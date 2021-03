Viitasten nykyinen asuintalo on nimeltään Helmi. Se on alueelle ensimmäisenä rakennettu asuinrakennus, ikää sillä on yli 170 vuotta.

Koskensaarta kuudessa paikassa

Pettuveen paras paikka -juttusarjassa esittelemme petäjävetisille tärkeitä paikkoja. Kriteerit saavat olla millaiset tahansa, sillä nehän ovat henkilökohtaiset. Tehtävänä on myös vinkata seuraava haastateltava – niin annetaan jutun kiertää vapaasti minne vain.

Nyt menemme Koskensaarelle, Ahti ja Aila Viitasen luo. Viitaset ovat asuneet Koskensaarella vuodesta 1967 lähtien. Asuinpaikkoja on ollut kuusi, jokainen niistä on Koskensaaren alueella.

– Tämä on kiva, rauhallinen alue. Hyvin olemme täällä viihtyneet, mutta muihin asuinalueisiin emme osaa tätä verrata, kun emme ole juuri muualla asuneet, Viitaset toteavat.

Ahti Viitanen oli töissä naulatehtaassa yli 44 vuotta, Aila Viitanenkin vähän aikaa, ennen kuin pariskunnan lapset syntyivät. Myöhemmin Aila Viitanen toimi perhepäivähoitajana 25 vuotta. Nyt molemmat ovat olleet jo vuosia eläkkeellä.

– Silloin, kun muutimme tänne, täällä asui paljon perheitä, ja lapsia oli paljon. Eikä täällä silloin asunut muita kuin tehtaalla töissä olevia ja heidän perheitään, Viitaset kertovat.

– Nyt asukkaat ovat vähentyneet ja täällä asuu muitakin kuin tehtaalla työskenteleviä. Nykyään täällä asuu kymmenkunta perhettä, taloja on tyhjillään ja niitä on purettukin paljon.

Yhteisöllisyys hiipunut

Aikoinaan Koskensaaren alueella on ollut oma posti, kauppa ja koulukin.

– Posti täällä oli vielä meidän aikanakin, alkuvuosina. Kauppaa ei silloin enää ollut, eikä koulua, se on lopetettu jo kauan sitten. Meidän tyttäremme kävivät koulua Kintaudella, Viitaset kertovat.

Koskensaaren tehtaalla oli 1970-luvulla parhaimmillaan 120 työntekijää.

– Iso osa työntekijöistä asui täällä, lisäksi väkeä kulki Petäjävedeltä ja Kintaudelta. Silloin täällä oli myös paljon muuta toimintaa. Urheiluseura Koskensaaren Pojat järjesti hiihtokilpailuja ja Seurahuoneella pelattiin lentopalloa. Oli siellä myös pikkujouluja, hirvipeijaisia ja häitäkin, Ahti Viitanen kertoo.

– Jossain vaiheessa Seurahuoneella oli myös kansalaisopiston jumppaa, Aila Viitanen muistelee.

Aikoinaan koskensaarelaiset myös kasvattivat kirjolohia porukalla joessa.

– Meitä oli parinkymmenen hengen porukka. Keväällä tuotiin kalat jokeen, syötettiin niitä vuoron perään ja syksyllä porukalla otettiin pois. Siitäkin on jo yli 30 vuotta, Ahti Viitanen kertoo.

Nykyään alueella ei järjestetä yhteistä toimintaa.

– Nykyisin yhteisöllisyys on hyvin pientä, jokainen on enimmäkseen omissa oloissaan, Viitaset toteavat.

Vanha talo ja vanha miljöö

Nykyisessä asunnossaan Viitaset ovat asuneet vuodesta 2005.

– Täällä kaikilla taloilla on nimi. Tämä on Helmi, Viitaset toteavat ja kertovat, että talo on ensimmäinen alueelle rakennettu asuinrakennus.

– Tämä on rakennettu vuonna 1850, eli heti, kun naulatehdas on perustettu. Alun perin tämä on tehty kahdelle perheelle. Sitä emme tiedä, ketä tässä ihan aluksi asui, mutta sitten, kun johtajan asunto rakennettiin tuohon viereen 1900-luvun alussa, tämä kuului samaan kokonaisuuteen ja tässä asui johtajan taloudenhoitaja, Ahti Viitanen kertoo.

Nykyään koko alue on suojeltu, eikä talojen ulkoasua saa muuttaa.

– Kesällä täällä on vilkkaampaa, kun täällä käy turisteja ihailemassa miljöötä. Nykyisin tien alussa on ajokieltomerkki, aika moni uskookin sitä ja käy katselemassa aluetta kävellen, Viitaset kertovat.

– Voimalalle johtava vesiputki kiinnostaa myös, miljöön lisäksi. Nythän se on taas uusittu, eikä vuoda, mutta edellinen putki oli talvisin aika näky, kun sieltä suihkusi vettä ja vesipatsaat jäätyivät.

Viitasten mukaan turistit kehuvat alueen kauneutta, mutta itse Viitaset sanovat jo tottuneensa.

– Onhan tämä vanha miljöö ja ihan kaunista varsinkin kesäaikaan. Täällä on paljon lehtipuita, ja vettä. Mehän olemme saaressa, kahden joenhaaran välissä, Viitaset sanovat.

– Tämä on sellainen oma maailmansa. Me emme kuulu Petäjäveteen, emmekä Kintauteen, me olemme koskensaarelaisia.

Aila Ja Ahti Viitanen ovat asuneet Koskensaarella yli 50 vuotta. Nykyisen kotitalon edessä kasvaa hieno vaahtera, jonka paikalla on aikoinaan ollut kaivo.

Koskensaaren miljööseen kuuluu voimalaitokselle johtava vesiputki ja paineentasaajatorni eli Hyökytorni, kuten alueen asukkaat vanhaa maamerkkiä nimittävät.

Vanha paloasema on aivan Viitasten naapurissa. Koskensaarella oli paloauto jo ennen kuin Petäjäveden kirkonkylällä. Nykyään rakennus ei enää palvele paloasemana.

Viiri Viitasten talon seinässä muistuttaa Aila Viitasen vinttikoiraharrastuksesta, sisällä vinttikoirien tuomia palkintoja on kaapillinen.

Tuulimylly on Ahti Viitasen siskon miehen tekemä.

Piharakennuksen katolla on vellikello.

Voimalaitokselle johtava vesiputki on yksi Koskensaaren nähtävyyksistä, vaikka nykyistä putkea eivät koristakaan jäätyneiden vesisuihkujen muodostamat patsaat.