadaan valmistettua. Sen mukaan tehdään sitten myös ajanvarauskirjat. Jos nyt joku sieltä sairastuu, niin soitamme tilalle uuden riskiryhmään kuuluvan. – SK