Koronanyrkki: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen epidemiologinen tilanne ei aiheuta nykyistä tiukempia rajoitustoimenpiteitä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Alueellinen tartuntatautien alueellinen johtoryhmä eli ns. Koronanyrkki kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen määrittämään, pitäisikö myös KSSHP:n alueella ottaa käyttöön Koronanyrkin vallassa olevia tiukempia rajoitustoimenpiteitä.

Kokouksessa todettiin, että KSSHP:n alueella epidemian osalta tilanne on edelleen varsin hyvä. Ilmaantuvuusluvut eivät ole nousseet, altistustieto on saatu 80 prosenttisesti koronaan sairastuneilta, altistuneiden jäljitys toimii 1-2 päivän sisällä, eikä sairaalahoidon kapasiteetti ole kuormittunut.

Kokouksessa todettiin, että alueelle ei ole tässä vaiheessa syytä ottaa tiukempia rajoitustoimenpiteitä, koskien esimerkiksi peruskoulun yläkoululaisten etäopetukseen siirtymisestä. Koronanyrkki totesi, että KSSHP:n alueella riittävät tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset. Mikäli tilanne KSSHP:n alueella muuttuu, tilannetta arvioidaan uudelleen.

Koronanyrkki vetosi sairaanhoitopiirin alueen väestöön tukeen ja vastuuseen epidemiologisen tilanteen hillitsemiseksi. Kansalaisia muistutetaan, että koronatesteihin mennään pienistäkin oireista. Muihin ihmisiin tulee pitää 2 metrin etäisyys. Kansalaisten on tärkeä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Kasvomaskia on syytä käyttää tilanteissa, joissa on muita ihmisiä.

Yleisömäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä AVI:n voimassa olevan päätöksen mukaan 31.3.2021 saakka.