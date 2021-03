Petäjävedellä on kuntavaaliehdokkaita nyt 69 (Juttu vain tilaajille)

Kuntavaalit järjestettiin viimeksi keväällä 2017. Kuntalassa menossa äänestämään Markku Salminen.

Petäjävedellä on kuntavaaliehdokkaita nyt 69

Puolueiden piti jättää viime viikolla kuntavaalien ehdokaslistansa. Pahentuneen koronatilanteen vuoksi vaalit on siirretty 13.6., joten ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan 4.5. saakka.

Keskusta

Petäjäveden Keskustalla on 16 ehdokasta: Asunta Susanna, Hautamäki Hanna, Kokkonen Heli, Kortemäki Juha, Koskenranta Jari, Pihlajamaa Pekka, Riitamäki Jani, Saarinen Pirkko, Sarava Simo, Sipilä Veikko, Taipale Minna, Tenhunen Mika (sit.), Tiainen Janne, Tiirola Mikko, Vanhatalo Outi ja Ylikoski Hannes.

Susanna Asunta, 40, on uusi nimi Keskustan listoilla. – Petäjävesi on erinomainen paikka asua ja elää, haluan turvata, että näin on myös tulevaisuudessa, hän toteaa. Asunta haluaa päästä vaikuttamaan ainakin ennaltaehkäisevään toimintaan. – Etenkin koronan jälkeen tämä nousee merkittäväksi asiaksi. Moni on kokenut yksinäisyyttä eristäytymisen takia ja sen vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Myös lasten ja nuorten hyvinvointi on erityisen lähellä sydäntäni.

– Meillä on moni asia todella hyvin: laadukas varhaiskasvatus, oma lukio ja edulliset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto marja- ja sienimetsineen. Voisimme hyvin olla yksi houkuttelevimmista asuinpaikkavaihtoehdoista, jos mietitään Jyväskylän kehyskuntia. Tässä on ehdoton haaste, miten kehittää kuntaamme, sekä saada tänne lisää tyytyväisiä asukkaita.

Asunta on koulutukseltaan suuhygienisti (AMK)ja työskentelee aluepäällikkönä Hammasväline Oy:ssä. Perheeseen kuuluu aviomies Juho ja kolme lasta. Perhe asuu kirkonkylällä Kapakalliolla.

Susanna Asunta.

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset ilmoitti helmikuussa, että ehdokkaita on ennätykselliset 31, mutta nyt puolueen listoilla on 29 ehdokasta. Petäjäveden Perussuomalaisten puheenjohtaja Heikki Puhakka sanoo, ettei puolue halua julkaista ehdokkaittensa nimiä vielä, ennen kuin on lopullinen päätös siitä, milloin vaalit pidetään. Kuitenkin esimerkiksi Me Petäjävetiset -ryhmän ylläpitäjä Jere Malila on ilmoittanut Facebookissa olevansa Perussuomalaisten ehdokas.

Toinen Perussuomalaisten uusista ehdokkaista on Janne Rautiainen, 39. – Tämäkin kunta tarvitsee uusia kasvoja ja ajatuksia päätöksentekoon. Kuntaan tarvitaan uusia yrittäjiä ja työpaikkoja, ja jokaisella kuntalaisella vauvasta vaariin tulisi olla tasavertainen mahdollisuus harrastuksiin varallisuuteen katsomatta. Haluaisin päästä vaikuttamaan kunnassa niihin asioihin, jotka edistävät kuntalaisten hyvinvointia, ja siihen, että Petäjävesi olisi varteenotettava paikka uusille ja nykyisille yrittäjille.

Rautiaisen sydäntä lähellä on lasten ja nuorten hyvinvointi, luonto ja liikunta. – Petäjävedellä on hyvät ja tasokkaat liikuntamahdollisuudet ja niistä on kiittäminen kuntaa, seuroja ja yhdistyksiä, jotka toimivat Petäjävedellä. Ilman yhdistysten ja seurojen toimintaa ja tapahtumia tämä kunta olisi aika hiljainen, eikä niin houkutteleva muuttokohde.

Rautiainen työskentelee hakkuukoneenkuljettajana Veljekset Lehtomäki Oy:llä. Hän on kahden lapsen isä ja asuu Petäjäveden kirkonkylän tuntumassa.

