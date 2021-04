Lapuan hiippakunnan piispan pääsiäistervehdys: Varjoista valoon ja iloon

Pääsiäisen ja sitä edeltävän hiljaisen viikon aikana elämän suuret kysymykset nousevat etualalle. Varjon puolella ovat hylätyksi joutuminen, kärsimys, tuomitseminen, kuolema ja suuri menetys. Valon puolelle kuuluvat yhteys, elämän voitto, ilo ja toivo. Tätä kaikkea ihminen kohtaa elämänsä eri vaiheissa.

Joskus sanotaan, että luterilaisuus keskittyy kristikunnan suurista juhlista hiljaisen viikon tapahtumiin ja pitkäperjantaihin. Ikään kuin jarru olisi jäänyt päälle ja olisimme unohtaneet pääsiäisaamun ilon. Jos näin käy, varsinainen juhla jää juhlimatta. Jeesuksen nouseminen kuolleista kuuluu etualalle, risti sen taustaksi.

Viime vuosikymmeninä valon puoli, pääsiäisen ilo ja elämän voitto, ovat vahvistuneet. Tämän huomaa siitäkin, että luterilaisissa kirkoissa lauletaan pääsiäisyön messun päätteeksi ortodoksinen pääsiäistropari: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.” Vuodesta 1986 lähtien tropari on ollut virsikirjassamme (VK 90).

Tyhjä risti ja tyhjä hauta kertovat elämän tuhovoimista saadusta voitosta. Mikään ei kyennyt pidättelemään Kristusta, ei edes haudan suulle laitettu suuri kivi. Jeesus nousi ylös kuolleista ja teki tyhjäksi tuhovoimien mellastuksen. Tällä on merkitystä. Vaikka inhimillinen elämämme päättyy, jotain suurta ja hyvää on edessä. Kerran me hautoihin laitettavat kohtaamme elävän Vapahtajan ja heräämme kuoleman unesta.

Tämä on hämmentävää, eikö totta. Samaa ihmettelivät haudalle tulleet naiset. Hämmennys ja pelko muuttuivat kuitenkin suureksi iloksi, kun ylösnoussut Vapahtaja ilmestyi oppilailleen. Enkeli kertoi olennaisen: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” (Matt. 28:5)

Pääsiäiselle on erityinen tarve aikana, jolloin ihmisten selviytyminen on koetteella. Pääsiäinen on kristikunnan merkittävin juhla, koska se kannattelee toivoa ja auttaa jaksamaan. Pääsiäisen ilo vahvistaa kärsivällisyyttämme ja rohkaisee katsomaan luottavaisesti tulevaisuuteen. Se antaa uutta voimaa. Sitä tarvitsemme juuri nyt.

Iloista pääsiäistä!

– Simo Peura