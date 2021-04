Maailmanperintökeskuksen tonttikauppa toteutui viimein – Katso suunnittelukuvat ensi kesän konttiratkaisusta (Juttu vain tilaajille)

Ensi kesänä vanhan kirkon säätiön ostamalle tontille tulee väliaikaisena konttiratkaisuna pilotti, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia tulevaa Keski-Suomen maailmanperintökeskusta varten. Pilottihankkeen kaksi väliaikaista konttia verhoillaan puurakenteella arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sopivaksi (kuvassa vasemmalla).

Maailmanperintökeskuksen tonttikauppa toteutui viimein

Viime viikolla vanhan kirkon säätiön ja seurakunnan tonttikauppa saatiin viimein maaliin. Viime vuoden aikana hinta saatiin sovittua kohdilleen ja nyt maakaupoille saatiin vielä tarvittava lupa Kirkkohallitukselta. Säätiö osti 5.900 neliön tontin vanhan kirkon pihamaalta opastuskeskuksen eli Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamista varten 13.000 eurolla. – Jotain pommacia pitäisi nyt olla, kirkkoherra Laura Laitinen iloitsi.

Maailmanperintökeskuksessa esitellään vanhan kirkon lisäksi Struven ketjua. Ensi kesäksi tontille tulee siirrettävänä konttiratkaisuna, ”konttipaviljonkina”, Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotti, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia tulevaa keskusta varten. Samalla markkinoidaan rakennushanketta ja etsitään rahoittajia.

Tontin kaava mahdollistaa keskuksen rakentamisen, eikä paikalle saa rakentaa mitään muuta. Hankepäällikkö Katriina Holmin mukaan nyt tonttikauppojen jälkeen päästään hakemaan rakennuslupaa ensin pilotille. Varsinaiselle rakennukselle haetaan rakennuslupa vasta myöhemmin, koska kesällä kerättyjen kävijäkokemusten jälkeen piirustuksiin saattaa tulla vielä muutoksia. Elyn rahoitusta rakennushankkeelle haetaan ensi syksynä, kun kesän kävijäkokemukset on kerätty. Lisäksi tarvitaan yksityisiä rahoittajia.

Keski-Suomen maailmanperintökeskus tehdään arkkitehti Mikki Ristolan suunnitelman mukaan. Ristola voitti aiheesta järjestetyn suunnittelukilpailun 2013.

Holmin äitiysloman sijaisena 9.4. aloittaa viime vuoden opas Sofia Peltonen. Kesäksi on valittu kolme uutta opasta. Kesälampaat saadaan kirkon pihamaalle tuttuun tapaan.

Holm on toiveikas kesäkonserttisarjan järjestämisen suhteen, mutta mahdollista on, ettei konsertteja voida koronan vuoksi tänäkään kesänä järjestää. – Alustavasti artistien kanssa on konserteista jo sovittu, mutta voi olla, että sarjaa ei päästä aloittamaan suunnitellusti kesäkuussa.

Tontti on 5.900 neliön kokoinen ja säätiö maksoi siitä 13.000 euroa. Keski-Suomen maailmanperintökeskus rakennetaan vanhan kirkon nykyisen hiekkaparkkipaikan viereen.

Tonttikauppojen allekirjoitustilaisuudessa olivat mukana säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki, kirkkoherra Laura Laitinen, talouspäällikkö Raija Kivelä ja kaupanvahvistajana toimi Kaisa Valkeisenmäki.

AOR Arkkitehdit Oy:n suunnittelukuvia Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen ensi kesän pilotin konttiratkaisusta, siirrettävästä “konttipaviljongista”.