Janne Rautiainen.

Vihreät

Petäjäveden Vihreillä on listoillaan tällä hetkellä kuusi ehdokasta: Hirsiaho Nina, Humalamäki Mikko, Ketola Tarmo, Liimatainen Katja, Suutarinen Maija ja Tiainen Minna.

Yksi Vihreiden uusista ehdokkaista on Mikko Humalamäki, 38. – Haluaisin päästä vaikuttamaan lasten, nuorten ja perheiden asioihin. Kunnan sijainti Jyväskylän läheisyydessä on hyvä ja varmasti houkuttelisi kuntaan uusia asukkaita, mikäli tontteja esimerkiksi Kintaudella olisi hyvin tarjolla, Humalamäki kertoo.

– Hyviä puolia kunnassa on kaunis luonto, rauhallisuus, lapsiystävällisyys sekä mahdollisuus lukioon, Humalamäki listaa.

– Kehittämistä kaipaisi tonttitarjonnan lisääminen, yritysten ja yrittäjien houkutteleminen työpaikkojen lisäämiseksi. Myös kunnan palveluksessa olevan henkilöstön pysyvyyttä pitää parantaa, tällä hetkellä vaihtuvuus on liian suuri.

Humalamäki on lähihoitaja ja työskentelee Petäjäveden kunnan kotihoidossa. Hän asuu Kintaudella Liisalanperällä.

Mikko Humalamäki.

Kokoomus

Kokoomuksella on kahdeksan ehdokasta: Ahonen Juha-Petri, Heinäharju Keijo, Konttinen Anne, Kukkonen Alpo, Palola Heikki, Piesala Aapeli, Vuoksenranta Sami ja Ylennysmäki-Rantanen Niina.

28-vuotias Aapeli Piesala on Petäjäveden ehdokkaiden nuorimmasta päästä. Hän on ollut aikaisemmin mukana ylioppilaskunnan vaaleissa ja osallistunut ylioppilaskunnan taloudenhoitoon.

– Koen yhteisten asioiden hoitamisen tärkeäksi ja koen, että minulla olisi annettavaa ja uusia näkökulmia yhteisiin asioihin. Olen ollut mukana paikallisessa partiotoiminnassa ja yrittänyt omalta osaltani edistää kunnan nuorten mahdollisuuksia. Nyt kun opiskelukiireet ovat jääneet taakse, haluan omalta osaltani edistää kunnan elinvoimaisuutta ja toimeliaisuutta.

Piesalaa kiinnostaa tavalliset ruohonjuuritason asiat. Se, että perusasiat ovat kunnossa, koska niillä on usein suurin merkitys pyrittäessä hyvään arkeen. – Haluaisin päästä vaikuttamaan kunnan nuorisotoimintaan ja kunnan talouden hallinnointiin, sillä niissä on omat vahvuuteni. Minulle mieluisia asioita on liikkuminen, ihmiset ja toimeliaisuus. Omaan vakaan jalat maassa -asenteen ja pyrin hoitamaan asioita rationaalisesti ja saavuttamaan järkevän ja perustellun lopputuloksen, jonka takana voin seistä.

– Petäjävedellä on hyvät harrastuspuitteet, hiihtoladut ovat olleet hyvässä kunnossa, samoin kuntosali ja tenniskentät. Ampumarata on myös hyvin hoidettu. Kehittäisin mielelläni kunnan nuorisotoimintaa, nuorten kesätyömahdollisuuksia ja yrittäjyysvalmiuksia.

Piesalankylältä kotoisin oleva Piesala on koulutukseltaan agronomi eli maa- ja metsätieteiden maisteri. Hän toimii yrittäjänä.

Aapeli Piesala.

Kristillisdemokraatit

Petäjäveden Kristillisdemokraattien listoilla on neljä ehdokasta: Bendecon Maarit (sit.), Harju-Kivinen Raija (sit.), Lesonen Tuija (sit.) ja Niiles Juha.

Tuija Lesosella, 44, on takanaan jo yksi valtuustokausi ja hän on ehdolla nyt toista kertaa. – Olen saanut neljä vuotta opetella kunnan päätöksentekoon ja ylipäätään kunta-alaan liittyviä asioita, ja nyt kun asioista on jo vähän oppia saanut, niin on mielestäni entistä tärkeämpää olla ehdolla, Lesonen kertoo.

– Ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat tärkeitä. Valitettavasti talousasiat tuovat monesti haasteita muuten niin selkeisiin juttuihin. Haluan katsoa kaikkia asioita kokonaisvaltaisesti ja tasapuolisesti, Lesonen sanoo.

– Täällä on hyvä asua. Olen edelleen toiveikas tulevaisuuden suhteen, ja uskon, että Palvalahteen saadaan yrityksiä, ja tonttitarjontaa monipuolistamalla ja mainontaa lisäämällä saamme myös asukkaita lisää. Vaikka talous on tiukilla, niin pitää silti osata sopivasti investoida ja kehittää, ja toisaalta myös tehostaa toimintaa ja saada säästöjä aikaan.

Lesonen työskentelee Petäjäveden seurakunnan lastenohjaajajana. Hän asuu Halkokankaalla ja perheeseen kuuluu kaksi teini-ikäistä lasta.

Tuija Lesonen.

SDP

Petäjäveden SDP:n ehdokkaat ovat Koskinen Eija-Liisa, Kytölehto Satu, Leinonen Miska ja Vulli Paula.

Satu Kytölehto, 53, on ehdolla ensimmäistä kertaa. – Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua päättäjiin ja poliitikkoihin kohdistuvasta vihapuheesta ja ”maalittamisesta”. Haluan ehdokkuudellani osoittaa, että tavallinen kuntalainen uskaltaa, kykenee ja voi osallistua ehdokkaana kuntavaaleihin.

– Yleensä ihminen ymmärtää asioiden merkityksen vasta, kun on menettämässä ne. On monta itsestään selvänä pitämäämme asiaa, kuten lukiokoulutus, perusterveyden-, lasten- ja vanhustenhoito, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien ylläpitäminen sekä vahva ”me petäjävetiset”-henki. Näitä haluan vaalia ja vahvistaa.

– Petäjävedellä on osaavaa ja idearikasta henkilökuntaa ja luottamushenkilöstöä. Luonto ympärillämme on ehdoton valttikorttimme. Sijaintimme valtatien varressa on loistava, kun uusia asukkaita ja yrittäjiä houkutellaan kuntaamme. Mielestäni Petäjävesi kuntana on onnistunut nostattamaan positiivista mielikuvaa hyvänä kunta asua ja elää ja tätä kehitystä on hyvä jatkaa.

Kirkonkylällä asuva Kytölehto on lähihoitaja ja työskentelee kunnan kotihoidossa. Perheeseen kuuluu aviomies Timo ja kolme aikuista lasta.

Satu Kytölehto.

Vasemmistoliitto

Petäjäveden Vasemmistoliiton ehdokkaita on kaksi: Pekka Ekman ja Teuvo Littunen.

Pekka Ekman, 71, on valtuustokonkari ja hän on ollut Petäjäveden kuntapäättäjänä pitkälti toistakymmentä vuotta. Ekmanille on tärkeintä tehdä kuntalaisten kannalta hyviä ja kannattavia päätöksiä. – Uskon, että minulla olisi vielä paljon annettavaa ja tietoa valtuustotyöhön, hän sanoo.

– Toivoisin, että kuntalaisilla olisi hyvä olla ja hyvä asua Petäjäveden kunnassa, Ekman toteaa.

– Vanhuspalvelut tulee pitää hyvällä tasolla edelleen ja jopa tarvittaessa parantaa. Opetusta tulee kehittää. Jo olemassa oleville asuntotonteille pitäisi saada rakentamisvalmius, koska eivät ihmiset osta tonttia, johon ei pääse heti rakentamaan. Työpaikkoja pitää saada kuntaan ja poismuuttoa voisi estää paremmilla asuinehdoilla.

– Onneksi Petäjävedellä on hyvin järjestetty harrastus- ja urheilutoimintoja, Ekman iloitsee. – Ja kyllähän kunnassa on aina kehittämistä, palvelujen ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantamista. Kuntaan pitäisi saada uusia asukkaita ja asuintonteista pitäisi olla laaja valikoima.

Ekman on rakennusalan yrittäjä. Hänellä on kolme aikuista lasta ja hän asuu Halkokankaalla. – SK

Pekka Ekman.